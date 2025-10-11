'इससे बेहतर तो नर्क है...', दुनिया की वो खतरनाक जेलें, जहां कैदी भी मांगते थे मौत की भीख

Dangerous Prison: दुनिया भर में कई ऐसी जेलें हैं, जहां पर कैदी मौत की भीख मांगते थे. इन जेलों के कठोर नियम थे जो कैदियों के लिए नर्क के सामान थे. आइए जानते हैं इसके बारे में.
Dangerous Prison: दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां पर गुनाह करने के बाद लोगों को कड़ी सजा मिलती है, ये सजा इतनी ज्यादा कठोर होती है कि लोगों की रूह कांप जाती है. ऐसे ही कुछ ऐसी जेलें भी थी जहां पर कैदी जाने के बाद मौत की भीख मांगते हैं. ऐसा कहा जाता है कि इन जेलों में जाने के बाद कोई कैदी बाहर जिंदा नहीं निकल सकता था. इन जेलों को नर्क भी कहा जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.
अलकतराज जेल
सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं अमेरिका की सबसे कुख्यात जेल अलकतराज के बारे में. ये जेल कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के तट से थोड़ी दूर अलकतराज द्वीप पर मौजूद है. एक वक्त था कि इस जेल में अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधी रखे जाते थे. इस जेल का रखरखाव काफी ज्यादा था जिसकी वजह से साल 1963 में इसे बंद कर दिया गया था.
मुहांगा जेल
इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीकी देश रवांडा की मुहांगा जेल के बारे में, ये जेल अपने कठोर कारनामों के लिए फेमस थी. ऐसा कहा जाता है कि इस जेल में कैदियों को छोटी-छोटी कोठरियों में ठूंस दिया जाता है, साथ ही साथ कैदियों के साथ कठोर बर्ताव किया जाता था. कैदियों का शारीरिक शोषण भी होता था, ऐसे में ये जेल दुनिया की सबसे खराब जेलों में गिनी जानें लगी.
न्यू मैक्सिको की जेल
इसके अलावा हम बात करेंगे अमेरिका के न्यू मैक्सिको की जेल के बारे में. ये जेल अमेरिका के सांता फे के पास स्थित थी. ये जेल अपने हिंसक और कठोर परिस्थितियों के लिए फेमस थी. साल 1980 में इस जेल में दंगे भी हुए थे जो अमेरिकी इतिहास के सबसे घातक दंगों में से एक था. इस दंगे में 33 कैदियों को बेरहमी से मार दियाा गया था और जेल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था. यहां पर कैदियों को अलग-थलग करके रखा जाता था जिससे वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते थे