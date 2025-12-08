Advertisement
दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए लेकिन अफगानिस्तान-पाकिस्तान... जंग को लेकर चौंकाने वाला दावा

Pakistan Afghanistan Tension: एक बार फिर पाकिस्तान-अफगान बॉर्डर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है. मुस्लिम ब्रदरहुड पर चलने वालों का कहना है कि लड़ाई अवाइड करनी चाहिए, इसमें कोई फक्र की बात नहीं है कि दो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ पड़ें. TTP  ने पाकिस्तानी सेना पर हमला करते हुए आसिम मुनीर कंपनी को गहरा जख्म दिया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 08, 2025, 12:49 AM IST
Pakistan Afghanistan war: अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो पड़ोसी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं. अपनी जमीन से बाहर दोनों ने शांति वार्ता की, लेकिन नतीजा नहीं निकला. रियाद में हुई शांति वार्ता भी पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव को खत्म नहीं कर पाई है. इसके पहले भी बैठकों के कई दौर हो चुके हैं लेकिन बात नहीं बनी. तालिबान ने पाकिस्तान की कब्र खोदने के लिए कफन बांध लिया है. पाकिस्तानी सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि चमन बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजों के बीच जंग छिड़ गई है. कई इलाकों में जंग के हालात हैं.  

इस्लामाबाद हो या आसपास के रहने वाली अवाम सबका दावा किया कि एक बार ये संभव है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं यानी नॉर्मल हो जाएं लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो ठीक होना नामुमकिन है. क्योंकि चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जो झड़प शुरू हो गई है उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला किया फिर पाकिस्तान ने भारी हथियारों से उनको जवाब दिया.

दो मुस्लिम मुल्क क्यों लड़ रहे?

ये पाकिस्तान की बर्बादी की शुरूआत है क्योंकि इधर आसिम मुनीर सीडीएफ बना. उधर उसने पाकिस्तान पर हमले की गुस्ताखी कर दी और अब पाकिस्तान की फौज चौकियां छोड़ छोड़ कर फरार हो रही हैं. सूत्रों का कहना है कि लड़ाई शुरूआत मुनीर की भगोड़ी फौज ने की. फिर अब ये युद्ध रोकने की भीख मांग रहे हैं क्योंकि तालिबान के पलटवार में पाकिस्तानी सेना के चौकियों पर भारी तबाही हुई है. हमले के बाद पाकिस्तानी सेना करीब 20 पोस्ट छोड़कर भाग खड़ी हुई है. 

अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक में पाकिस्तानी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए. जिसके बाद अफगान सेना  की तरफ से पलटवार किया गया. डूरंड लाइन यानि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर चमन-स्पिन बोल्डक से लेकर अंगूर अड्डा चेकपॉइंट पर तनाव अपने चरम पर है. अफगानी सैनिक जमकर पाकिस्तान की फेल्ड आर्मी को ललकार रहे हैं. पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है. जहां बस एक चिंगारी रह-रह कर पूरे इलाके को आग में झुलसा रही है. 

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें अक्सर स्पिन बोल्डक-चमन, खोस्त, कुनार, नंगरहार और वजीरिस्तान इलाकों में होती है और पाकिस्तान कई बार इन इलाकों को निशाना बना चुका है. 

अफगानिस्तान से 'पंगा' मुनीर को भारी पड़ा

ताजा हमलों के बाद दोनों तरफ से सैन्य मूवमेंट कई गुना बढ़ गई है. हालांकि पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है. गश्त के दौरान  पाकिस्तानी सेना को अफगानिस्तान-तालिबान की सुरंग मिली है. जिसमें हमास की सुरंग की तरह लड़ाकों के जाने का रास्ता है. साथ ही सुरंग में बल्ब लगी हैं सुरंग में हथियार और विस्फोटक रखे हुए थे. सुरंग को पाकिस्तानी सेना ने सीज कर दिया है. 

पाक तालिबान जंग में अभी तक मारे गए और घायलों का आंकड़ा सामने नहीं आया है. लेकिन पुख्ता खबर है कि पाक सेना का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. गोली बारी से ये साफ है कि दोनों मुल्कों के बीच अब हालात इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, जहां बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका है. मैसेज साफ है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. एक तरफ पाकिस्तान हथियारों की लड़ाई में फिसड्डी साबित हो रहा है. अपना फेलियर छिपाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का युद्ध मोड ऑन चुका है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

