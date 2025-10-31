दुनिया की सबसे लंबी सड़क, एक बार गाड़ी बढ़ा दी फिर यू-टर्न देखने को तरस जाते हैं लोग! 30 हजार KM बाद मिलता है 'मोड़'

Longest Road of world: क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क कहा है? सामान्य से इस सवाल का जवाब प्राचीन इतिहास से लेकर आज के वैश्विक भूगोल को खंगालने पर मिलेगा. प्राचीन इतिहासकार और लेखक मेगस्थनीज को यूनान के शाषक सेल्यूकस प्रथम ने तत्कालीन भारत के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बतौर राजदूत भेजा था. मेगस्थनीज ने हजारों किलोमीटर दूर स्थित भारत की यात्रा का जीवंत वर्णन अपनी पुस्तक 'इंडिका' में किया. मेगस्थनीज के हवाले से कहा जाता है कि उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सड़कों में आज के जीटी रोड का नाम प्रमुखता से लिया जाता था.

जीटी रोड का इतिहास

जीटी रोड का निर्माण सबसे पहले मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, हालांकि तब उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी. उसे मेनटेन करने यानी रोड की सुविधाओं में इजाफा उसके सैकड़ों साल बाद शेरशाह सूरी के कार्यकाल में 16वीं सदी में हुआ. तब डामर वाली टिकाऊ रोड नहीं थी लेकिन उसका काफी रास्ता बड़े आराम से पैदल, घोड़ागाड़ी और बैलगाड़ियों के आराम से चलने लायक था.

चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस 'राज'मार्ग को बनवाया, उसे 'उत्तरापथ' कहा जाता था. वो आज के भारत के पश्चिम बंगाल से लेकर पाकिस्तान के सिंध तक जाता था. शेरशाह सूरी ने उसमें सुधार करके उसे 'सड़क-ए-आजम' नाम दिया. आगे ब्रिटिश हुकूमत ने मुगलिया राज खत्म किया तब एक अंग्रेज गवर्नर जनरल ने इस सड़क का नाम बदलकर 'ग्रैंड ट्रंक रोड' रखा था. 2500 KM लंबी जीटी रोड दिल्ली से कोलकाता जाती है.

दुनिया की सबसे लंबी सड़क!

दुनियाभर में तमाम ऐसी सड़कें और हाइवे हैं जो एक शहर से दूसरे शहर या एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं. पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीटी रोड नहीं बल्कि पैन अमेरिकन हाईवे दुनिया की सबसे लंबी रोड है. ये सड़क दो महाद्वीपों को जोड़ती है यानी दो महाद्वीपों को जोड़ के बनाई जाती है.

दो महाद्वीप, 14 देश और 18641 माइल्स

ये सड़क इतनी लंबी है कि अगर आप एक बार इस पर आगे बढ़ गए तो 14 देशों की सैर के बाद ही इसका दूसरा छोर मिलेगा. बताया जाता है कि ये सड़क 30 हजार किलोमीटर लंबी है जिसमें कोई यू-टर्न भी नहीं है. इसी साल जून में तीन मुस्लिम युवा कई देशों का खतरनाक, बर्फीला दुर्गम रास्ता पारकर करके हज करने सऊदी पहुंचे थे. उन्होंने जो रूट पकड़ा उसका इस्तेमाल सैकड़ों साल पहले होता था.

इस खबर को पढ़कर भी आपको वैसा ही रोमांच महसूस होने वाला है जैसा एडवेंचर आपको 'हज' वाली खबर पढ़कर हुआ होगा. इस रोड पर लॉन्ग ड्राइव का अलग रोमांच है. जैसे एडवेंचर के शौकीन अगर एक नाव से समुद्र लांघ लेते हैं, उसी तरह उत्साही ड्राइवर भी इस पर सफर करने की हसरत रखते हैं.

पैन अमेरिका रोड पार करने में करीब 50 दिन लगते हैं. 14 देशों से गुजरने वाली सड़क बनाने में कोस्टारिका, पेरू, पनामा, निकारागुआ, मेक्सिको, अमेरिका, होंडुरस, ग्वाटेमाला, बोलिविया, अल्सल्वाडोर, कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना का हाथ है.