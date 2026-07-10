/World Population Day 2026: दुनिया के इन शहरों में थमने का नाम नहीं ले रही आबादी, इस साल सबसे ज्यादा रही जनसंख्या; भारत के कितने शहर लिस्ट में शामिल?

World Population Day 2026: दुनियाभर में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस ( World Population Day) मनाया जाता है. यह दुनियाभर के समाजों को आकार देने वाले नए जनसांख्यिकीय रुझानों ( Demographic Trends) की ओर ध्यान खींचता है. संयुक्त राष्ट्र (UN)की ओर से इस साल 2026 को विश्व जनसंख्या दिवस का थीम 'युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना - आज और भविष्य के लिए' है. इस थीम के जरिए इसपर प्रकाश डाला गया है कि शिक्षा , रोजगार, आवास, रिश्ते और पारिवारिक जीवन के बारे में युवाओं के फैसले किस तरह से शहरों से प्रभावित हो रहे हैं जिनमें वे रहते हैं.