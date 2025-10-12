इतने में तो एक मर्सिडीज आ जाए! सऊदी में बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज, कीमत जान उड़ जाएंगे होश!

World Most Expensive Eagle: सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अंतरराष्ट्रीय सऊदी फाल्कन और शिकार प्रदर्शनी 2025 आयोजित किया गया, जिसमें दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, आपको बता दें दुनियाभर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. वहां पर सबसे महंगा बाज मंगोलियाई फाल्कन की नीलामी ने इस बार सबका ध्यान खींचा है. आपको बता दें ये पहला बाज युवा था, वहां पर इसकी बोली की कीमत सुनकर आपके भी होश उड़ जाएगें, आइए आपको बताते हैं.



क्या है मंगोलियाई फाल्कन बाज की नीलामी की कीमत?

आपको बता दें मंगोलियाई फाल्कन बाज की नीलामी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई, जिसमें नीलामी की कीमत 6,50,000 सऊदी रियाल यानी 1.53 करोड़ रुपये में बिका, इतने में तो एक मर्सिडीज आ जाए.

मंगोलियाई बाज कैसे होते हैं?



1. आपको बता दें मंगोलियाई बाज अपने शिकार को बड़ी तेजी से करते हैं. ये बाकी फाल्कन से बड़े और भारी भी होते हैं.



2. इनके पंख काफी ज्यादा मजबूत होते हैं. मंगोलियाई बाज ठंडे इलाके में होते हैं. आपको इनके बारे में एक और बात बता दें, ये इंसानी इशारों को भी काफी अच्छे से समझ जाते हैं.



3. मंगोलियाई बाज का रंग सफेद से लेकर गहरे भूरे रंग का होता है, ये दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर होते हैं. ये सभी कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से खुद को ढल लेते हैं.



4. मंगोलियाई फाल्कन बाज की मांग अरब देशों में लगातार बढ़ रही है, मंगोलियाई फाल्कन अपनी तेज उड़ान, ताकत और शिकार क्षमताओं के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं. आपको बता दें इस प्रदर्शनी में इस साल 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था और इसमें कई तरह-तरह के शो भी देखने को मिले थे.

