Advertisement
trendingNow12983415
Hindi Newsदुनिया

जिंदगीभर की कमाई भी लगा देंगे, फिर भी नहीं खरीद पाएंगे दुनिया की सबसे महंगी हील्स, होश उड़ा देगी कीमत!

Debbie Wingham Heels: ज्यादातर माडर्न गर्ल्स को हाई हील्स पहनने का शौक होता है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी हील्स को खरीद पानी कई अमीरों के बस की भी बात नहीं है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिंदगीभर की कमाई भी लगा देंगे, फिर भी नहीं खरीद पाएंगे दुनिया की सबसे महंगी हील्स, होश उड़ा देगी कीमत!

World's Most Expensive Footwear: अगर दुनिया के सबसे महंगे फुटवियर की बात की जाए तो वो है 15.1 मिलियन डॉलर (तकरीबन 1,33,37,25,750 रुपये)की डेबी विंघम हील्स (Debbie Wingham Heels). अल्ट्रा लग्जरी की रेयर दुनिया में, जहां कला और वैभव का संगम होता है, ब्रिटिश डिजाइनर और आर्टिस्ट डेबी विंघम (Debbie Wingham) लगातार फिजूलखर्ची की सीमाओं को लांघती रहती हैं. अपने सबसे महंगी चीजों के कलेक्शन के लिए जानी जाने वाली विंघम ने 2017 में दुनिया के सबसे महंगे जूते बनाकर वाकई खुद को पीछे छोड़ दिया था. हद से ज्यादा कीमत वाली शानदार हील्स किसी तहलके से कम नहीं है.

गुमनाम अमीर शख्स ने खरीदा 
ये नायाब सैंडल सिर्फ एक डिसप्ले का सामान नहीं थे, बल्कि एक गुमनाम दौलतमंद परिवार के लिए खास तौर पर तैयार किया गया बर्थडे का गिफ्ट था. इनका एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू रेयर और बेदाग जेमस्टोन की चमकदार सीरीज में बसी है. इन जूतों में असाधारण रूप से बड़े गुलाबी और नीले हीरे जड़े हैं, जो शायद अब तक के सबसे रेयर स्टोंस में से हैं. इसके अलावा, इनमें चार बेदाग तीन-कैरेट के सफेद हीरे और पूरे डिजाइन में बारीकी से जड़े गए 1,000 पॉइंटर हीरे भी हैं. हर कीमती पत्थर को एक नाजुक प्लैटिनम सेटिंग में जड़ा गया है, जो शिल्प कौशल को लेकर अद्वितीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

हीरों से सजी हील्स
कीमती मेटल एलिमेंट्स यहीं नहीं रुकते. सैंडल का हार्डवेयर ठोस सोने से तैयार किया गया है, जबकि शानदार चमड़े के ऊपरी हिस्से को असली 24-कैरेट सोने से हाथ से रंगा गया है. सिलाई भी इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगा देती है; ऊपरी हिस्से को 18-कैरेट सोने के महीन धागे से सिल दिया गया है.

बेशकीमती आर्ट
डेबी विंघम हील्स सिर्फ फुटवियर ही नहीं, बल्कि पहनने लायक आर्ट का एक सच्चा नमूना और हाई इंड ज्वैलरी डिजाइन की एक गजब की मिसाल हैं. ये डिजाइनर की हाई फैशन को अल्टिमेट लग्जरी के साथ मिलाने की क्षमता का सबूत हैं, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और जबरदस्त डिजाइन के इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया है. जाहिर सी बात है इस बेशकीमती हील्स को खरीद पाना आम लोगों के ख्वाब में भी मुमकिन नहीं हो पाएगा.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

HeelheelsShoefootwear

Trending news

'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Ramdarash Mishra
पद्म श्री से सम्मानित लेखक रामदरश मिश्र का निधन, 101 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
DNA
लद्दाख से लेकर गुजरात के रण तक भारतीय सेनाएं कर रहीं युद्धाभ्यास, समझें इसके मायने
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
Telangana
'BRS और BJP के बीच फेविकोल का बंधन' जुब्ली हिल्स में रेवंत रेड्डी ने साधा निशाना
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
white hair
DNA: अभिशाप नहीं, वरदान हैं सफेद बाल, जानिए कैसे करते हैं कैंसर से बचाने का इशारा
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी