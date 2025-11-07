Advertisement
ये किला है या शहर? 70,000 वर्ग मीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट! हर साल आते हैं लाखों टूरिस्ट

Worlds Largest Castle or Fort: चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना किला मौजूद है, जिसका नाम है प्राग किला (Prague Castle). 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह किला 9वीं शताब्दी जितना पुराना है. यह यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है. आज भी यह किला चेक राष्ट्रपति का निवास है और अपनी ऐतिहासिक सुंदरता के कारण हर साल 30 लाख से ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 07, 2025, 03:02 PM IST
Prague Fort: चेक गणराज्य (Czech Republic) की राजधानी प्राग (Prague) को उसकी खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा गौरव यहां का प्राग किला (Prague Castle) है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन (Oldest and Largest) किला माना जाता है. यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीती-जागती ऐतिहासिक धरोहर है, जो हर साल 30 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचती है.

70,000 वर्ग मीटर में फैला किला
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) के अनुसार, प्राग का यह किला 70,000 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. इसकी भव्यता और फैलाव इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन महल बनाता है.

सदियों पुराना इतिहास और राष्ट्रपति का निवास
इस किले की नींव लगभग 870 ईस्वी में रखी गई थी. यह सदियों तक बोहेमिया के राजाओं, रोमन सम्राटों और हैब्सबर्ग शासकों का मुख्य केंद्र रहा. आज भी यह किला चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है. इस वजह से यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक बन जाता है.

किले के अंदर की अनोखी जगहें
प्राग किला कई शानदार इमारतों का समूह है. यहां की वास्तुकला (Architecture) गॉथिक और रोमनस्क्यू शैलियों का अद्भुत मिश्रण है. इस किले की कई खासियतें हैं, जहां इसमें कई 

सेंट विटस कैथेड्रल (St. Vitus Cathedral)
यह किले के अंदर मौजूद एक बहुत ही शानदार और विशाल चर्च है, जो गॉथिक शैली में बना है. चेक राजाओं का राज्याभिषेक यहीं होता था. इसकी ऊंची मीनारें और रंगीन कांच की खिड़कियां देखने लायक हैं.

ओल्ड रॉयल पैलेस (Old Royal Palace)
यह किला परिसर का सबसे पुराना हिस्सा है. यहां की व्लादिस्लाव हॉल अपनी बड़ी और ऊंची छत के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां सदियों पहले शासकों के महत्वपूर्ण समारोह होते थे.

गोल्डन लेन (Golden Lane)
यह किले के भीतर बनी एक बेहद रंगीन और छोटी-सी गली है. एक समय में यहां शाही सुनार और सैनिक रहते थे. मशहूर लेखक फ्रांज काफ्का ने भी कुछ समय यहीं बिताया था. आज यहां छोटी-छोटी दुकानें और म्यूजियम हैं.

सेंट जॉर्ज बेसिलिका (St. George's Basilica)
यह प्राग के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जिसे 10वीं शताब्दी में रोमनस्क्यू शैली में बनाया गया था.

अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत के कारण, प्राग किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों (UNESCO World Heritage Site) की लिस्ट में भी शामिल है. यह चेक गणराज्य की पहचान और गर्व का प्रतीक है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...

Worlds Largest Castle or FortPrague FortWorld Newstravel

