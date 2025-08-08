20 साल के लड़के ने 400 लोगों के साथ बसाया खुद का देश, क्या इकट्ठा होकर कोई भी बना सकता है अपना मुल्क?

World's smallest country: अगर कोई आपसे दुनिया का सबसे छोटा देश पूछे, तो आप फट से वेटिकन सिटी बता देंगे. ये जवाब बिल्कुल सही भी है. लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यकीनन आप कुछ देर के लिए हैरान रह जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है. दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश वजूद में आ गया है. इस देश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यह नया देश आकार में बेहद ही छोटा है और जनसंख्या भी मुट्ठीभर है. यही कारण है कि ये देश इंटरनेशनल सुर्खियों में है. जहां वेटिकन सिटी मजहबी अहमियत के लिए मशहूर है, वहीं यह नया देश अपनी अलग वजहों से चर्चा में है.

400 लोगों की दुनिया

वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश एक 20 साल के ऑस्ट्रेलियाई लड़के डैनियल जैक्सन ने बनाया. यह देश 'पॉकेट थ्री' या 'फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डेस' के नाम से जाना जाता है. यहां की आबादी महज 400 लोगों की है.

125 एकड़ में फैला देश

डैनियल ने 2019 में क्रोएशिया और सर्बिया के बीच डेन्यूब नदी किनारे 125 एकड़ के जंगल वाला एक खाली इलाका खोजा. इसके बाद इसने अपना देश घोषित किया. उन्होंने खुद को इस देश का राष्ट्रपति घोषित किया है. इनका अपना झंडा, कैबिनेट और करेंसी भी है. सबसे खास बात यह है कि इस देश में क्रोएशियाई, सर्बियाई और अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है.

पॉकेट थ्री क्या है?

इस अनोखे देश की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई. इसके बाद क्रोएशियाई अफसरों ने डैनियल को गिरफ्तार कर लिया. उनका कहना था कि नया देश घोषित करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है. यह इलाका पहले से ही क्रोएशिया और सर्बिया के बीच विवादित माना जाता है, और वहीं के निवासियों को 'पॉकेट थ्री' कहा जाता है. इस तरह डैनियल का सपना भले ही चर्चा में आया, लेकिन कानूनी और राजनीतिक अड़चनों की वजह से उसका भविष्य अधड़ में है.