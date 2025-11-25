चीन बना रहा 78,000 टन का तैरता हुआ आइलैंड, इस खास Panel की वजह से झेल जाता है न्यूक्लियर ब्लास्ट

Worlds First Nuclear Blast Proof: यह तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड चीन की गहरे समुद्र में बड़े वैज्ञानिकों की रिसर्च की तैयारी का हिस्सा बताया जा रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे 2028 तक पूरी तरह तैयार करने की योजना है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

न्यूक-प्रूफ तैरता द्वीप

चीन एक 78,000 टन वजनी और आर्टिफिशियल तैरते द्वीप को बना रहा है, जो न सिर्फ समुद्र में आने वाले भयानक तूफानों को झेल सकता है, बल्कि न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी सहने की योग्यता रखता है. यह प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि इसका आकार चीन के फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बताया जा रहा है.

क्या है इस द्वीप की खासियत?

यह एक मोबाइल, सेमी-सबमर्सिबल, ट्विन-हुल प्लेटफॉर्म है. इसे वैज्ञानिक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है. इस पर 238 लोग चार महीनों तक बिना किसी नई सप्लाई मिले हुए रह सकते हैं. इस द्वीप की लंबाई 138 मीटर और चौड़ाई 85 मीटर होने वाली है, जबकि इसका मुख्य डेक पानी से 45 मीटर ऊपर रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूक्लियर ब्लास्ट कैसे झेलेगा यह आइलैंड?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें Metamaterial Sandwich Panel लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यह तेज और खतरनाक झटकों को हल्के दबाव में बदल देते हैं. इससे अगर न्यूक्लियर धमाके जैसी स्थिति भी बने, तो यह प्लेटफॉर्म उसे भी सहने के योग्य हो जाएगा. बता दें कि इसका डिजाइन GJB 1060.1-1991 नाम के सैन्य मानक पर आधारित है. जिसे खासतौर पर न्यूक्लियर ब्लास्ट से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है.

बता दें कि शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी की टीम के का कहना है कि यह गहरे समुद्र में हर मौसम में काम करने वाला पहला बड़ा वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म हो सकता है. इसमें पावर बैकअप, कम्युनिकेशन सिस्टम, और नेविगेशन कंट्रोल के लिए कई तरह के सुरक्षित कंपार्टमेंट होंगे. जिससे यह किसी भी इमरजेंसी स्थिति में मिशन को अंजाम दिया जा सके.

कब होगा तैयार?

इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि वे तेजी से डिजाइन और निर्माण पूरा करने में लगातार लगे हुए हैं. इस प्रोजेक्ट का 2028 तक इस तैरते द्वीप को पूरी तरह तैयार कर समुद्र में उतारने का है. चीन ने इसे आधिकारिक रूप से साइंटफिक रिसर्च के लिए बताया है.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में 3 जिंदगियां कैद! स्पेस मलबे ने तोड़ी वापसी की उम्मीद, चीन ने भेजा खाली शेनझोउ-22 स्पेसक्राफ्ट