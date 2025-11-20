Most Expensive Commode: प्योर गोल्ड से बनी दुनिया की सबसे महंगी टॉयलेट सीट; अरबों खर्च करने वाले ने क्या बोला?

Pure Gold World Most Expensive Commode: कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है. इसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. अब दुनिया की अजीब-गरीब चीजें जमा करने वाली संस्था 'रिप्लीज़ बिलीव इट ऑर नॉट' ने इस बार ऐसा काम किया है कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए. उन्होंने खालिस सोने का बना पूरा कमोड खरीद लिया. अब आप उस कमोड की कीमत जानना चाहेंगे तो जान लीजिए. उस कमोड की कीमत थी लगभग 102 करोड़ रुपये! जी हां, सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा में एक कमोड.

'प्योर गोल्ड' से बना कमोड

यह सोने की कृति मशहूर कलाकार मॉरिज़ियो कैटेलन ने बनाई है और इसका नाम रखा था - 'अमेरिका'. इसकी खास बात यह है कि यह केवल दिखावे की चीज नहीं, बल्कि पूरी तरह काम करने वाला असली कमोड है. 2016 में इसे न्यूयॉर्क के एक बड़े कला संग्रहालय में लगाया गया था, जहां आम लोग इसे इस्तेमाल भी कर सकते थे.

चोरों ने कर दिया हाथ साफ

लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती. यह कमोड इतना चर्चा में रहा कि 2019 में चोर रात के अंधेरे में इसे उखाड़कर ले गए. घटना ब्रिटेन के ब्लेनहेम महल की थी. चोरों ने महल की दीवारें तोड़कर पूरा कमोड उखाड़ लिया था. आज तक वह कमोड बरामद नहीं हुआ.

101 सोने से बना कमोड

अब रिप्लीज़ नाम की संस्था ने इसी कमोड का दूसरा और आखिरी बचा हुआ नमूना अपने पास सुरक्षित कर लिया है. इसका वज़न करीब 101 किलो है और पूरा 18 कैरेट सोने से बना है. जैसे ही नीलामी में यह कमोड उन्हें मिला, उन्होंने खुशी से लिखा - 'विश्व शौचालय दिवस पर इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है!'

रिप्लीज़ का कहना है कि वे इस सोने के कमोड को आम लोगों के लिए प्रदर्शित करेंगे ताकि हर कोई इसे करीब से देख सके. लेकिन बड़ा सवाल यह है—क्या कोई इसमें सचमुच बैठ भी सकेगा? इस पर संस्था का जवाब है - 'सोच रहे हैं… पर यह कोई साधारण बात नहीं है!'

वैसे कलाकार कैटेलन इससे पहले भी प्रसिद्ध रहे हैं. उनकी दीवार पर चिपकाई गई केले वाली कला कुछ महीने पहले लगभग 51 करोड़ रुपये में बिकी थी.