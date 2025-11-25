Advertisement
Tokamak Energy का जलवा! ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट; फ्यूजन ऊर्जा से बनेगी अनलिमिटेड बिजली

Super Magnet Fusion Energy: ब्रिटेन की कंपनी Tokamak Energy ने दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट बना लिया है, जसके मदद से अनलिमिटेड बिजली बनाई जा सकती है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 11:28 AM IST
Super Magnet Fusion Energy: ब्रिटेन की कंपनी Tokamak Energy ने क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है. कंपनी ने अपने Demo4 मैग्नेट सिस्टम में फ्यूजन पावर प्लांट की तरह के मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने में कामयाबी पाई है. यह दुनिया में पहली बार हुआ है कि पूरी तरके से हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिंग (HTS) मैग्नेट कॉन्फिगरेशन में इस तरह का परिणाम मिला है.

हाल ही में ऑक्सफोर्ड के पास कंपनी के मुख्यालय में किए गए परीक्षणों में, Demo4 सिस्टम ने -243 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 11.8 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड हासिल किया है. इस सिस्टम में HTS मैग्नेट्स टोकामाक कॉन्फिगरेशन में लगाए गए हैं और इसमें केंद्रीय कॉलम से सात मिलियन एम्पियर-टर्न्स विद्युत प्रवाह को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया गया है. Tokamak Energy के सीईओ वॉरिक मैथ्यूज ने इसे जरूरी जीत बताया है. उन्होंने कहा कि Demo4 HTS नवाचार का दस साल से अधिक का परिणाम है और यह साबित करता है कि भविष्य में सुरक्षित, सस्ती और सीमाहीन फ्यूजन ऊर्जा ग्रिड पर लाई जा सकती है.

फ्यूजन ऊर्जा के लिए सिस्टम
फ्यूजन ऊर्जा बनाने के लिए अत्यंत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड्स की जरूरत होती है, जो हाइड्रोजन ईंधन को प्लाज्मा स्थिति में कंट्रोल करती हैं. पहले केवल सिंगल हाई-फील्ड HTS मैग्नेट्स दिखाए गए थे, लेकिन Demo4 पूरे मैग्नेट सिस्टम का परीक्षण करता है. इसमें 14 टोरॉइडल फील्ड मैग्नेट और 2 पोलॉइडल फील्ड मैग्नेट शामिल हैं.

फ्यूजन के इसका उपयोग
HTS मैटीरियल्स में लगभग 200 गुना अधिक करंट डेंसिटी होती है, जो इसे डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोगी बनाती है. यह बाकी लो-टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स से छोटा, हल्का और कम कूलिंग लागत वाला होता है. कंपनी ने बताया कि हाई मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचने के लिए आगे और परीक्षण जारी हैं, और अगले परिणाम 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है.

हाई स्पीड वाले प्लाज्मा इमेजरी
कंपनी ने पहले फ्यूजन मशीन के अंदर प्लाज्मा की हाई-स्पीड रंगीन तस्वीरें जारी की थीं. इससे यह समझने में मदद मिली कि प्लाज्मा और लिथियम के बीच इंटरैक्शन कैसे होता है. यह भविष्य के फ्यूजन पावर प्लांट्स के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी कदम साबित हो सकता है. यह खोज न केवल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, बल्कि इससे साफ, सुरक्षित और फ्यूजन ऊर्जा का सपना जल्द साकार हो सकता है.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं

tokamak energy

