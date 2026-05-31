मौसम को क्या हो रहा है? चीन में रेतीला तूफान, तो ब्राजील में भारी बारिश से बिगड़े हालात; यूरोप में हीटवेव ने तोड़ा रिकॉर्ड

उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला है. पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के बीच हल्की से मध्यम बारिश ने लोगों को राहत दी है. न केवल भारत, बल्कि दुनिया के कई देशों मे इस समय मौसम का अलग-अलग रूप देखने को मिल रहा है. हीटवेव का कहर इस साल यूरोपीय देशों में भी देखने को मिला. जहां पर बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान किया. वहीं, चीन के कुछ हिस्सों में रेतीले तूफान आए है, जिससे दिन में भी रात जैसा नजारा देखने को मिला.

दरअसल, इस समय दुनिया के कई देशों में मौसम का बदलता रूप नजर आ रहा है. कहीं भारी बारिश, को कहीं तूफान और ओलावृष्टि हो रही है. वहीं, यूरोप में गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड् तोड़ते नजर आ रही है. इसके अलावा भारत में भी कभी बारिश, तो कभी भीषण गर्मी नजर आ रही है. आइए आपको बताते हैं, देश के किस हिस्से में मौसम का कैसा रूप है.

ब्राजील में ओलावृष्टि से बिगड़े हालात

ब्राजील कुछ हिस्सों में रविवार को भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसने लोगों को परेशान किया है. बताया जाता है कि ब्राजील के मिनास गेरैस राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित बोआ एस्पेरांजा शहर में भारी बारिश के साथ-साथ जोरदार ओलावृष्टि हुई. इस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन में कुदरत का अद्भुत नजारा

जहां एक ओर दुनिया के कुछ देशों में मौसम अलग-अलग मार झेलने को मिल रही है, तो वहीं चीन में खास नजारा देखने को मिला. चीन के हारबिन में एक जबरदस्त रेतीला तूफान आया, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी. इस रेतीले तूफान को दूर से ही देखा जा सकता था. आलम यह रहा कि इस रेतीले तूफान ने पल भर में दिन में ही रात जैसी स्थिति बना दी. आम तौर पर ये रेतीले तूफान इन्हीं दिनों में देखने को मिलते हैं.

यूरोप में गर्मी की मार

गौरतलब है कि इंसानी गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव लोगों के जीवन पर देखने को मिल रहा है. खास बात है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप दुनिया के औसत तापमान से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है. यही कारण है इस बार हीटवेव पहले की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिली.

यूनाइटेड किंगडम में भी गर्मी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के मोड में है. पिछले दिनों लंदन में तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. बता दें कि मई के महीने में यह अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान है.

फ्रांस में पड़ रही भीषण गर्मी

भीषण गर्मी के कारण फ्रांस में भी हालात गंभीर बने हुए हैं. इस हफ्ते कई दिन तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली. फ्रांस में पिछले दिनों गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. स्थानीय मौसम विभाग ने बताया कि कई इलाकों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: क्या पुतिन ने पा लिया अमर होने का फॉर्मूला? 150 साल तक जीने की गारंटी! शी जिनपिंग संग वायरल बातचीत ने दुनिया को चौंकाया

इन देशों में भी मौसम का अलग मिजाज

दुनिया के कई देशों में भीषण गर्मी का कहर जारी है. इसी कड़ी में जर्मनी में इस साल पहली बार तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है. स्थानीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा गर्मी की वजह से कुछ जगहों पर बाहर काम करने पर रोक लगा दी गई है. बता दें कि ऐसी पाबंदियां पिछले साल भी लगाई गई थीं, लेकिन इस साल गर्मी की शुरुआत होते ही ये रोक लगाई गई है.

भारत के मौसम हाल

भारत में भी इस साल भीषण गर्मी देखने को मिली है. देश के कुछ हिस्सों में पिछले दिनों तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था. हालांकि, इस समय दिल्ली-एनसीआर समेत कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में कमी देखने को मिल रही है .आईएमडी ने बताया कि आने वाले दिनों तक कुछ राहत बरकरार रहेगी.

यह भी पढ़ें: कंधे पर रखकर दागी मिसाइल और ढेर हो गया अमेरिका का F-15 फाइटर जेट, ड्रैगन के इस 'सीक्रेट' हथियार से कांपा US!