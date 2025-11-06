​अमेरिका से लेकर रूस तक, ये हैं सबसे लंबा बार्डर शेयर करने वाले देश; जानें किस स्थान पर भारत ?​

World Longest Land Borders: सीमाएं न केवल भौगोलिक विभाजन हैं, बल्कि वे देशों की संस्कृति, संबंधों और सुरक्षा नीतियों को भी प्रभावित करती हैं. भारत की सीमाएं इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को दर्शाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इसकी सीमाएं, लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया के कौन से देश आपस में सबसे लंबी सीमा शेयर करते है. आइए आज इस आर्टिकल में जानते है कि आखिर वो कौन से देश है जो आपस में सबसे बड़ी सीमा साझा करते है....

जानकारी के अनुसार, दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के बीच है. दोनों देशों के बीच की यह सीमा 8,893 किलोमीटर लंबी है, जो किसी भी दो देशों के बीच सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा मानी जाती है. वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सीमा रूस और कजाकिस्तान के बीच है, जो 7,644 किलोमीटर लंबी है. वहीं, तीसरी सबसे लंबी सीमा दक्षिण अमेरिकी देशों, चिली और अर्जेंटीना के बीच है. इन दोनों देशों के बीच की सीमा 6,691 किलोमीटर लंबी है.

भारत और पाकिस्तान के बीच नौंवी सबसे लंबी सीमा

इस लिस्ट में चौथी सबसे लंबी सीमा चीन और मंगोलिया के बीच है, जो 4,630 किलोमीटर लंबी है. पांचवीं सबसे बड़ी सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच है, दोनों देशों के बीच 4,142 किलोमीटर लंबी सीमा है. चीन, रूस के साथ भी 4,133 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो दुनिया की छठी सबसे लंबी सीमा है. इस बीच, मंगोलिया रूस के साथ 3,452 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसे सातवीं सबसे बड़ी स्थलीय सीमा माना जाता है. दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और बोलीविया के बीच 3,403 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी स्थलीय सीमा माना जाता है. दूसरी ओर, दुनिया की नौवीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसकी लंबाई 3,190 किलोमीटर है. विश्व सांख्यिकी के अनुसार, दसवीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और मेक्सिको के बीच है, जिसकी लंबाई 3,155 किलोमीटर है.