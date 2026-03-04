विश्व युद्ध छिड़ेगा? अमेरिका लड़ रहा तो फ्रांस ने जंगी बेड़ा ईरान के करीब क्यों भेजा, चीन भी एक्टिव

पश्चिम एशिया में चार दिन से भयानक लड़ाई छिड़ी है. अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद अब ईरान अपना इंतकाम ले रहा है. खामोश रहे चीन ने भी एक्टिविटीज बढ़ा दी है. फ्रांस ने न्यूक्लियर पावर वाला जंगी पोत इजरायल के करीब रवाना कर दिया है. क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है?
इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका इस समय ईरान पर कहर बरपा रहा है. चुन-चुनकर न्यूक्लियर साइट, साइंटिस्ट, नेता, अफसर, लड़ाकू विमान, हथियारों को बम से उड़ा दिया गया. समंदर से आती क्रूज मिसाइलों ने तांडव मचा रखा है. आसमान से झांकते ड्रोन पल-पल का अपडेट दे रहे हैं. इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अपने 'बाहुबली' विमानवाहक पोत को ईरान के और करीब जाने का आदेश दे दिया है. उधर, ईरान ने चीन से भी बात कर ली है. क्या विश्व युद्ध छिड़ने वाला है?
मैक्रों ने फ्रांस के न्यूक्लियर पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर जाने का आदेश दिया है. फ्रेंच प्रेसिडेंट के आदेश पर यह जंगी बेड़ा अब बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर के लिए निकल पड़ा है. पहले आप दुनिया के मैप में दोनों जगहों की लोकेशन देखिए. बाल्टिक सागर काफी नॉर्थ में स्वीडन और फिनलैंड के बीच है लेकिन उसे अब इजरायल, सीरिया, तुर्किये और ग्रीस आदि देशों से लगे भूमध्य सागर पहुंचना है.
हां, फ्रांस ने कहा है कि भूमध्य सागर में अपना विमानवाहक पोत होने से पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई के दौरान सहयोगी देशों की संपत्ति की सुरक्षा करने में मदद की जा सकेगी. साफ है फ्रांस भी अब इस युद्ध में दूसरे तरीके से शामिल होने जा रहा है. अब उसके लड़ाकू विमान इसी पोत से उड़ेंगे. ईरान पर अमेरिकी ऑपरेशन के बीच फ्रांस ने यह भी घोषणा कर दी है कि वह परमाणु हथियारों को लेकर अपनी पॉलिसी बदलने जा रहा है. वह अपनी परमाणु क्षमता भी बढ़ाएगा. इससे दुनियाभर में खलबली मच गई है.
मैक्रों ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल पोत को उसकी एयर विंग और एस्कॉर्टिंग युद्धपोत एस्कॉर्ट करेंगे. दरअसल, यह एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है जब कोई बड़ा पोत चलता है तो उसकी सुरक्षा के लिए आसमान में प्लेन और आगे समंदर में छोटे जंगी पोत चलते हैं.
राफेल और एयर डिफेंस तैनात
फ्रेंच टीवी पर प्रसारित भाषण में मैक्रों ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में पश्चिम एशिया में राफेल फाइटर जेट, एयर-डिफेंस सिस्टम और एयरबोर्न राडार सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब तक जरूरी होगा, हम अपना सहयोग देते रहेंगे.
हां, सोमवार को साइप्रस में ब्रिटिश एयरफोर्स बेस पर हुए हमले का जिक्र करते हुए मैक्रों ने कहा है कि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है जिसके साथ फ्रांस ने हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर साइन किया है. उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है इसीलिए मैंने वहां और एयर-डिफेंस एसेट्स भेजने का फैसला किया है. साथ ही एक फ्रेंच युद्धपोत लैंगडॉक भी रवाना कर दिया है, जो साइप्रस के तट पर पहुंच रहा है.
वैसे, फ्रांस, यूके और जर्मनी ने पहले ही साफ कह दिया था कि वे ईरान पर हमलों में शामिल नहीं हैं लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता को खत्म करने के लिए जरूरी एक्शन लेने के लिए जरूर तैयार हैं.
अब मैक्रों ने कहा है कि कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ फ्रांस का डिफेंस एग्रीमेंट है. साथ ही जॉर्डन और इराक के साथ भी उसके पक्के कमिटमेंट हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सहयोगियों की मदद के लिए फ्रांस ईरान के खिलाफ हमले कर सकता है? यह आगे कुछ दिनों में साफ हो जाएगा. बीते 24 घंटे में चीन भी एक्टिव हुआ है.
अब तक चीन की एक्टिविटीज पर नजर डालें तो उसने बहुत सतर्कता के साथ रिएक्ट किया है. हालांकि ईरान में एक चीनी नागरिक की भी मौत हो गई है. उसने 3000 नागरिकों को समय रहते बाहर निकाल लिया. शनिवार को चीन और रूस के कहने पर ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमर्जेंसी बैठक हुई थी. चीन के विदेश मंत्री रूस और ईरान से बात कर रहे हैं. चीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा की है. इसे अस्वीकार्य कहा है. वांग यी का बयान आया है कि दुनिया में जंगलराज कायम न हो, इसके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को साफ और स्पष्ट मैसेज देना चाहिए. क्या? यह नहीं बताया.
खास बात यह है कि तेहरान के साथ चीन की व्यापक स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप है फिर भी उसने लड़ाई में कोई ठोस मदद देने की बात नहीं कही है. ठोस मदद का मतलब लड़ाई के समय हथियार ही होता है. कुछ-कुछ ऐसा ही पिछले साल चीन ने किया था जब इजरायल ने ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे. साफ है चीन दूर से बस निंदा करने के मूड में है. आगे दुनिया के देश खासतौर से यूरोप इस संघर्ष में क्या फैसला करते हैं, काफी कुछ उस पर निर्भर करेगा.