जिंदगीभर की कमाई भी लगा देंगे, फिर भी नहीं खरीद पाएंगे दुनिया की सबसे महंगी हील्स, होश उड़ा देगी कीमत!

World's Most Expensive Footwear: अगर दुनिया के सबसे महंगे फुटवियर की बात की जाए तो वो है 15.1 मिलियन डॉलर (तकरीबन 1,33,37,25,750 रुपये)की डेबी विंघम हील्स (Debbie Wingham Heels). अल्ट्रा लग्जरी की रेयर दुनिया में, जहां कला और वैभव का संगम होता है, ब्रिटिश डिजाइनर और आर्टिस्ट डेबी विंघम (Debbie Wingham) लगातार फिजूलखर्ची की सीमाओं को लांघती रहती हैं. अपने सबसे महंगी चीजों के कलेक्शन के लिए जानी जाने वाली विंघम ने 2017 में दुनिया के सबसे महंगे जूते बनाकर वाकई खुद को पीछे छोड़ दिया था. हद से ज्यादा कीमत वाली शानदार हील्स किसी तहलके से कम नहीं है.

गुमनाम अमीर शख्स ने खरीदा

ये नायाब सैंडल सिर्फ एक डिसप्ले का सामान नहीं थे, बल्कि एक गुमनाम दौलतमंद परिवार के लिए खास तौर पर तैयार किया गया बर्थडे का गिफ्ट था. इनका एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू रेयर और बेदाग जेमस्टोन की चमकदार सीरीज में बसी है. इन जूतों में असाधारण रूप से बड़े गुलाबी और नीले हीरे जड़े हैं, जो शायद अब तक के सबसे रेयर स्टोंस में से हैं. इसके अलावा, इनमें चार बेदाग तीन-कैरेट के सफेद हीरे और पूरे डिजाइन में बारीकी से जड़े गए 1,000 पॉइंटर हीरे भी हैं. हर कीमती पत्थर को एक नाजुक प्लैटिनम सेटिंग में जड़ा गया है, जो शिल्प कौशल को लेकर अद्वितीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हीरों से सजी हील्स

कीमती मेटल एलिमेंट्स यहीं नहीं रुकते. सैंडल का हार्डवेयर ठोस सोने से तैयार किया गया है, जबकि शानदार चमड़े के ऊपरी हिस्से को असली 24-कैरेट सोने से हाथ से रंगा गया है. सिलाई भी इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगा देती है; ऊपरी हिस्से को 18-कैरेट सोने के महीन धागे से सिल दिया गया है.

बेशकीमती आर्ट

डेबी विंघम हील्स सिर्फ फुटवियर ही नहीं, बल्कि पहनने लायक आर्ट का एक सच्चा नमूना और हाई इंड ज्वैलरी डिजाइन की एक गजब की मिसाल हैं. ये डिजाइनर की हाई फैशन को अल्टिमेट लग्जरी के साथ मिलाने की क्षमता का सबूत हैं, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और जबरदस्त डिजाइन के इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया है. जाहिर सी बात है इस बेशकीमती हील्स को खरीद पाना आम लोगों के ख्वाब में भी मुमकिन नहीं हो पाएगा.