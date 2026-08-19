Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /दुनिया से एक साथ खत्म हो गए सारे मच्छर तो क्या होगा, छोटे जीव से आखिर कितना बड़ा खतरा; World Mosquito Day पर जानिए अनोखी कहानी

दुनिया से एक साथ खत्म हो गए सारे मच्छर तो क्या होगा, छोटे जीव से आखिर कितना बड़ा खतरा; 'World Mosquito Day' पर जानिए अनोखी कहानी

पूरी दुनिया में मच्छरों को लेकर अलग भय है. इन्हें धरती के सबसे छोटे, लेकिन सबसे खतरनाक जीवों में से एक माना जाता है. मच्छरों के काटने से कई खतरनाक बीमारियां फैलती हैं. 20 अगस्त को दुनिया भर में 'विश्व मच्छर दिवस' मनाया जाता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 19, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:29 AM IST
दुनिया से एक साथ खत्म हो गए सारे मच्छर तो क्या होगा, छोटे जीव से आखिर कितना बड़ा खतरा; 'World Mosquito Day' पर जानिए अनोखी कहानी
Image Credit: दुनिया के सबसे छोटे, लेकिन जानलेवा जीव हैं मच्छर (फोटो- सोशल मीडिया)

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IND vs SL Test Live Score: 600वें टेस्ट में जीत से 6 विकेट दूर भारत, श्रीलंका का ये खिलाड़ी फिर देगा शुभमन को टेंशन?
2
3
4
5