बन गई वो 'बस' जो 18 घंटे में पहुंचा देगी इस छोर से उस छोर, सबसे लंबी नॉन-स्टॉप फ्लाइट में 2 बार दिखेगा सनराइज; खूबियां और भी हैं

Airbus A350-1000ULR: भारत को जब अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी, तब दुनिया की सबसे लंबी हवाई दूरी तय करने में करीब आठ दिन यानी करीब 190 घंटे लग जाते थे. इसकी दो बेसिक वजह थीं, जो आज हाईटेक दौर में भी मौंजू हैं. तब लंदन यानी यूरोप और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सिडनी और मेलबोर्न जैसे शहर पहुंचने में इतना टाइम लगने की वजह थी जहाजों का बेसिक मैकेनिज्म जिसमें नेविगेशन और फ्यूल टैंक की मेन भूमिका होती थी. क्योंकि दोनों में ही किसी गड़बड़ी और चूक का मतलब सिर्फ सफर का अधूरा रह जाना नहीं बल्कि मौत मान लिया जाता था.

सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट में दो बार सनराइज, खासियत और भी हैं...

आज इंजीनियरों ने एक ऐसा पैसेंजर प्लेन लगभग तैयार कर लिया है, जो दुनिया का सबसे लंबा हवाई सफर नॉन स्टॉप पूरा करेगा. ऐसी खासियतों वाला जहाज बनाने के लिए लंबे समय से काम कर रही Qantas एयरलाइन ने अपने नायाब प्लेन के असेंबल होते हुए की तस्वीरें जारी की हैं.

'प्रोजेक्ट सनराइज'

शुक्रवार को इस खास यात्री विमान की तस्वीरें जारी करते हुए क्वांटस एयरलाइन के अधिकारियों ने बताया कि एक खास मकसद से तैयार किए गए इस एयरबस A350-1000ULR में खास बुनियादी बदलाव किए गए हैं. मिसाल के तौर पर जैसे इस विमान में एक 20,000 लीटर का एडिशनल फ्यूल टैंक, लगाया गया है, जिसकी वजह से अब ये विमान लगातार 22 घंटे तक उड़ान भर सकेगा. क्वांटस ने अपनी इस अल्ट्रा-लॉन्ग-रेंज सर्विस योजना को 'प्रोजेक्ट सनराइज' नाम दिया है, क्योंकि इन उड़ानों में इतना लंबा समय लगता है कि यात्री दो बार सूर्योदय देख सकते हैं.

कब उड़ेगी पहली फ्लाइट

क्वांटस ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि उसकी ये कमर्लियल फ्लाइट्स 2027 की पहली छमाही में शुरू होंगी. इससे लंदन या न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया के किसी भी पूर्वी तट तक के सफर में लगने वाला समय करीब 4 घंटे कम हो जाएगा. हालांकि आज भी बोइंग का 787-9 ड्रीमलाइनर बिना रुके 17 घंटे में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर्थ तक पहुंच सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दूसरे छोर तक पहुंचना अब तक एविएशन जगत की सबसे बड़ी या फिर यूं कहें कि आखिरी चुनौती बना हुआ था'.

एयरलाइन इस प्रोजेक्ट पर 2017 से काम कर रही है, लेकिन कोरोना के चलते प्रोजेक्ट तब रोकना पड़ा था, जब दुनियाभर में हवाई यात्रा ठप पड़ गई थी. क्वांटस ने आगे 2022 में ऑस्ट्रेलिया से आने-जाने वाली लंबी दूरी की उड़ानों के लिए 12 एयरबस A350-1000ULR विमान ऑर्डर किए थे. इनमें से पहला विमान अगले साल अक्टूबर में मिलने वाला है.

एसेंबलिंग की पिक देखिए

प्रोजेक्ट पर ताज़ा अपडेट देते हुए क्वांटस ने विमान की नई तस्वीरें और वीडियो सीधे एयरबस के हेडक्वार्टर टूलूज (फ्रांस) से जारी किए, जिनमें इसके असेंबल होने की अलग-अलग चरणों की झलक दिखाई गई. क्वांटस ने बताया कि उनके स्पेशली डिजाइन एरोप्लेन के सभी अहम हिस्से जुड़ चुके हैं. अब इसे नए हैंगर में ले जाया जाएगा, जहां इंजन और फ्लाइट टेस्टिंग के उपकरण लगाए जाएंगे.

क्वांटस की सीईओ वेनेसा हडसन ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ लंबे उड़ान समय के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लंबी दूरी की यात्रा के अनुभव को बदलने के लिए है.

पहले से अब में अंतर

क्वाटंस के लिए खास तौर से डिजाइन किए गए इस प्लेन में महज 238 सीटें होंगी, जबकि एक सामान्य A350-1000 विमानों में लगभग 400 सीटें होती हैं. इसकी जगह, प्रीमियम इकॉनमी और इकॉनमी क्लास के बीच एक ‘वेलबीइंग ज़ोन’ (आराम और स्ट्रेचिंग के लिए ख़ास क्षेत्र) बनाया जाएगा, साथ ही इसमें फर्स्ट-क्लास सुइट्स भी होंगे.

खाना-पानी फ्यूल का हिसाब भी जानिए

पायलट टेक ऑफ से पहले फ्यूल और इंजन पर विशेष ध्यान रखते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ने पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सके. फ्यूल की जरूरत का अनुमान लगाना जरूरी होता है. इस मॉनिटरिंग में इंजन की खपत, दूरी, हवा का रुख जैसे मानकों का ध्यान रखा जाता है. बोइंग- 777 जैसे बड़े विमानों में ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है, वहीं बोइंग 737 या एयरबस A320 में कम फ्यूल की जरूरत होती है. लंबी दूरी की फ्लाइट में फ्यूल भरने के लिए वो विमान अपने पूर्वनिर्धारित कनेक्टेड फ्लाइट वाले डेस्टिनेशंस पर रुक सकता है. फ्यूल भरने में 20 मिनट से एक घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है. खाने पीने का पूरा स्टॉक पैंट्री में होता है. इसकी सीटें ज्यादा आरामदायक होंगी, जिनमें लेग स्पेस ज्यादा होगा.

बोईंग की वेबसाइट से मिली जानकारी मुताबिक उसका एक जेट इंजन 12 लीटर प्रति किलोमीटर फ्यूल की खपत करता है. जिसकी अनुमानित फ्यूल कैपिसीटी 2,38,840 लीटर होती है.

Airbus A321 में ईंधन की खपत?

मिसाल के लिए दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 1200 किलोमीटर है और एयरबस ​ए321 की फ्लाइट ये दूरी दो घंटे में तय करती है. फ्लाइट अगर 600 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चले तो एक मिटन में ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. एक डाटा एनलिसिस के मुताबिक, इतनी दूरी तय करने के लिए इस विमान को 5,016 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब है यह प्लेन को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए प्रति किलोमीटर में 4.18 लीटर ईंधन का खर्च करेगी. Airbus A321neo में हर सेकेंड 0.683 लीटर ईंधन खर्च होता है. इस प्लेन में कुल ईंधन की क्षमता 32,940 लीटर होती है.

बोईंग 747 ईंधन की खपत

बोईंग 747 नाम हवाई जहाज को हर सेकेंड एक्टिव रहने के लिए 4 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे हर घंटे 14,400 लीटर फ्यूल चाहिए. लंदन से सिडनी या न्यूयॉर्क से मेलबर्न के बजाए आप बोइंग 747 से जापानी राजधानी टोक्यो से दुनिया के सबसे अमीर शहर जहां जोहरान ममदानी नए मेयर चुने गए हैं, उस न्यूयॉर्क जाने के लिए इस पर बैठें तो 1,87,200 लीटर फ्यूल की जरूरत होगी.