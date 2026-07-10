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World Population Day 2026: दुनिया के इन शहरों में थमने का नाम नहीं ले रही आबादी, इस साल सबसे ज्यादा रही जनसंख्या; भारत के कितने शहर लिस्ट में शामिल?

World's Largest Cities By Population 2026: दुनियाभर में कई ऐसे शहर हैं, जहां कोने-कोने से लोग आकर बसना चाहते हैं. ये शहर अपनी बहेतर सुविधाओं, रोजगार व्यवस्था, शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं के लिए काफी फेमस हैं. आखिर इन शहरों में कौन-कौनसे नाम शामिल हैं?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 10, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:53 PM IST
World Population Day 2026: दुनिया के इन शहरों में थमने का नाम नहीं ले रही आबादी, इस साल सबसे ज्यादा रही जनसंख्या; भारत के कितने शहर लिस्ट में शामिल?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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