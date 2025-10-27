जिस उम्र में शरीर में नहीं बचती जान, इस 92 साल के नेता ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, कौन हैं पॉल बिया?

दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष पॉल बिया ने एक बार फिर कैमरून के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है. चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा के बाद उन्हें देश का विजेता और निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है. इस जीत के साथ पॉल बिया अपना आठवां कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं. अनुमान है कि मौजूदा कार्यकाल पूरा होने तक उनकी उम्र लगभग 100 वर्ष के करीब पहुंच जाएगी.

द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पॉल बिया को 53.66 फीसदी वोट मिले हैं, जबकि उनके पूर्व सहयोगी रहे विरोधी नेता तचिरोमा बेकरी को 35.19% वोट मिले हैं. पॉल बिया वर्ष 1982 से कैमरून की सत्ता में हैं और अब तक वे अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक बन चुके हैं. उनकी यह ऐतिहासिक जीत फिर से दुनिया का ध्यान उनकी उम्र और नेतृत्व क्षमता की ओर आकर्षित कर रही है. आख़िर कोई नेता 100 साल की उम्र के करीब होते हुए भी देश का नेतृत्व करेगा. यह अपने आप में एक अनोखी बात है.

कैमरून में 92 वर्षीय पॉल बिया की एक और जीत

कैमरून में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर इतिहास दोहरा दिया है. 92 वर्षीय पॉल बिया, जो 1982 से लगातार सत्ता में बने हैं उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है. पॉल बिया बीते 43 वर्षों से देश की बागडोर संभाले हुए हैं और उन्हें एक और कार्यकाल मिल गया है. पॉल बिया ने वर्ष 2008 में संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति पद की कार्यकाल सीमा समाप्त कर दी थी. इसकी वजह से अब उन्हें अनिश्चितकाल तक चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया. तब से लेकर अब तक उन्होंने हर चुनाव में जीत हासिल की है और सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है.

Add Zee News as a Preferred Source

विरोधी पार्टी ने लगाया वोटों में धांधली का आरोप

हालांकि विपक्ष ने इस चुनाव परिणाम पर कड़ा विरोध जताया है। विपक्षी नेता तचिरोमा ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा,'यह चुनाव नहीं बल्कि एक दिखावा था. सच्चाई यह है कि हमने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की थी.' अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. जबकि सरकार का दावा है कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा. पॉल बिया की यह नई जीत कैमरून की राजनीति में बदलाव की संभावनाओं को एक बार फिर दूर धकेलती नजर आती है.

यह भी पढ़ेंः ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप से दोस्ती के लिए जापान की नई PM का गजब जुगाड़, दिमाग तो देखो!