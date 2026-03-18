सबसे बड़ा गैस भंडार, 13 साल तक पूरी दुनिया को कर सकता है सप्लाई; ईरान के लिए कितना अहम है पार्स?

How Important is Pars Gas Field: ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा करने के बाद अब इजरायल और अमेरिका उसे आर्थिक रूप से चोट देने की कोशिश कर रहे हैं. दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार पर हमला कर इजरायल-अमेरिका ने पूरी दुनिया का ध्यान इस पर खींचा है.
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Pars Gas Reserve: ईरान के टॉप लीडर्स का इजरायल और अमेरिका लगातार खात्मा करते जा रहे हैं. सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद अब सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री इस्माइल खतीब की भी मौत हो चुकी है. बुधवार को इजरायल ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड पर हमला बोला है. बुशेहर प्रांत के असालुयेह शहर में स्थित यह गैस फील्ड ईरान कतर के साथ साझा करता है. ईरान के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर यह पहला बड़ा हमला है. माना जा रहा है कि इस हमके के बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ईरान के तेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बताया कि हवाई हमलों से उसके कई ऐसे ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जो साउथ पार्स गैस क्षेत्र से जुड़े हैं. ऐसा लगता है कि यह एनर्जी फील्ड का सबसे अहम ठिकाना है, जिसे लगभग तीन सप्ताह पहले ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की तरफ से शुरू की गई एयरस्ट्राइक के बाद से निशाना बनाया गया है.
हालांकि नुकसान किस हद तक हुआ है, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है. ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि एनर्जी प्लांट्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया है. लेकिन इन हमलों से यह साफ हो गया कि जंग ने तेल और गैस उत्पादन सुविधाओं को किस हद तक खतरे में डाल दिया है.
चलिए अब आपको बताते हैं कि साउथ पार्स फील्ड इतना जरूरी क्यों है.
BREAKING: THE LARGEST GAS FIELD IN THE WORLD IS ON FIRE
— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) March 18, 2026
साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसकी मुख्य वजह इस फील्ड का बेजोड़ पैमाना और रणनीतिक महत्व है. साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच बंटा हुआ है. रॉयटर्स के अनुसार, साउथ पार्स दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस भंडार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है. यह भंडार कतर से ईरान तक फैला हुआ है और इसमें इतनी गैस है कि यह दुनिया की जरूरतों को लगभग 13 सालों तक पूरा कर सकती है. बुधवार को ऐसा नहीं लगा कि कतर के वहां मौजूद सुविधाओं को निशाना बनाया गया हो.
कतर इस भंडार में अपने गैस क्षेत्रों को 'नॉर्थ डोम' कहता है. वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस निर्यातक है और उसने दशकों से इस इंडस्ट्री से अरबों डॉलर कमाए हैं. इस भंडार में उसके कई प्रोजेक्ट्स पश्चिमी एनर्जी कंपनियों के साथ जॉइंट एंटरप्राइज में हैं, जिनमें अमेरिका की दिग्गज कंपनियां ExxonMobil और ConocoPhillips भी शामिल हैं.
दूसरी ओर, साउथ पार्स फील्ड से ईरान के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का लगभग 70 से 75 प्रतिशत हिस्सा आता है, जिसका लगभग पूरा इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के लिए ही होता है.अगर इसे ईरान के गैस उत्पादन की रीढ़ कहें तो गलत नहीं होगा. डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई और निर्यात दोनों में यह अहम भूमिका निभाता है. इसमें कोई भी लगातार रुकावट ईरान की अर्थव्यवस्था पर काफी असर डाल सकती है, जो ऊर्जा से होने वाली कमाई पर बहुत ज्यादा निर्भर है.
इसकी एक वजह यह भी है कि पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने की क्षमता सीमित हो गई है. लेकिन इस हमले की खबरों के बाद, अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में 6 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया और यह बढ़कर 109 डॉलर प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गई. प्राकृतिक गैस की कीमत में भी लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. अभी तेल की कीमतों में बढ़त गैस की तुलना में ज्यादा तेज है. यह दिखाता है कि बाजार सबसे पहले भू-राजनीतिक जोखिम और सप्लाई संबंधी चिंताओं पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. संकट की स्थितियों में तेल की कीमतों में आमतौर पर ज्यादा तेजी से उतार-चढ़ाव आता है, जबकि गैस की कीमतें सप्लाई में वास्तविक रुकावटों के आधार पर बदलती हैं.
साउथ पार्स में किसी भी तरह की रुकावट से दुनिया भर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) बाजारों पर असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब एनर्जी सप्लाई चेन पहले से ही दबाव में हैं. इस हमले से उन इलाकों में मौजूद जरूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं, जहां संघर्ष चल रहा है. साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले पर दुनिया भर से तुरंत प्रतिक्रियाएं आईं. कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजेद अल अंसारी ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे इस इलाके में बढ़ते तनाव के बीच एक खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना कदम बताया.