दुनिया से एक साथ खत्म हो गए सारे मच्छर तो क्या होगा, छोटे जीव से आखिर कितना बड़ा खतरा; 'World Mosquito Day' पर जानिए अनोखी कहानी

पूरी दुनिया में 20 अगस्त को 'विश्व मच्छर दिवस' मनाया जाता है. इस खास दिन को मनाने का असली उद्देश्य मच्छरों और उनसे होने वाली बीमारियों को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाना है. जीका वायरस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर जैसे कई बीमारियों की असली जड़ मच्छर ही हैं.
दरअसल, इस खास दिन को ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की 1897 की उस खोज के लिए मनाया जाता है, जिसमे उन्होंने बताया था कि मलेरिया मादा मच्छरों के काटने से होता है. चूंकि, मच्छर दुनिया के सबसे छोटे जीवों में से एक हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा जरूर हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि वेक्टर से फैलने वाली बीमारियों के कारण प्रति वर्ष पूरी दुनिया में 7 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है. इन सबके बीच मच्छर और इससे जुड़े कई सवाल हैं, जिनके बारे में हमें जरूर जानना चहिए.
आम इंसान के मन में धारण है कि मच्छर इंसानों का खून पीते हैं, लेकिन यहां पर जरूर जानना चाहिए कि हर मच्छर इंसानों का खून नहीं पीता. खून पीने का काम मुख्य रूप से मादा मच्छर करती है. जानकार बताते हैं कि नर मच्छर आम तौर पर पौधों के रस या दूसरी मीठी चीजों से एनर्जी लेते हैं.
आपको जानना चाहिए मच्छर आम तौर पर इंसान को खोजने के लिए शरीर की गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर से निकलने वाली गंध के जैसे संकेतों का इस्तेमाल करते हैं. यही कारण है कि कई बार कमरे में मौजूद कई लोगों के बावजूद किसी एक व्यक्ति को मच्छर ज्यादा काटते हैं.
यह कहना कि पिछले 20 से अधिक वर्षों में मच्छर ताकतवर हुए हैं, गलत होगा. हालांकि, कुछ जगहों पर बीमारी फैलाने वाले मच्छरों में कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ गया, जो अब एक समस्या बन रहा है. जानकार मानते हैं कि लगातार एक जैसे कीटनाशकों के इस्तेमाल से मच्छरों की आबादी को एक फायदा मिलने की आशंका रहती है. बताया जाता है कि लगातार एक प्रकार के कीटनाशकों के इस्तेमाल से मच्छरों में रसायन को सहन करने की क्षमता विकसित हो जाती है.
हालांकि, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मच्छर पिछले कुछ समय में काफी शक्तिशाली हो गए हैं. लेकिन कुछ आबादियों में आनुवंशिक बदलावों के कारण कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध बढ़ सकता है. इन्हीं कारणों को देखते हुए आज मच्छर नियंत्रण में केवल एक ही तरीके पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग उपायों का इस्तेमाल किया जाता है.
इस सवाल का वास्तविक जवाब शायद ही कोई दे पाए. विज्ञान कहता है कि इस सवाल का सीधा जवाब जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है. चूंकि, मच्छर के जीवन चक्र पर तापमान का एक बड़ा असर पड़ता है. Parasites & Vectors की स्टडी बताती है कि तापमान बढ़ने के साथ अपरिपक्व अवस्थाओं यानी लार्वा और प्यूपा के विकास की अवधि कई परिस्थितियों में कम हो सकती है.
लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गर्मी के बढ़ने के साथ हर जगह मच्छर भी पैदा होने लगे. मच्छरों को सर्वाइव करने के लिए भी तापमान की एक अनुकूल सीमा होती है. अगर तापमान काफी अधिक हुआ, तो मच्छरों को जीवित रहने में दिक्कत होती है और अगर काफी कम हुआ, तो विकास धीमा हो सकता है.
दुनिया के सबसे छोटे जीवों में आने वाले मच्छरों की उम्र पूरी तरीके से उसकी प्रजाति, तापमान, नमी के साथ वातावरण पर निर्भर करती है. विज्ञान के मुताबिक, सामान्य तौर पर वयस्क मच्छर करीब 2 से 4 हफ्ते तक जीवित रहते हैं. वहीं, मादा मच्छर कई मामलों में नर से अधिक जीवित रहती है. हालांकि, यह केवल एक एवरेज है, बाकी स्थिति पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है.
सबसे खास बात है कि मच्छर की उम्र भले ही छोटी होती है, लेकिन इसी दौरान वह कई बार प्रजनन करते हैं. यही कारण है कि मच्छरों की आबादी काफी तेजी से बढ़ती है.
इंटरनेट पर एक ऐसा भी दावा किया जाता है कि आयरलैंड एक ऐसा देश है, जहां पर एक भी मच्छर नहीं है. वास्तव में यह सुनने में काफी अच्छा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है. आयरलैंड में भी मच्छर पाए जाते हैं. Health Protection Surveillance Centre की रिपोर्ट बताती है कि वहां पर कम से कम 21 प्रजातियों के मच्छर पाए जाते हैं.
ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब इतने प्रकार की मच्छर की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो यह धारणा कैसे बनी कि आयरलैंड में एक भी मच्छर नहीं मिलता. इसका एक कारण है कि आयरलैंड में मच्छर से जुड़ी बीमारियां सामान्य रूप से मौजूद नहीं है. वहां पर पाए जाने वाले मच्छर आम तौर पर एक बड़ा खतरा नहीं पैदा करते हैं, जैसा दुनिया के कई गर्म देशों देखने में आता है.
दुनिया या किसी भी देश से मच्छरों को खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है. इसके पीछ कई कारण हैं. इसकी सबसे पहली वजह है कि उनकी संख्या काफी अधिक है और पूरी दुनिया में लगभग 3700 प्रकार की इनकी ज्ञात प्रजातियां हैं.
इसका दूसरा कारण माना जाता है कि उनके अंडे और लार्वा अलग-अलग प्रकार के पानी वाले स्थानों पर विकसित होते हैं. अधिकांश मच्छर घरों के आसपास रखे छोटे कंटेनर, गमले, पुराने टायर, बोतल और जलभराव वाले पानी में पनप सकते हैं.
रिपोर्ट्स बताती है कि कुछ मच्छरों ने कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर लिया है. इसका मतलब है कि एक रसायन के लगातार इस्तेमाल का इनपर खास असर नहीं होता.
शायद यह सवाल आपके मन में भी कई बार आया होगा. लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं है. धरती पर मौजूद सभी जीव किसी के भोजन का हिस्सा है, ऐसे में किसी भी जीव का अचानक समाप्त होना, खाद्य जाल में बदलाव ला सकता है. चूंकि, मच्छर केवल इंसानों का खून नहीं पीते, बल्कि नर और मादा दोनों वयस्क मच्छर पौधों के रस और फूलों से निकलने वाले मीठे पदार्ध पर भी नर्भर होते हैं.
मच्छर कई जीवों के भोजन का भी हिस्सा हैं. यही कारण है किसी क्षेत्र से अगर मच्छर की सभी प्रजाति को समाप्त कर दिया जाए, तो इससे फूड साइकिल बदल जाएगा. हालांकि, इस प्रकारण के पारिस्थितिक प्रभावों को पूरी तरीके से समझना अभी भी एक शोध का विषय है. वैसे यह कहना भी गलत होगा कि सारे मच्छर खत्म होते ही पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा. इनका असर अलग-अलग प्रजातियों और इलाकों पर देखने को मिल सकता है.
वैज्ञानिक मानते हैं कि मच्छरों के मामले में असली चुनौती उन्हें समाप्त करना नहीं, बल्कि उन प्रजातियों को नियंत्रित करना है, जो गंभीर बीमारियां फैलाते हैं. मच्छरों को मारने से पहले हमें उन जगहों को खत्म करने की जरूरत है, जहां पर मच्छरों के पनपने की संभावना काफी अधिक होती है. कुछ जगहों पर जलभराव, अनियोजित निर्माण, बारिश और पानी जमा होने की समस्या मच्छरों को प्रजनन का मौका देती है.