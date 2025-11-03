Advertisement
दुबई में बिक रही दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, एक कप की कीमत सुन रह जाएंगे हैरान

Expensive Coffee: दुनियाभर में चाय और कॉफी के शौकीनों की कमी नहीं है. आमतौर पर एक कप चाय 10 से 30 रुपए में और एक कप कॉफी 20 से 50 रुपए में आसानी से मिल जाती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी एक कप कॉफी की कीमत कितनी हो सकती है? इसकी कीमत जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे...

 

Nov 03, 2025
World Most Expensive Coffee: दुनिया में चाय और कॉफी पीने के शौकीन लोगों की कोई कमी है. आमतौर पर एक कप चाय जहां 10 रुपए से शुरू होकर 20 और 30 रुपए में मिल जाती है. वहीं एक कप कॉफी भी 20 से 50 रुपए में आ जाती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी एक कॉफी कितने रुपए की है. यकीन मानिए कि इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. अगर आप भी जानना चाहते है कि दुनिया की सबसे महंगी एक कप कॉफी कौन-सी है तो यह आर्टिकल जरूर पढ़ें...

जानकारी के मुताबिक, दुनिया की सबसे महंगी एक कप कॉफी 680 अमेरिकी डॉलर यानि कि लगभग 56000 रुपए की है जो दुबई में बिक रही है. बता दें, हाल ही में दुबई को दुनिया के सबसे महंगे कॉफी कप की खुदरा बिक्री के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित भी किया गया था. जानकारी के अनुसार, इस कॉफी को एक लोकप्रिय कॉफी चेन - रोस्टर्स कॉफी द्वारा परोसा गया था. इस कॉफी को 'धुले हुए पनामायन गेशा' कहा जाता है. बता दें कि इस कॉफी की कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि यह अत्यधिक दुर्लभ है और इसे बनाने के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें विशेष प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है. 

जानें कॉफी में क्या है खास?

अन्य कॉफी से हटकर इस कॉफी के एक कप को दुर्लभ पनामा एस्मेराल्डा गीशा कॉफी बीन्स से तैयार किया जाता है. ये बीन्स न केवल दुर्लभ हैं, बल्कि अपनी अनोखी खेती के लिए भी जाने जाते हैं, जो इन्हें एक अनोखा स्वाद और सुगंध प्रदान करता है. इन कॉफी बीन्स के बागान पनामा की बोक्वेट घाटी में स्थित हैं, जिसे विशेष रूप से हैसिंडा ला एस्मेराल्डा एस्टेट के नाम से जाना जाता है. गीशा किस्म की कॉफी बीन्स मूल रूप से पनामा की ज्वालामुखीय मिट्टी में स्थित इथियोपिया से आती हैं और यह दुनिया भर में सबसे ऊंची जगहों पर उगाई जाने वाली कॉफी बीन्स में से एक है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Expensive Coffee

Trending news

