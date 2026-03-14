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Hindi Newsदुनियादुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति, वेतन का 90% दान में, पेंशन लेने से भी किया था इनकार

दुनिया के 'सबसे गरीब राष्ट्रपति' पूर्व राष्ट्रपति, वेतन का 90% दान में, पेंशन लेने से भी किया था इनकार

मोंटेवीडियो के धूल भरे बाहरी इलाकों में, संगमरमर के आलीशान महलों और गाड़ियों के काफिलों से दूर, एक छोटा सा फार्महाउस कभी एक राष्ट्रपति का घर हुआ करता था. वहां रहने वाला व्यक्ति बगीचे में फूलों को पानी देता था, एक तीन पैरों वाले कुत्ते के साथ अपना घर साझा करते थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:00 PM IST
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होजे मुजिका
होजे मुजिका

क्या आपने कभी सोचा है कि देश के सबसे बड़े पद पर आसीन शख्स भी क्या सबसे गरीब राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है? उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति होजे मुहिका  को दुनिया भर में उनकी सादगी भरी जीवनशैली के कारण अक्सर 'दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति' कहा जाता है. सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने बेहद साधारण जीवन जिया और पद छोड़ने के बाद भी उसी सादगी को बनाए रखा. इतना ही नहीं, राजनीति से सक्रिय रूप से दूर होने के बाद उन्होंने सरकारी पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया. राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद मुहिका साल 2015 से उरुग्वे की संसद में सीनेटर के तौर पर काम कर रहे थे. 

मोंटेवीडियो के धूल भरे बाहरी इलाकों में, संगमरमर के आलीशान महलों और गाड़ियों के काफिलों से दूर, एक छोटा सा फार्महाउस कभी एक राष्ट्रपति का घर हुआ करता था. वहां रहने वाला व्यक्ति बगीचे में फूलों को पानी देता था, एक तीन पैरों वाले कुत्ते के साथ अपना घर साझा करते थे. और काम पर जाने के लिए एक पुरानी, ​​फीकी पड़ चुकी नीली रंग की फॉक्सवैगन बीटल चलाता था. जोस मुजिका एक ऐसे नेता जिन्होंने चुपचाप यह परिभाषा ही बदल दी कि सत्ता असल में कैसी दिखनी चाहिए. दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए वे 'सबसे गरीब राष्ट्रपति' के तौर पर जाने जाने लगे. लेकिन मुजिका ने खुद इस तमगे को सिरे से नकार दिया. उन्होंने एक बार कहा था कि गरीबी का मतलब यह नहीं है कि आपके पास चीजें कम हों, बल्कि इसका असली मतलब है लगातार और ज्यादा पाने की चाह रखना.

गरीबी और संघर्ष में बीता बचपन

जोस अल्बर्टो मुजिका कोर्डानो का जन्म 20 मई 1935 को उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में हुआ था. उनके पिता एक छोटे किसान थे. मुजिका के बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी. ऐसे में उनकी मां को बहुत संघर्षों के साथ उनका पालन-पोषण करना पड़ा. मुजिका की मां जो गरीब इतालवी प्रवासियों की बेटी थीं. जब मुजिका ने होश संभाला तो उनके सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ खड़ा था. युवा मुजिका अपने संघर्षों वाले अनुभवों के दम पर आगे चलकर देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय किया. वे अक्सर अपने बचपन को 'दयनीय' नहीं, बल्कि 'गरिमापूर्ण गरीबी' वाला बताते थे. एक ऐसा जीवन जहां गुजारा करने के लिए भले ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आत्म-सम्मान और गरिमा हमेशा बरकरार रही. अपनी जवानी के दिनों में उनकी राजनीति में गहरी दिलचस्पी जागी विशेष रूप से मजदूरों और किसानों के संघर्षों में. 

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गुरिल्ला लड़ाके से लेकर कैदी तक का सफर

1960 के दशक में, मुजिका 'तुपामारोस' नामक एक वामपंथी शहरी गुरिल्ला आंदोलन में शामिल हो गए. यह आंदोलन उरुग्वे में बढ़ती असमानता और राजनीतिक अशांति के विरोध में उभरा था. इस समूह ने सरकार को चुनौती देने के उद्देश्य से कई डकैतियां, अपहरण और सशस्त्र हमले किए. पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ के दौरान, मुजिका को छह गोलियां लगीं और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. अगले कई वर्षों तक उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया जाता रहा. अंततः उरुग्वे में सैन्य तानाशाही के दौर में उन्होंने जेल में लगभग 13 साल बिताए. मुजिका भी उस शासन के तथाकथित 'नौ बंधकों' में से एक थे, जिन्हें सेना ने धमकी दी थी कि अगर टुपामारोस ने फिर से हथियारबंद कार्रवाई शुरू की, तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी. 

एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने विशेषाधिकारों को ठुकरा दिया

दशकों बाद, इस पूर्व कैदी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो वाकई काबिले-तारीफ था. 2009 में मुजिका ने उरुग्वे का राष्ट्रपति चुनाव जीता और 2010 में पदभार संभाला वे 2015 तक इस पद पर रहे. इसके बावजूद, राष्ट्रपति बनने से उनके जीने के तरीके में कोई खास बदलाव नहीं आया. जहां ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष आलीशान सरकारी आवासों में रहते हैं, वहीं मुजिका ने उरुग्वे के राष्ट्रपति भवन में रहने से साफ इनकार कर दिया. इसके बजाय वे अपनी पत्नी, लूसिया टोपोलान्स्की के साथ, मोंटेवीडियो के बाहरी इलाके में स्थित अपने एक साधारण से फूलों के खेत पर ही रहते रहे. राष्ट्रपति कार्यालय तक आने-जाने के लिए वे अक्सर 1987 मॉडल की अपनी पुरानी-खस्ताहाल 'वोक्सवैगन बीटल' कार का इस्तेमाल करते थे. उनकी सुरक्षा-व्यवस्था भी बेहद सामान्य थी. कई बार तो, वहां आने वाले मेहमानों का स्वागत उनके मशहूर तीन-टांगों वाले कुत्ते 'मैनुएला' द्वारा किया जाता था, जो अक्सर बगीचे में घूमता-फिरता नजर आता था. मुजिका और पारंपरिक राजनीतिक सत्ता के बीच का यह विरोधाभास इतना जबरदस्त था कि दुनिया भर के पत्रकारों ने उन्हें 'दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति' कहना शुरू कर दिया.

अपनी तनख्वाह का 90 फीसदी हिस्सा कर देते थे दान

यह उपनाम उन्हें आंशिक रूप से उनके एक असाधारण फैसले की वजह से मिला था. अपने राष्ट्रपति-काल के दौरान, मुजिका अपनी मासिक राष्ट्रपति-तनख्वाह का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा जो कि लगभग 12,000 डॉलर के बराबर था,  दान में दे देते थे. यह दान वे उन चैरिटी संस्थाओं और कार्यक्रमों को देते थे जो गरीब लोगों और छोटे उद्यमियों की मदद करते थे. अपने वेतन का वो छोटा सा हिस्सा, जो कि लगभग एक आम उरुग्वेवासी नागरिक की औसत आय के बराबर होता था, वही बचाते थे. मुजिका के लिए यह फैसला बहुत ही सीधा-सादा था. उनका मानना ​​था कि राजनीति का मकसद नेताओं को अमीर बनाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना होना चाहिए. उन्होंने एक बार समझाया था कि सादगी भरा जीवन जीने से वे आजाद महसूस करते हैं. कम चीजों का मालिक होने का मतलब था कम चिंताएं और कम ही समझौते.

यह भी पढ़ेंः जाफरी का ‘मोजेक डिफेंस’ कैसे US को थका देने वाली जंग में घसीट सकता है, 8 जरूरी सवाल

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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