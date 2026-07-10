/World Population Day 2026: दुनिया के इन शहरों में थमने का नाम नहीं ले रही आबादी, इस साल सबसे ज्यादा रही जनसंख्या; भारत के कितने शहर लिस्ट में शामिल?

World Population Day 2026: दुनियाभर में हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस ( World Population Day) मनाया जाता है. यह दुनियाभर के समाजों को आकार देने वाले नए जनसांख्यिकीय रुझानों ( Demographic Trends) की ओर ध्यान खींचता है. संयुक्त राष्ट्र (UN)की ओर से इस साल 2026 को विश्व जनसंख्या दिवस का थीम 'युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना - आज और भविष्य के लिए' है. इस थीम के जरिए इसपर प्रकाश डाला गया है कि शिक्षा , रोजगार, आवास, रिश्ते और पारिवारिक जीवन के बारे में युवाओं के फैसले किस तरह से शहरों से प्रभावित हो रहे हैं जिनमें वे रहते हैं.
बता दें कि 73 देशों के 108,000 से ज्यादा यंग एडल्ट्स के ग्लोबल सर्वे 'लाइव्स, चॉइसेस एंड फ्यूचर्स' पर आधारित इस साल का अभियान, डेमोग्राफिक चेंज और शहरों की सोशल, इकोनॉमिक और भौगोलिक स्थितियों के बीच गहरे संबंध को हाइलाइट करता है. दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अब शहरी इलाकों में रहती है.अनुमान है कि साल 20250 तक यह आंकड़ा 70 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. साल 2026 की बात करें तो 'वर्कर पॉपुलेशन रेशो' के नए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के इन शहरों में सबसे ज्यादा आबादी रहती है. इनमें पिछले साल के मुकाबले लगातार जनसंख्या बढ़ रही है.
चीन की मेट्रोपॉलिटन सिटी शंघाई में साल 2026 में 24,722,254 आबादी रहती है. पिछले साल के मुकाबले इसमें 1.93 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है. यह शहर ग्लोबल फाइनेंशियल और इंडस्ट्रीयल हब माना जाता है.
शंघाई चीन का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और कमर्शियल हब है, जिसके चलते लोग यहां हर साल रोजगार और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए यहां रहने आते हैं.
भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल 2026 में 24,722,254 आबादी दर्ज की गई, जो पिछले साल के मुकाबले 2.42 प्रतिशत अधिक है.
दिल्ली देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, जहां सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में भरमार नौकरी, बिजनेस, अस्पताल और IIT जैसे बड़े शिक्षण संस्थान है. इन्हीं सब सुविधाओं के चलते अन्य राज्यों के लोग यहां रहने आते हैं.
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किंशासा की साल 2026 में जनसंख्या 21,852,144 दर्ज की गई है. पिछले साल के मुकाबले यहां 5.13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई.
कांगो के ग्रामीण इलाकों में गरीबी, बुनियादी सुविधाओं की कमी और सीमित आर्थिक अवसरों के चलते हर साल यहां बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं.
भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई हर साल सैकड़ों प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करती है. यहां साल 2026 तक आबादी 21,782,818 तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 1.13 प्रतिशत अधिक है.
मुंबई कॉर्रोपेरट हेडक्वार्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बॉलीवुड का सबसे बड़ा हब है. इसके अलावा यह शहर बिजनेस और बेहतर शिक्षण संस्थानो के चलते भी देशभर में प्रसिद्ध है.
चीन की राजधानी बीजिंग की जनसंख्या 21,571,693 है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.06 प्रतिशत अधिक है. चीन की टॉप यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और आधुनिक अस्पताल भी इसी शहर में है.
बीजिंग फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का भी हब है, जो चीन के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.
बता दें कि सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में दिल्ली और मुंबई के अलावा बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई जैसे भारतीय शहरों का भी नाम शामिल हैं. ये शहर बेहतर रोजगार व्यवस्था, एजुकशनल हब और बहेतर सुख-सुविधाओं के चलते हर साल बड़ी संख्या में देश के कोनों-कोनों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं.