Advertisement
trendingNow13012105
Hindi Newsदुनिया

Most Expensive Commode: प्योर गोल्ड से बनी दुनिया की सबसे महंगी टॉयलेट सीट; अरबों खर्च करने वाले ने क्या बोला?

Commode Made of Pure Gold News: आपने घर-दफ्तरों में एक से बढ़कर एक महंगे कमोड देखे होंगे. लेकिन क्या आपने कभी ऐसी टॉयलेट शीट का इस्तेमाल किया है, जो प्योर गोल्ड से बनी हुई हो. वह भी महज 102 करोड़ रुपये में.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Most Expensive Commode: प्योर गोल्ड से बनी दुनिया की सबसे महंगी टॉयलेट सीट; अरबों खर्च करने वाले ने क्या बोला?

Pure Gold World Most Expensive Commode: कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है. इसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. अब दुनिया की अजीब-गरीब चीजें जमा करने वाली संस्था 'रिप्लीज़ बिलीव इट ऑर नॉट' ने इस बार ऐसा काम किया है कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. उन्होंने खालिस सोने का बना पूरा कमोड खरीद लिया. अब आप उस कमोड की कीमत जानना चाहेंगे तो जान लीजिए. उस कमोड की कीमत थी लगभग 102 करोड़ रुपये! जी हां, सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा में एक कमोड.

'प्योर गोल्ड' से बना कमोड

यह सोने की कृति मशहूर कलाकार मॉरिज़ियो कैटेलन ने बनाई है और इसका नाम रखा था - 'अमेरिका'. इसकी खास बात यह है कि यह केवल दिखावे की चीज नहीं, बल्कि पूरी तरह काम करने वाला असली कमोड है. 2016 में इसे न्यूयॉर्क के एक बड़े कला संग्रहालय में लगाया गया था, जहां आम लोग इसे इस्तेमाल भी कर सकते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

चोरों ने कर दिया हाथ साफ

लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती. यह कमोड इतना चर्चा में रहा कि 2019 में चोर रात के अंधेरे में इसे उखाड़कर ले गए. घटना ब्रिटेन के ब्लेनहेम महल की थी. चोरों ने महल की दीवारें तोड़कर पूरा कमोड उखाड़ लिया था. आज तक वह कमोड बरामद नहीं हुआ.

101 सोने से बना कमोड

अब रिप्लीज़ नाम की संस्था ने इसी कमोड का दूसरा और आखिरी बचा हुआ नमूना अपने पास सुरक्षित कर लिया है. इसका वज़न करीब 101 किलो है और पूरा 18 कैरेट सोने से बना है. जैसे ही नीलामी में यह कमोड उन्हें मिला, उन्होंने खुशी से लिखा - 'विश्व शौचालय दिवस पर इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है!'

रिप्लीज़ का कहना है कि वे इस सोने के कमोड को आम लोगों के लिए प्रदर्शित करेंगे ताकि हर कोई इसे करीब से देख सके. लेकिन बड़ा सवाल यह है—क्या कोई इसमें सचमुच बैठ भी सकेगा? इस पर संस्था का जवाब है - 'सोच रहे हैं… पर यह कोई साधारण बात नहीं है!'

वैसे कलाकार कैटेलन इससे पहले भी प्रसिद्ध रहे हैं. उनकी दीवार पर चिपकाई गई केले वाली कला कुछ महीने पहले लगभग 51 करोड़ रुपये में बिकी थी.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

World Interesting Facts

Trending news

क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
Talaak-e-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? क्यों है SC की रडार पर; ट्रिपल तलाक से कैसे है अलग?
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
weather update
शीतलहर से फिलहाल राहत, लेकिन प्रदूषण बढ़ा रहा गरमाहट; वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम?
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
Jagannath Puri
कोमा में था बच्चा, डॉक्टरों ने भी दिया जवाब; फिर जगन्नाथ पुरी में हुआ बड़ा चमत्कार
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!
Punjab news in hindi
लुधियाना में पुलिस और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक दहशतगर्द ढेर!
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
Pakistan
भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा पाक, दिखाया पूर्व सेना प्रमुख का AI वीडियो
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
India-Australia relations
क्रिकेट और कूटनीति का संगम, जयशंकर और पेनी वोंग की हंसी-मजाक भरी बातचीत
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
crime news
बंगाल में नशेड़ी बेटा मां के लिए बना हैवान, पैसों के लिये की बुरी तरह पीटा; हुई मौत
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन