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3 साल की उम्र में मिली राजगद्दी, 31 साल तक किया राज; दुनिया के सबसे 'छोटे' राजा की मौत के बाद कौन बनेगा अगला सम्राट?

Worlds Young King Death: दुनिया के सबसे छोटे राजा और युगांडा के आदिवासी सम्राट ओयो न्यिंबा कबांबा इगुरु रुकीदी चतुर्थ का निधन हो गया है. उन्होंने केवल 3 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी. राजा की मौत की स्पष्ट वजह अबतक सामने नहीं आई है. राजा की मौत के बाद उनका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 29, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:57 AM IST
3 साल की उम्र में मिली राजगद्दी, 31 साल तक किया राज; दुनिया के सबसे 'छोटे' राजा की मौत के बाद कौन बनेगा अगला सम्राट?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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