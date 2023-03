दुनिया का खतरनाक ज्वालामुखी फूटा, आसमान में दिखा दिल दहला देने वाला नजारा, वीडियो डरा देगा

मेरापी ज्वालामुखी में इस गितिविधी के बाद जावा के घनी आबादी वाले द्वीप पर गर्म राख के बादलों और चट्टान ही दिख रहे थे. हर तरफ लावा बरस रहा था. ज्वालामुखी के 7 किलोमीटर (4.3 मील) तक की ढलानों पर लावा को बहते देखा गया. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने कहा कि गर्म बादलों का एक स्तंभ हवा में 100 मीटर (गज) ऊपर उठ गया.

पूरे दिन विस्फोट ने सूरज रोशनी को गायब कर दिया. इसकी राख से कई गांव ढंक गए. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. याग्याकार्टा के ज्वालामुखी और भूवैज्ञानिक खतरा शमन केंद्र के प्रमुख हानिक हुमैदा ने कहा कि नवंबर 2020 में अधिकारियों द्वारा अलर्ट स्तर को दूसरे उच्चतम स्तर तक बढ़ाने के बाद से यह मेरापी का सबसे बड़ा लावा प्रवाह था.

Indonesia's Mount Merapi, one of the world's most active volcanoes, has erupted, spewing out smoke and ash that blanketed villages near the crater https://t.co/FBWiuXGpCL pic.twitter.com/OIzGlHESXM

— AFP News Agency (@AFP) March 11, 2023