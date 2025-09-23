चीन शुरू कर रहा दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट फ्लाइट, 29 घंटे में तय करेगी 19,300Km की दूरी, आराम से लेटने की होगी सुविधा

चीन ईस्टर्न एयरलाइंस दिसंबर 2025 से दुनिया की सबसे लंबी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जा रही है. यह फ्लाइट शंघाई (चीन) से ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) तक जाएगी. यह फ्लाइट करीब 12,000 मील यानी लगभग 19,300 किलोमीटर की दूरी को पार करेगी. इस उड़ान में लगभग 29 घंटे लगेंगे और यह बोइंग 777-300ER विमान से संचालित होगी.

यह फ्लाइट प्रशांत महासागर के ऊपर से होकर गुजरेगी और बीच में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में दो घंटे के लिए रिफ्यूलिंग के लिए रुकेगी, लेकिन यात्रियों को विमान से बाहर नहीं उतरना होगा. इसलिए इसे डायरेक्ट फ्लाइट ही माना जा रहा है.

हर सोमवार गुरुवार को करेगी टेक ऑफ

यह उड़ान हर सोमवार और गुरुवार को फ्लाइट नंबर 745 के रूप में शंघाई से ब्यूनस आयर्स के लिए रवाना होगी. वहीं, वापसी की फ्लाइट नंबर 746 ब्यूनस आयर्स से शंघाई के लिए मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी.

फ्लाइट टिकट और कीमत

दिसंबर महीने की उड़ानों के लिए इकोनॉमी क्लास टिकट की कीमत $1,538 से लेकर $2,270 तक होगी. वहीं, बिजनेस क्लास के टिकट लगभग $5,000 से शुरू होंगे, जिसमें यात्री आरामदायक ले-फ्लैट बेड का लाभ उठा सकेंगे.

रूट के फायदे

यह चीन ईस्टर्न की पहली फ्लाइट होगी जो दक्षिण अमेरिका को सीधे दक्षिणी गोलार्ध के रास्ते जोड़ती है. इस रूट के कारण अब अमेरिका या यूरोप में रुकावट नहीं होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी. साथ ही, एयरलाइन इस रूट का इस्तेमाल ब्यूनस आयर्स और ऑकलैंड के बीच एक नया कनेक्शन बनाने के लिए भी कर सकती है, क्योंकि इस मार्ग पर पहले भी काफी मांग रही है.

नए अवसर की शुरुआत

ऑकलैंड एयरपोर्ट की सीईओ कैरी हुरिहांगनुई ने कहा कि यह फ्लाइट पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्रों में नए अवसर लाएगी. इसके अलावा न्यूजीलैंड में रहने वाले 40,000 से अधिक दक्षिण अमेरिकी लोग भी सीधे अपने घर से जुड़ सकेंगे, जिससे उनके लिए यह एक बड़ा फायदा होगा.