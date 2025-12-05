महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित हैं ये देश, आधी रात बेखौफ घूमनी हैं महिलाएं

Countries Best For Women: महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का होता है. महिला सुरक्षा कानून के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी का भी मुद्दा है. चलिए जानते हैं ऐसे कौन से देश हैं जो महिला सुरक्षा के मामले में टॉप पर हैं या महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित हैं.
Trending Photos
Countries Best For Women: महिला सुरक्षा कानून के साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी का भी मुद्दा है. आधी रात अकेले सेफ फील करना और ऐसा कानून जो सिर्फ कागजों पर नहीं धरातल पर सुरक्षित महसूस कराए. इन देशों में महिलाएं बेखौफ घूमती हैं चलिए जानते हैं वे कौन से देश हैं जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित हैं.
डेनमार्क
महिला सुरक्षा पर जारी WPS इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में डेनमार्क का नाम सबसे पहले आता है. यहां महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या निगरानी करते कैमरों के हाथों में ही नहीं, बल्कि नीतियों के हर उन पनों पर जो उन्हें हर छेत्र में अवसर देते हैं.
आइसलैंड
जब हम महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आइसलैंड का नाम आना स्वाभाविक हैं. यहां का समाज महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने में ज्यादा जोर देता है. आइसलैंड भी महिलाओं के लिए दुनिया की सबसे सेफ कंट्री में से एक है.
यह भी पढ़ें: हिंदू या मुस्लिम नहीं, रूस में सबसे ज्यादा रहते हैं इस धर्म के लोग
नॉर्वे और स्वीडन
महिलाओं की सुरक्षा के मामले में नॉर्वे और स्वीडन तीसरे स्थान पर हैं. यहां महिला सुरक्षा का मुद्दा ही बनना मुश्किल है. यहां समान अधिकारों को लेकर समाज काफी जागरूक है. महिलाओं के द्वारा राजनीति और न्यायपालिका में बड़ा प्रतिनिधित्व इन देशों की छवि और मजबूत करता है.
फिनलैंड
महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में फिनलैंड भी शामिल है. यहां महिलाओं की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि आधी रात महिला का बाहर निकलना या सफर करना काफी कॉमन है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है