12 मई 2026 को आज कैसा रहेगा दुनियाभर का मौसम? Trusted Sources से जानिए न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली समेत 10 शहरों का ताजा हाल

World weather forecast: ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का मौसम तेजी से बदल रहा है. ये पूरी दुनिया की कहानी बन चुका है. कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, तो कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़ लोगों की जिंदगी बदल रही है. ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है. जंगल में आग भयानक होती जा रही है. इस भूमिका के बीच दुनिया का मौसम आज 12 मई को कैसा रहेगा, आइए जानते हैं. भारी बर्फबारी ने रूस के यामालो-नेनेट्स ऑटोनॉमस ओक्रग स्थित नोयाब्रस्क को बुरी तरह प्रभावित किया है. महज 12 घंटों में 39mm बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण तेजी से और भारी मात्रा में बर्फ जमा हो गई.

FAQ- रूस में कैसा रहेगा मौसम?

जवाब- रूस में दोपहर तक बर्फबारी और बारिश लोगों को परेशान करेगी.

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सवाल - दक्षिण अफ्रीका के मौसम का हाल?

जवाब- आज 12 मई को दक्षिण अफ्रीका के केपाटाउन शहर में भारी बारिश और तेज़ हवाएं, चलेगीं. आज केप टाउन के नूर्डहोक उपनगर में तेज़ हवाओं वाले एक जबरदस्त तूफान के कहर के बाद, भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं.

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अमेरिका के टेक्सास में ओलों ने लोगों का बहुत नुकसान किया. वहीं फ्लोरिडा के पोर्ट ऑरेंज और आस-पास कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, लेकिन इतने लंबे समय तक सूखे मौसम के बाद कई महिलाओं ने बारिश का स्वागत किया. वहीं टेक्सास के डब्लिन में रविवार से ओले गिर रहे हैं. कुछ जगहों पर ओले इतने बड़े थे कि उनसे गाड़ियां टूट गईं. वहीं घरों और गाड़ियों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं. टेक्सास में भीषण मौसम का प्रकोप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम के ताजा अपडेट के सिए WeatherNation पर सर्च करें.

US Texas weather (वीडियो क्रेडि.ट फॉक्स न्यूज) pic.twitter.com/EODh79G2zz — Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) May 11, 2026

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न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क के वाटकिंस ग्लेन में @NASCAR रेस के दौरान कैमरे में कैद हुए इस #धूल और बवंडर के भंवर को देखिए.

चीन में बर्फबारी

11 मई की दोपहर को शेडोंग प्रांत के रिझाओ में भीषण ओलावृष्टि हुई, जिसमें ओले, अंडे से भी बड़े थे.

पाकिस्तान का हाल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के ऊपरी दिर जिले के दामोराई गांव में अचानक बाढ़ आ गई.

महाद्वीपों के प्रमुख शहरों के मौसम का हाल

12 मई, 2026 (मंगलवार) को दुनिया के 10 प्रमुख शहरों के विश्वसनीय मौसम अपडेट की बात करें तो ये डेटा मुख्यरूप से timeanddate.com और AccuWeather समेत अन्य मौसम रिपोर्ट्स से लिया गया है.

न्यूयॉर्क में 14–17°C तापमान रहेगा. धूप / आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

रूस में पारा 11°C तक रहने की उम्मीद है.

लंदन में 11–12° तक पारा नीचे ही रहने की उम्मीद है.

पेरिस में (15°C) तक पारा चढ़ने का अनुमान है.

जापान में (18°C) तक पारा चढ़ने का अनुमान है.

चीन में पारा (23°C) तक अधिकतम पारा चढ़ने का अनुमान है.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पारा (18°C) रहने का अनुमान है.

ब्राजील में आज तापमान 23 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

भारत की बात

वहीं भूमध्य सागर से उठा पश्चिमी विक्षोभ और मन्नार की खाड़ी में बन रहा दबाव उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक असर दिखा रहा है. दिल्ली-NCR, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब और पहाड़ी राज्यों में अगले 48 घंटे आंधी, बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 46 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री रहने की उम्मीद है.

बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान में लू और तूफान दोनों की चेतावनी है. दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.