दूसरे विश्व युद्ध के 100 साल बाद मिला जिंदा बम, लोगों की अटकी सांसें, खाली किए 6000 घर

World War 2: आमतौर पर दुनिया में विश्व युद्ध जैसी कई बड़ी लड़ाईयां हुई हैं, जिनके सबूत और इनसे जुड़ी चीजें आज भी देखने को मिल जाती है, लेकिन हांग कांग में तो गजब ही हो गया. यहां दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी ऐसी चीज देखने को मिली है, जिसे देखकर लोग डर के मारे भाग खड़े हो गए हैं. बता दें कि हांग कांग में दूसरे विश्वयुद्ध का 450 किलो वजन वाला लगभग 1.5 मीटर लंबा एक विशाल बम मिला है. इसकी जानकारी मिलते ही शहर में अफरा-तफरी मच गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

जमीन में मिला जिंदा बम

बम की जानकारी मिलते ही लोग अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए और दुकानों के शटर तुरंत गिरा दिए गए. इस दौरान पुलिस की गांड़ियां भी चारों तरफ चक्कर काटने लगीं. बता दें कि हांग कांग में एक जगह पर इमारत का निर्माण कार्य चल रहा थी. इस दौरान खुदाई करते वक्त मजदूरों का हाथ एक भारी-भरकम धातु पर लगा. शुरुआत में उन्हें यह लोहे का एक टुकड़ा लगा, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक जीवित बम है. इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई और पूरे इलाके को सुरक्षा घेराबंदी में रखा गया.

ये भी पढ़ें- South Korea: पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी को गिफ्ट किए लग्जरी बैग-डायमंड नेकलेस, पादरी के पीछे पड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

इलाके को करवाया खाली

प्रशासन ने बम की खतरनाक स्थिति को देखते हुए इलाके को खाली कर 6000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और आसपास डोर टू डोल सबकुछ चेक किया. पुलिस के मुताबिक बम की संरचना बेहद पुरानी है, जिसके चलते इसे नष्ट करना आसान नहीं है. हल्की सी भी चूक होने पर यह फट सकता है. ऐसे में बम डिस्पोजल टीम को सावधानी के साथ इसकी जांच करनी पड़ी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक भले ही पुराने बम में जंग लग चुकी होती है, लेकिन उसका बारूद हमेशा एक्टिव रहता है. ऐसे में थोड़ी सी भी गलती हादसे का रूप ले सकती है.

ये भी पढ़ें- नशे के खिलाफ इंटरपोल का बड़ा एक्शन, भारत समेत 18 देशों में मारे छापे, जब्त किए 57,000 करोड़ के ड्रग्स

युद्ध के बाद कई जगहों पर मिले जिंदा बम

बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान और हांग कांग के बीच भीषण लड़ाई हुई थी. जापानी विमानों की ओर से यहां बमबारी भी की गई थी, जिसके चलते यहां आज तक खुदाई के बाद बम मिलते हैं. यह समस्या न केवल हांग कांग बल्कि कई यूरोपीय देशों में भी देखने को मिलती है. यहां भी आज तक कई जगहों पर जिंदा बम मिलते हैं. जर्मनी में भी इस साल जून 2025 में 3 जिंदा बम मिले थे, जिसके चलते 20 हजार लोगों को इलाके से हटाना पड़ गया था. माना जाता है कि ये बम युद्ध के दौरान अमेरिका ने गिराए थे.

FAQ



बम की खोज कैसे हुई?

हांग कांग में एक निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान मजदूरों को एक भारी धातु का टुकड़ा मिला, जो बाद में एक जिंदा बम निकला.

दूसरे विश्व युद्ध में हांग कांग की स्थिति क्या थी?

हांग कांग में जापान के साथ भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें जापानी विमानों ने बमबारी की थी. इसके चलते आज भी यहां खुदाई में बम मिलते हैं.