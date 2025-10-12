इंसानी मांस खाने वाला तानाशाह! दुनिया के 10 सबसे खूंखार शासक, जिन्होंने लाखों लोगों को तड़पाकर मारा

Worlds most dangerous dictator: इतिहास गवाह है कि सत्ता जब किसी एक गलत इंसान के हाथ में आ जाती है तो वह कितना खूंखार हो सकता है. पिछली सदी में दुनिया ने कई ऐसे क्रूर तानाशाहों को देखा है, जिन्होंने अपने स्वार्थ, विचारधारा या सनक के लिए लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली. इन शासकों के फैसले इतने अमानवीय थे कि मानवता शर्मसार हो गई. इन्होंने विरोधियों को कुचला, नरसंहार किए और अपने देशों को गरीबी और आतंक के अंधेरे में धकेल दिया. इन तानाशाहों ने साबित कर दिया कि सत्ता का नशा सबसे खतरनाक होता है. आइए जानते हैं दुनिया के उन दस सबसे भयानक तानाशाहों के बारे में, जिनकी क्रूरता की हदें पार थीं और जिनमें से एक पर तो इंसान का मांस खाने तक का आरोप लगा था.

एडोल्फ हिटलर (जर्मनी, 1933-1945)

एडोल्फ हिटलर को दुनिया का सबसे कुख्यात तानाशाह माना जाता है. उसने अपनी नाजी पार्टी के दम पर सत्ता हासिल की और होलोकॉस्ट नाम से एक भयानक नरसंहार शुरू किया, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों को अमानवीय तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया. इसके अलावा हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करके करोड़ों लोगों की जान ली. उसकी क्रूरता ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया.

जोसेफ स्टालिन (सोवियत यूनियन, 1922-1953)

सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन का नाम भी लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है. उसने अपनी नीतियों और विरोधियों के दमन के लिए लाखों लोगों को यातना शिविरों (Gulag) में भेज दिया या मार डाला. स्टालिन के शासनकाल में करीब 2 करोड़ से अधिक लोगों की मौत का अनुमान है.

Add Zee News as a Preferred Source

माओ त्से तुंग (चीन, 1949-1976)

माओ त्से तुंग चीन के ऐसा तानाशाह शासक था, जिसने अपनी ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ और ‘सांस्कृतिक क्रांति’ जैसी नीतियों से चीन को भारी नुकसान पहुंचाया. इन नीतियों के कारण देश में भारी अकाल पड़ा और बड़े पैमाने पर दमन हुआ, जिसमें अनुमानित तौर पर 4.5 करोड़ से 7 करोड़ लोगों की जान गई.

ईदी अमीन (युगांडा, 1971-1979)

युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन को "युगांडा का कसाई" कहा जाता था. अपने 8 साल के शासनकाल में उसने 3 लाख से ज्यादा लोगों को यातनाएं देकर मार डाला. सबसे घिनौनी बात यह थी कि उस पर मानव मांस खाने (Cannibalism) का भी आरोप लगा था. उसने युगांडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भी देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था.

पोल पॉट (कंबोडिया, 1975-1979)

कंबोडिया का यह नेता साम्यवादी शासन लागू करने के नाम पर पूरी तरह पागल हो गया था. उसने शिक्षित लोगों, डॉक्टरों और बुद्धिजीवियों को मरवा दिया. उसकी नीतियों के कारण देश की करीब एक-चौथाई आबादी (लगभग 20 लाख लोग) खत्म हो गई थी.

सद्दाम हुसैन (इराक, 1979-2003)

इराक के इस तानाशाह ने अपने क्रूर शासन के दौरान कुर्द समुदाय के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया. उसकी दमनकारी नीतियों की वजह से कई लाख लोग मारे गए. 2003 में अमेरिकी आक्रमण के बाद उसे सत्ता से बेदखल कर दिया गया और 2006 में फांसी पर लटका दिया गया.

मुअम्मर गद्दाफी (लीबिया, 1969-2011)

सैन्य तख्तापलट के दम पर 42 सालों तक शासन करने वाला गद्दाफी अपने क्रूर शासन के लिए जाना जाता था. उसने विरोधी मानसिकता रखने वाले लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार दिया. अरब क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने उसे 2011 में पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया.

रॉबर्ट मुगाबे (जिम्बाब्वे, 1980-2017)

इसे जिम्बाब्वे का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है. उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए आतंक और दमन का सहारा लिया. भ्रष्टाचार और अपनी बेकार आर्थिक नीतियों की वजह से जिम्बाब्वे गरीबी के भयानक गर्त में चला गया.

किम जोंग इल (उत्तर कोरिया, 1994-2011)

उत्तर कोरिया के इस तानाशाह ने देश को पूरे विश्व से अलग-थलग कर दिया और नागरिक स्वतंत्रता को पूरी तरह से कुचल दिया. उसके शासनकाल में पूरा देश गरीबी और भुखमरी के भयानक चंगुल में फंसा रहा. उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे किम जोंग उन ने भी तानाशाही जारी रखी.

मेजिंस्तू हेल मरियम (इथियोपिया)

राजाशाही को उखाड़ फेंकने वाले मेंजित्सू ने इथियोपिया में तानाशाही की नींव रखी. इसके लिए उसने कम्युनिस्ट सेना जुंटा की मदद ली. इथियोपियन रेड टेरर के नाम से एक हिंसक अभियान में करीब 5 लाख लोग हिंसा के शिकार हुए और अपनी जान गंवा बैठे. 1991 में ये तानाशाह सत्ता छोड़कर जिम्बाम्बे भाग गया.