3 साल की उम्र में मिली राजगद्दी, 31 साल तक किया राज; दुनिया के सबसे 'छोटे' राजा की मौत के बाद कौन बनेगा अगला सम्राट?

Uganda Tooro Kingdom King Death: युगांडा के आदिवासी राजा ओयो न्यिंबा कबांबा इगुरु रुकीदी चतुर्थ का 34 साल की उम्र में निधन हो गया. वह दुनिया के सबसे कम उम्र के राजा थे. मात्र 3 साल की उम्र में ही उन्हें राजगद्दी मिली थी. ओयो न्यिंबा की मौत किस वजह से हुई है इसकी अबतक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
युगांडा में टोरो सम्राज्य के राजा ओयो न्यिंबा के निधन की घोषणा शुक्रवार ( 28 अगस्त 2026) की सुबह प्रधानमंत्री कैल्विन वोमीरे अकीकी की ओर से की गई.
राजा ओयो न्यिम्बा कबांबा इगुरु रुकीदी चतुर्थ का निधन गुरुवार (27 अगस्त 2026) को हो गया था. वह केवल 3 साल की उम्र में राजा बने और तकरीबन 31 साल तक टोरो साम्राज्य पर शासन किया. टोरो साम्राज्य के प्रधानमंत्री केल्विन आर्मस्ट्रांग रवोमीरे अकीकी ने राजा के निधन की खबर साझा करते हुए कहा,'अत्यंत दुख और भारी मन से मैं टोरो के महामहिम ओमुकामा, राजा ओयो न्यिम्बा कबांबा इगुरु रुकीदी चतुर्थ के निधन की घोषणा करता हूं.' अकीकी ने बताया कि राजा का निधन स्थानीय समयानुसार रात लगभग 10 बजे हुआ.
'संडे गार्जियन' की रिपोर्ट के मुताबिक, राजा ओयो न्यिम्बा का जन्म 16 अप्रैल 1995 को पश्चिमी युगांडा के टूरो शाही परिवार में हुआ था. उन्होंने अपने पिता राजा पैट्रिक डेविड मैथ्यू कबोयो ओलीमी तृतीय की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद 12 सितंबर 1995 को टोरो की गद्दी संभाली थी. 18 की उम्र होने पर साल 2010 में उनका आधिकारिक राज्याभिषेक हुआ.
वैसे तो राजा की मौत की ऑफीशियल वजह अबतक नहीं बताई गई है, लेकिन 'संडे गार्जियन' के अनुसार वह गंभीर रूप से बीमार थे और अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था. उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी गोपनीय रखी गई है. राजा ओयो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से दुनिया के सबसे कम उम्र के शासक के रूप में मान्यता दी गई.
बताया जा रहा है कि ओयो की अबतक शादी नहीं हुई थी. सम्राट होने के बावजूद वह प्राइवेट लाइफ जीते थे. हालांकि, उनका एक बेटा भी बताया जाता है, लेकिन उनकी पत्नी या किसी अन्य पार्टनर के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है.
अकीकी के मुताबिक, ओयो के बेटे उनके अगले उत्तराधिकारी बनेंगे, जिनकी पहचान सही समय पर औपचारिक रूप से उजागर की जाएगी.
'संडे गार्जियन' के मुताबिक राजा ओयो ने युगांडा में औपचारिक स्कूलों में एडमिशन लेने से पहले घर पर ही शिक्षा प्राप्त की थी. उन्होंने 'आगा खान प्राइमरी स्कूल' में पढ़ाई की और युगांडा में ही अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी की. इसके अलावा ओयो ने साल 2010- 2013 तक ब्रिटेन के 'विनचेस्टर यूनिवर्सिटी' में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की ओर ग्रेजुएशन पूरा किया.
दिवंगत राजा ओयो न्यिम्बा की कुल संपत्ति और इन्वेस्टमेंट जैसी फाइनेंशियल जानकारियों को फिलहाल सीक्रेट रखा गया है. दुनिया के इस सबसे छोटे राजा ने उम्र बढ़ने के साथ-साथ युवा सशक्तिकरण, शिक्षा, HIV/AIDS के प्रति जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, एग्रीकल्चर और सामुदायिक विकास के लिए मुख्य जिम्मेदारी निभाई. साल 2016 में उन्हें पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में युवाओं के बीच HIV-AIDS के लिए UNAID चैंपियन बनाया गया था. राजा ओयो न्यिम्बा का युगांडा के अन्य हिस्सों में भी काफी सम्मान किया जाता था.