समंदर के किनारे 100 सालों तक पड़ी रही बोतल, जब खोली गई तो निकला एक लेटर, पढ़कर पूरी दुनिया में मचा हल्ला

World War I Australian soldiers Letter in bottle: कल्पना कीजिए, आप परिवार के साथ समंदर के किनारे घूम रहे हैं और अचानक एक बोतल मिल जाए, जब आप उसे खोले तो उसमें करीब 100 साल पुराना एक लेटर मिले. आपका दिमाग उस समय क्या सोच रहा होगा. कुछ इसी तरह हुआ ऑस्ट्रेलिया के व्हार्टन बीच पर. जहां पर ब्राउन परिवार को एक सौ साल पुरानी बोतल मिली है. जानें बोतल के अंदर मिले लेटर में क्या लिखा है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, दो ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों द्वारा लिखी गए लेटर जो एक बोतल में बंद थे, वह करीब सौ साल बाद ऑस्ट्रेलिया के तट पर मिले हैं. ये लेटर सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के युद्धक्षेत्रों की अपनी यात्रा के दौरान लिखकर समंदर में छोड़ दिया था. ब्राउन परिवार ने इसे 9 अक्टूबर को पाया है. ये खबर सुनकर हर कोई हैरान है. एक तरह का इतिहास जिंदा हो गया है.

बोतल कैसे मिली? परिवार की सफाई मुहिम का कमाल

ब्राउन परिवार नियमित रूप से व्हार्टन बीच पर कचरा साफ करता है. डेब ब्राउन ने मंगलवार को बताया 'हम अपने समुद्र तटों पर काफ़ी सफ़ाई करते हैं और इसलिए कभी भी कचरे के एक टुकड़े के पास से नहीं गुज़रते. इसलिए यह छोटी बोतल वहां पड़ी थी और उठाए जाने का इंतज़ार कर रही थी.' साफ़, मोटे शीशे के अंदर 27 वर्षीय प्राइवेट मैल्कम नेविल और 37 वर्षीय विलियम हार्ले द्वारा पेंसिल से 15 अगस्त, 1916 को लिखे गए खुशनुमा पत्र थे. दोनों सैनिक HMAT A70 बल्लारट जहाज पर थे जो 12 अगस्त 1916 को एडिलेड से रवाना हुआ. वे 48वीं ऑस्ट्रेलियाई इन्फैंट्री बटालियन को मजबूत करने यूरोप जा रहे थे.

लेटर में क्या लिखा था?

नेविल ने अपनी मां को लिखा कि वह "बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, अब तक खाना बहुत अच्छा था, बस एक बार का खाना छोड़कर जो हमने समुद्र में गाड़ दिया था." नेविल ने लिखा, "जहाज हिल रहा था और लुढ़क रहा था, लेकिन हम लैरी जितने ही खुश हैं." उन्होंने अब लुप्त हो चुकी ऑस्ट्रेलियाई बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जिसका अर्थ है बहुत खुश. नेविल ने लिखा कि वह और उनके साथी "कहीं समुद्र में" थे. हार्ले ने लिखा कि वे "कहीं खाड़ी में" थे, जिसका अर्थ है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी. यह एक विशाल खुली खाड़ी है जो एडिलेड के पूर्व से शुरू होकर पश्चिमी किनारे पर एस्पेरेंस तक फैली है. नेविल ने बोतल खोजने वाले से अनुरोध किया कि उनका पत्र उनकी मां रॉबर्टिना नेविल तक पहुंचा दिया जाए, जो विल्कावाट में रहती थीं, जो अब दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का एक भूतिया शहर बन गया है. हार्ले, जिनकी मां 1916 में ही मर गई थीं, खोजकर्ता द्वारा अपना नोट रख लेने से खुश थे. हार्ले ने लिखा, "ईश्वर करे खोजकर्ता भी उतना ही कुशल मंगल हो जितना हम इस समय हैं."

लेटर पाने वाले ने क्या बताया?

डेब ब्राउन को शक है कि बोतल ज़्यादा दूर नहीं गई. संभवतः यह रेत के टीलों में दबी हुई एक सदी से भी ज़्यादा समय तक किनारे पर रही होगी. हाल के महीनों में व्हार्टन बीच पर आई विशाल लहरों के कारण टीलों की कमजोरी ने संभवतः इसे उखाड़ दिया. कागज गीला था, लेकिन लिखावट स्पष्ट थी. इस वजह से डेब ब्राउन दोनों सैनिकों के रिश्तेदारों को इस खोज के बारे में सूचित करने में सक्षम थीं.

बोतल की कैसी है हालत?

ब्राउन ने बताया कि बोतल बेहतरीन स्थिति में है. इस पर किसी भी तरह के बार्नकल की वृद्धि नहीं हुई है. मुझे लगता है कि अगर यह समुद्र में होती या अगर यह इतने लंबे समय तक खुली रहती, तो कागज सूरज की रोशनी से विघटित हो जाता. हम इसे पढ़ नहीं पाते," हार्ले की पोती एन टर्नर ने कहा कि उनका परिवार इस खोज से "बिल्कुल स्तब्ध" था. टर्नर ने ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प को बताया, "हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते. यह वास्तव में एक चमत्कार जैसा लगता है और हमें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे हमारे दादा कब्र से हमारे लिए हाथ बढ़ा रहे हैं." नेविल के परपोते हर्बी नेविल ने कहा कि उनके परिवार को "अविश्वसनीय" खोज ने एकजुट किया था. "ऐसा लगता है जैसे वह युद्ध में जाने के लिए बहुत खुश थे. यह बहुत दुखद है कि जो हुआ.

सैनिकों की दुखद अंत

नेविल एक साल बाद युद्ध में शहीद हो गए. हार्ले दो बार घायल हुए, लेकिन युद्ध में बच गए. 1934 में एडिलेड में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई. उनके परिवार का कहना है कि यह जर्मनों द्वारा खाइयों में गैस के कारण हुआ था.