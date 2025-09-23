चीन शुरू कर रहा दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट फ्लाइट, 29 घंटे में तय करेगी 19,300Km की दूरी, आराम से लेटने की होगी सुविधा
Advertisement
trendingNow12933507
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

चीन शुरू कर रहा दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट फ्लाइट, 29 घंटे में तय करेगी 19,300Km की दूरी, आराम से लेटने की होगी सुविधा

China Eastern Airlines: दिसंबर से शुरू होने वाली दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट फ्लाइट. चीन ईस्टर्न एयरलाइंस ने ये पहल की है. ये फ्लाइट प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजरेगी. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चीन शुरू कर रहा दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट फ्लाइट, 29 घंटे में तय करेगी 19,300Km की दूरी, आराम से लेटने की होगी सुविधा

चीन ईस्टर्न एयरलाइंस दिसंबर 2025 से दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जा रही है. यह फ्लाइट शंघाई (चीन) से ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) तक जाएगी. यह फ्लाइट करीब 12,000 मील यानी लगभग 19,300 किलोमीटर की दूरी को पार करेगी. इस उड़ान में लगभग 29 घंटे लगेंगे और यह बोइंग 777-300ER विमान से संचालित होगी.

यह फ्लाइट प्रशांत महासागर के ऊपर से होकर गुजरेगी और बीच में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दो घंटे के लिए रिफ्यूलिंग के लिए रुकेगी, लेकिन यात्रियों को विमान से बाहर नहीं उतरना होगा. इसलिए इसे डायरेक्ट फ्लाइट ही माना जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- इन 6 देशों के पास नहीं है आर्मी, एक के पास तो अपनी पुलिस भी नहीं... फिर कैसे करते हैं अपना बचाव?

Add Zee News as a Preferred Source

हर सोमवार गुरुवार को करेगी टेक ऑफ

यह उड़ान हर सोमवार और गुरुवार को फ्लाइट नंबर 745 के रूप में शंघाई से ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना होगी. वहीं, वापसी की फ्लाइट नंबर 746 ब्यूनस आयर्स से शंघाई के लिए मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी.

फ्लाइट टिकट और कीमत

दिसंबर महीने की उड़ानों के लिए इकोनॉमी क्लास टिकट की कीमत $1,538 से लेकर $2,270 तक होगी. वहीं, बिजनेस क्लास के टिकट लगभग $5,000 से शुरू होंगे, जिसमें यात्री आरामदायक ले-फ्लैट बेड का लाभ उठा सकेंगे.

रूट के फायदे

यह चीन ईस्टर्न की पहली फ्लाइट होगी जो दक्षिण अमेरिका को सीधे दक्षिणी गोलार्ध के रास्ते जोड़ती है. इस रूट के कारण अब अमेरिका या यूरोप में रुकावट नहीं होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी. साथ ही, एयरलाइन इस रूट का इस्तेमाल ब्यूनस आयर्स और ऑकलैंड के बीच एक नया कनेक्शन बनाने के लिए भी कर सकती है, क्योंकि इस मार्ग पर पहले भी काफी मांग रही है.

नए अवसर की शुरुआत

ऑकलैंड एयरपोर्ट की सीईओ कैरी हुरिहांगनुई ने कहा कि यह फ्लाइट पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्रों में नए अवसर लाएगी. इसके अलावा न्यूजीलैंड में रहने वाले 40,000 से अधिक दक्षिण अमेरिकी लोग भी सीधे अपने घर से जुड़ सकेंगे, जिससे उनके लिए यह एक बड़ा फायदा होगा.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

world longest direct flight

Trending news

'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Navratri 2025
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
kolkata
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
Zubeen Garg
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
;