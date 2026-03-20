21 दिन बाद ईरान को लेकर सहमी दुनिया, पहली बार अमेरिका ने परमाणु बम गिराने का फैसला क्यों लिया था?

हम परमाणु हमले से निपटने की चाहे जितनी तैयारी कर लें, इससे होने वाले नुकसान को रोका नहीं जा सकेगा. दशकों तक असर होगा... यह चिंता WHO के पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र की डायरेक्टर हनन बल्खी ने जताई तो दुनियाभर में खलबली मच गई. उनकी बात पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रही है. ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच लड़ाई को तीन हफ्ते पूरे हो चुके हैं लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया. अमेरिका और इजरायल जितना भी बम गिरा रहे हैं, ईरान पूरी ताकत से उन्हें जवाब दे रहा है. ऐसे समय में परमाणु हमले की आशंका चिंता की बात है. कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या युद्ध लंबा खिंचने की यह परिस्थिति 1945 की तरह बन रही है? उस साल अगस्त में जो हुआ, किताब में पढ़ते हुए भी रूह कांप जाती है. ईरान युद्ध के बीच यह समझना जरूरी है कि तब जापान के हिराशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम क्यों गिराया था?

ये दूसरे विश्वयुद्ध का दौर था. अमेरिका को जापान से कड़ी चुनौती मिल रही थी. परमाणु हथियारों को नष्ट करने की वकालत करने वाली संस्था CND की वाइस प्रेसिडेंट रहीं केट हडसन ने एक लेख में बताया है कि अमेरिका में धारणा यह है कि युद्ध को जल्दी खत्म करने और लोगों की जान बचाने के लिए जापान पर बम गिराना जरूरी हो गया था.

आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि जापान को सरेंडर के लिए मजबूर करने और अमेरिका के जापान पर आक्रमण (ग्राउंड ऑपरेशन आदि) से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी था. अमेरिका का तर्क है कि दूसरी कंडीशन में लाखों लोगों की जान जा सकती थी. हालांकि यह पूरा सच नहीं था. जापान पर बम गिराने से भी पूरा शहर साफ हो गया था. दो लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे.

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अंदर की बात

केट हडसन लिखती हैं कि जब तक बम इस्तेमाल के लिए तैयार हुआ, जापान सरेंडर के लिए रेडी हो चुका था. जैसा कि जनरल आइजनहावर ने कहा था कि जापान उस समय सरेंडर करने का ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे उसकी इज्जत या साख को कम से कम नुकसान पहुंचे और ऐसे में भयानक हमला जरूरी नहीं था. ऐसे में सवाल उठे कि अगर जापान सरेंडर के लिए तैयार था, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम क्यों गिराए गए? बम गिराने के फैसले में एक अहम वजह यह थी कि अमेरिका युद्ध के बाद इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता था. युद्ध के बाद की दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता सोवियत संघ बना, जापान या कोई दूसरा देश नहीं.

जापान पर बम गिराने के 4 बड़े कारण

1. अमेरिका मानकर चल रहा था पारंपरिक युद्ध से जापान की सेना सरेंडर नहीं करेगी और युद्ध लंबा खिंच सकता है.

2. जापान में ग्राउंड ऑपरेशन से अमेरिका सेना को भारी नुकसान का खतरा था. यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस. ट्रूमैन का तर्क था कि बम गिराने से हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान बच गई.

3. परमाणु कूटनीति के हिसाब से अमेरिका सोवियत संघ को संदेश देना चाहता था. वह दिखाना चाहता था कि उसके पास कितने विनाशक हथियार हैं. वह एशिया में सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना चाहता था.

4. इसके साथ ही अमेरिका 1941 में जापान के पर्ल हार्बर अटैक का बदला भी लेना चाहता था. वह हमला आज भी अमेरिकियों को याद है. कुछ घंटे पहले ट्रंप ने जापानी पीएम के सामने इसकी चर्चा कर दी तो वह असहज हो गईं.

हां, 19 मार्च 2026 को जापान की पीएम के साथ व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बोलते हुए अमेरिका ने ईरान पर हमले को लेकर एक सवाल का अलग तरह से जवाब दिया. बगल में जापान की पीएम बैठी थीं और वह बोले कि हमने सहयोगी देशों को नहीं बताया था क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते थे और सरप्राइज देने में जापान से बेहतर कौन होगा. आप पर्ल हार्बर की बात क्यों नहीं करते? सभी हंस पड़े. हालांकि जापानी पीएम को शायद अच्छा नहीं लगा.

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परमाणु बम आखिरी विकल्प

- हां, अमेरिका और इजरायल के पास भले ही परमाणु बम गिराने की क्षमता है लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा और भू-राजनीतिक रूप से आत्मघाती कदम हो सकता है. आज के समय में इसके वैश्विक परिणाम होंगे. अमेरिका की जनता भी नहीं चाहेगी कि इस विनाशनकारी बम का इस्तेमाल हो. हां, युद्ध में अरबों डॉलर खर्च जरूर हो रहा है.

- परमाणु हमले से न केवल ईरान बल्कि आसपास के देश भी चपेट में आ सकते हैं.

- आज के समय में जिम्मेदार देश परमाणु ताकत को केवल एक डिटरेंस के तौर पर रखते हैं, जिससे बड़े युद्ध को रोका जा सके.

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