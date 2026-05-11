Hungary: सरकार बनी तो झूम के नाचे 'डांसिंग पॉलिटीशियन'. शपथ ग्रहण समारोह में लूट ली महफिल, मंत्री बनना भी तय

Hungary New PM Peter Magyar's: चुनाव कहीं का भी हो, अपनी पार्टी की जीत और अपनी पसंद के नेता का प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री बनता है तो दिल गार्डन-गार्डन यानी बाग-बाग हो जाता है. ऐसे ही मौकों पर अक्सर शपथ ग्रहण समारोह में किसी नेता या समर्थक का भावावेश में किया गया डांस अक्सर वायरल हो जाता है. इसकी ताजी और जीती जागती मिसाल हंगरी में देखने को मिली, जहां नए पीएम के शपथ ग्रहण में पहुंचे नेताजी खुशी के मारे इतना झूम के नाचे कि पूरी महफिल ही लूट लिए. उनके आस-पास खड़े सैकड़ों लोग डांस का वीडियो बनाने लगे. शपथ ग्रहण समारोह में फोटोग्राफी कर रहे कैमरामैन को भी उनके अंदाज में वीडियो कवर करने में खूब मेहनत करनी पड़ी. मंत्रीजी ने भी मेहनत की थी, इसलिए जब फल मिला तो लोग शुभकामनाएं देने के साथ-साथ वीडियो बनाते रहे.

डांसिंग पॉलिटिशियन जोल्ट हेगेडस ने संसद की सीढ़ियों पर जश्न मनाते हुए डांस किया. वहां मौजूद पब्लिक और पत्रकार सब उनका वीडियो बनाने लगे. देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. आपको बताचे चलें हंगरी में सत्ता परिवर्तन का दिन सिर्फ नए प्रधानमंत्री पीटर मजार के शपथ ग्रहण समारोह तक ही सीमित नहीं रहा, जोल्ट हेगेडस के डांस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

आप भी देखिए एनर्जेटिक डांस

Hungary's likely next health minister, Zsolt Hegedus, just busted out his viral dance with full air guitar on the steps of parliament during PM Peter Magyar's inauguration. Add Zee News as a Preferred Source Tens of thousands watched. The moves were... committed.pic.twitter.com/4CeZsHnKye — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 9, 2026

हेगेडस, को उनके चाहने वाले अक्सर हंगरी का 'डांसिंग पॉलिटिशियन' कहकर बुलाते हैं. उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद शानदार प्रस्तुति दी. इस तरह ये तस्वीरें और वीडियो हंगरी के सबसे चर्चित पलों में शामिल हो गए. हेगेडस को पीटर मजार की टीम का अहम चेहरा माना जाता है और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री पद का संभावित दावेदार भी बताया जा रहा है.

इससे पहले हंगरी में हजारों लोग संसद भवन के बाहर जमा हुए थे. जहां पीटर मजार ने इसे हंगरी के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत बताया. उन्होंने पिछले महीने हुए चुनाव में लंबे समय तक सत्ता में रहे विक्टर ओर्बान को पटखनी थी दी. पीटर मजार ने इस आयोजन को रेजीम चेंज सेलिब्रेशन बताया था. इस मौके पर संसद भवन के बाहर बड़ी संख्या में लोग हंगरी और यूरोपीय यूनियन के झंडे लहराते नजर आए.