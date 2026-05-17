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Hindi NewsExplainerखूबसूरत चेहरा, खौफनाक इरादे, ओसामा था सच्ची मोहब्बत...कौन है वो महिला, जिसके खौफ से कांपती थी दुनिया

खूबसूरत चेहरा, खौफनाक इरादे, ओसामा था सच्ची मोहब्बत...कौन है वो महिला, जिसके खौफ से कांपती थी दुनिया

World's 5 Most Dangerous Female Terrorists: ब्रिटेन में जन्मी Samantha Lewthwaite उर्फ ‘व्हाइट विडो’ दुनिया की सबसे खतरनाक महिला आतंकवादियों में गिनी जाती है. अल-शबाब और अल-कायदा से जुड़ी सामंथा पर कई बड़े आतंकी हमलों का आरोप है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सामंथा ही नहीं दुनिया में कई महिला आतंकियों ने तबाही मचाई है. आइए खबर में एक-एक कर के इन महिला आतंकियों के बारे में जानते हैं...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 07:33 AM IST
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World's 5 Most Dangerous Female Terrorists
World's 5 Most Dangerous Female Terrorists

World's Most Dangerous Female Terrorist: आतंकवाद की दुनिया में अक्सर पुरुष आतंकियों के नाम ज्यादा सुनाई देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई महिला आतंकवादियों ने अपनी क्रूरता, चालाकी और खौफनाक रणनीतियों से दुनिया को कई बार दहलाया है. किसी ने आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया, तो किसी ने आतंकी संगठनों के लिए भर्ती अभियान चलाया. कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं, जो सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों को चकमा देती रहीं.

इन महिला आतंकवादियों में सबसे ज्यादा चर्चा ब्रिटेन में जन्मी सामंथा लेथवेट की होती है, जिसे दुनिया ‘व्हाइट विडो’ के नाम से जानती है. लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी महिलाएं रही हैं, जिन्होंने आतंकवाद के इतिहास में खूनी अध्याय लिखे है. आइए जानते हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक महिला आतंकियों के बारे में...

1. दुनिया की सबसे चर्चित महिला आतंकी सामंथा लेथवेट (Samantha Lewthwaite) 

इस लिस्ट में पहला नाम ब्रिटेन में जन्मी सामंथा लेथवेट का आता है. लेथवेट को दुनिया की सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड महिला आतंकवादियों में गिना जाता है. वह ‘व्हाइट विडो’ के नाम से बदनाम हुई. सामंथा का जन्म 5 दिसंबर 1983 को उत्तरी आयरलैंड के बैनब्रिज में हुआ था. उसने जर्मेन मौरिस लिंडसे उर्फ अब्दुल्ला शहीद जमाल से शादी की थी, जो 7 जुलाई 2005 को लंदन मेट्रो में हुए आत्मघाती बम धमाकों में शामिल था. उसी हमले में उसकी मौत भी हो गई थी.

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पति की मौत के बाद सामंथा कट्टरपंथ की ओर बढ़ती चली गई. धीरे-धीरे उसके संबंध सोमालिया के खूंखार आतंकी संगठन अल-शबाब और अल-कायदा से जुड़ गए. आतंक की दुनिया में उसने कई नामों का इस्तेमाल किया जिनमें शेराफिया, अस्मा शाहिदाह, नताली वेब और सबसे चर्चित नाम ‘व्हाइट विडो’ रहा.

क्यों बनी दुनिया की सबसे खतरनाक महिला आतंकी?

सामंथा पर 2013 में केन्या के नैरोबी स्थित वेस्टगेट शॉपिंग मॉल हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा. इस हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. इसके अलावा केन्या यूनिवर्सिटी पर हुए हमले में भी उसका नाम सामने आया, जिसमें 148 लोगों की जान गई थी. खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, वह महिलाओं और किशोरों को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए भर्ती अभियान चलाती थी. बताया जाता है कि वह अल-शबाब के आतंकी सरगना अहमद उमर की करीबी सहयोगी बन चुकी थी.

बिन लादेन को बताती थी अपना ‘सबसे सच्चा प्यार’

साल 2013 में ब्रिटिश एजेंसियों को सामंथा के कंप्यूटर से एक कविता मिली, जिसमें उसने अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन (Osama bin Laden) की तारीफ की थी. कविता में उसने लिखा था कि उसका प्यार ओसामा के लिए किसी और से अलग है. उस कविता में अमेरिका और तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा (Barack Obama) के खिलाफ भी कट्टरपंथी बातें लिखी गई थीं.

क्या मारी जा चुकी है ‘व्हाइट विडो’?

रूसी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि सामंथा लेथवेट को यूक्रेन में एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया था. हालांकि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की. यही वजह है कि आज भी कई एजेंसियां उसे जिंदा मानती हैं.

2. ‘रेड क्वीन’ जिसने दुनिया को दहला दिया फुसाको शिगेनोबु (Fusako Shigenobu)

इस लिस्ट में दूसरा नाम फुसाको शिगेनोबु  का आता है. फुसाको शिगेनोबु 70 और 80 के दशक में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का बड़ा नाम रही थी. इसे ‘रेड क्वीन’ कहा जाता था. वह जापानी रेड आर्मी नाम के उग्रवादी संगठन की संस्थापक थी. उसका मकसद वैश्विक कम्युनिस्ट क्रांति लाना था. फुसाको ने मध्य-पूर्व के आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ किया और कई बड़े हमलों की साजिश रची. 1974 में हेग स्थित फ्रांसीसी दूतावास पर हमले और बंधक संकट के पीछे उसका दिमाग माना जाता है. इसके अलावा 1972 के ‘लोड एयरपोर्ट नरसंहार’ में भी उसकी भूमिका बताई गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी. करीब 30 साल तक फरार रहने के बाद उसे साल 2000 में गिरफ्तार किया गया. बाद में 2022 में जेल से रिहा कर दिया गया.

3. जॉर्डन ब्लास्ट की खूंखार महिला सजीदा अल-रिशावी (Sajida al-Rishawi)

इस लिस्ट में तीसरा नाम साजिदा अल-रिशावी आता है. रिशावी का नाम 2005 के जॉर्डन होटल बम धमाकों के बाद दुनिया के सामने आया. उसे अल-कायदा इन इराक से जुड़े आतंकियों ने आत्मघाती मिशन पर भेजा था. अम्मान के तीन होटलों पर हुए हमलों में उसके पति ने खुद को बम से उड़ा लिया, लेकिन साजिदा की बेल्ट तकनीकी खराबी के कारण फट नहीं सकी.
वह जिंदा पकड़ी गई और बाद में उसने टीवी पर अपने मिशन की बात कबूल की. उसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि बाद में ISIS ने एक जॉर्डनियन पायलट की रिहाई के बदले उसकी रिहाई की मांग की थी. आखिरकार साल 2015 में जॉर्डन सरकार ने उसे फांसी दे दी.

4. ISIS की ऑनलाइन रिक्रूटर हयात बुमेदीन (Hayat Boumeddiene)

इस लिस्ट में चौथा नाम  हयात बुमेदीन का आता है. फ्रांस की नागरिक हायात बौमेदीन का नाम 2015 के पेरिस आतंकी हमलों के बाद सुर्खियों में आया था. वह सुपरमार्केट हमले के आरोपी अमेदी कौलीबाली की पार्टनर थी. हमला होने से ठीक पहले वह सीरिया भागने में सफल रही. खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, हायात ISIS के लिए ऑनलाइन भर्ती अभियान चलाती थी और यूरोप की महिलाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का काम करती थी. उसे ISIS की सबसे प्रभावशाली महिला प्रचारकों में गिना गया.

5. पेरू की खूंखार कमांडर एनरिका मोंटेनेग्रो (Enrica Montenegro)

इस सूची में पांचवा नाम एनरिका मोंटेनेग्रो का आता है. एनरिका मोंटेनेग्रो लैटिन अमेरिका के सबसे हिंसक उग्रवादी संगठनों में से एक ‘शाइनिंग पाथ’ का हिस्सा थी.  उसे ‘ला चिनिता’ के नाम से जाना जाता था. वह सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों की हत्या करने वाले दस्तों का नेतृत्व करती थी. पेरू सरकार ने उसे पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया था. उसके नाम से पूरे इलाके में डर का माहौल था.

‘ब्लैक विडोज’ चेचन्या की महिला आत्मघाती ब्रिगेड

दुनिया की सबसे खतरनाक महिला आतंकियों की चर्चा ‘ब्लैक विडोज’ के बिना अधूरी मानी जाती है. बता दें कि यह चेचन महिला आत्मघाती हमलावरों का समूह था. इनमें से ज्यादातर महिलाओं के पति या भाई रूस के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे. इसके बाद उन्होंने कट्टरपंथ का रास्ता अपना लिया था. इन महिलाओं ने मॉस्को मेट्रो ब्लास्ट, थिएटर हमले और बेस्लान स्कूल बंधक संकट जैसे भयावह हमलों में भूमिका निभाई थी. 2004 के बेस्लान स्कूल हमले में 330 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की थी. इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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