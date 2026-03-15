दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश, चकाचौंध कर देती है लाइफस्टाइल, फिर क्यों वीरान है मुल्क का 95% इलाका?

Why Australia Is 95% Empty: ऑस्ट्रेलिया की गिनती दुनिया के टॉप 10 देशों में होती है. ऑस्ट्रेलिया विकसित होने के साथ सबसे खूबसूरत देशों में अपना स्थान ऊपर रखता है. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भले है, लेकिन दुनिया के बड़े देशों में इसका स्थान छठे नंबर पर आता है. क्षेत्रफल की दृष्टि से यह काफी बड़ा देश है, लेकिन यहां की आबादी बहुत कम है. क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पूरे भारत के एरिया से ढाईगुना बड़ा है. इसके बावजूद भी यहां का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा खाली पड़ा है. पूरे देश में केवल पांच प्रतिशत ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर लोग रहते हैं. ऑस्ट्रेलिया में लोग केवल समुद्र के किनारे ही बसते हैं. अपने इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि आखिर इस देश का करीब 95 प्रतिशत इलाता सूना क्यों पड़ा है?

रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि जो भी लोग इस कॉन्टिनेंट पर रहने के लिए आए, वह एशिया के मूल निवासी थे. इसके बाद वहां पर यूरोप और अमेरिका से भी लोग आए और बस गए. इन सब के बावजूद भी इस देश की आबादी केवल 2 करोड़ 60 लाख के करीब है. हालांकि, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में जमीन की कोई कमी नहीं है. ऑस्ट्रेलिया में जमीन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से वीरान पड़ा है.

कई ऐसे शहर, जहां पर केवल 100 लोग

हैरान करने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया के भीतर कई ऐसे शहर हैं, जहां पर अब केवल 50 से 100 लोग ही रहते हैं. बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन शहरों को दोबारा से आबाद करने की कोशिश में लगी हुई है. सरकार का मानना है कि इन शहरों की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए. यहां की सरकार लोगों को रहने के लिए मुफ्त जमीन भी दे रही है. ऐसा इसलिए किया जा रहा, जिससे वीरान पड़े शहरों में एक बार फिर से रौनक आ जाए.

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केवल पांच शहरों में 95 प्रतिशत आबादी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया 1.9 बिलियन एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है. इस देश को दुनिया का सबसे बंजर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. ऑस्ट्रेलिया की करीब 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक ओशियन के तटों पर रहना पसंद करती है. यह पूरी आबादी प्रशांत महासागर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र में ही निवास करती है. यह पूरा इलाका पूरे ऑस्ट्रेलिया के जमीन का केवल 0.22 प्रतिशत है. समुद्र के किनारे बसे शहर सिडनी, पर्थ, मेलबर्न, ब्रिसेबेन और कैनबरा में इस देश की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है.

ऑस्ट्रेलिया की जमीन तीन हिस्सों में बंटी

सामान्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जमीन को तीन हिस्सों में बांट गया है. इसमें पहला पश्चिमी प्लेटो है. यह क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के तीन हिस्सों को कवर करता है. वहीं, इसके पूरे दो तिहाई हिस्सों में रेगिस्तान है, इसलिए यहां पर इंसानों का रहना मुश्किल है. इस देश के जमीन का दूसरा हिस्सा सेंट्रल लोलैंड्स के नाम से जाना जाता है. यह येलो पार्ट्स लोलैंड, जहां की नदियों में खारा पानी आता है. इन नदियों का पानी खेत और इंसान दोनों के लिए सही नहीं, इस कारण यहां पर लोगों का रहना लगभग मुश्किल है. इसके अलावा जमीन का तीसरा पार्ट ईस्टर्न हाइलैंड है. यहां पर पहाड़ और जंगल दोनों हैं. सामान्य तौर पर यह लैंड एरिया है और जमीन भी उपजाऊ है. बावजूद इसके यहां पर यहां पर लोगों का रहना मुश्किल है.

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क्यों खाली है करीब 95 प्रतिशत जमीन

गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का करीब 95 प्रतिशत इलाका वीरान और बंजर है. यह क्षेत्र रेगिस्तान है और दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को छू जाता है. यही कारण है कि यहां अधिकांश क्षेत्र खाली रहता है. पूरी दुनिया में केवल ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है, जो महाद्वीप और एक आइलैंड भी है. यह देश चारों ओर से पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है. इस देश में लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं, जहां पर उनको जमीन उपजाऊ मिले और सुविधाएं आसानी से मिल सके.

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