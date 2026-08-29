3 साल की उम्र में मिली राजगद्दी, 31 साल तक किया राज; दुनिया के सबसे 'छोटे' राजा की मौत के बाद कौन बनेगा अगला सम्राट?

राजा ओयो न्यिम्बा कबांबा इगुरु रुकीदी चतुर्थ का निधन गुरुवार (27 अगस्त 2026) को हो गया था. वह केवल 3 साल की उम्र में राजा बने और तकरीबन 31 साल तक टोरो साम्राज्य पर शासन किया. टोरो साम्राज्य के प्रधानमंत्री केल्विन आर्मस्ट्रांग रवोमीरे अकीकी ने राजा के निधन की खबर साझा करते हुए कहा,'अत्यंत दुख और भारी मन से मैं टोरो के महामहिम ओमुकामा, राजा ओयो न्यिम्बा कबांबा इगुरु रुकीदी चतुर्थ के निधन की घोषणा करता हूं.' अकीकी ने बताया कि राजा का निधन स्थानीय समयानुसार रात लगभग 10 बजे हुआ.