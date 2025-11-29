Advertisement
आसमान में करेंगे नाश्ता... दुबई में खुला दुनिया का सबसे ऊंचा लग्जरी होटल; अंदर मिलेगा 'तत्तू' रेस्टोरेंट और गोल्ड प्लेटेड खाना!

Ciel Dubai Marina: आज हम आपको दुनिया के सबसे ऊंचे होटल दुबई के Ciel Dubai Marina के बारे में जानेंगे, जिसकी ऊंचाई 377 मीटर और कुल 82 मंजिलें हैं. इसमें शानदार इन्फिनिटी पूल, लग्जरी रेस्टोरेंट्स और परिवार व बिजनेस यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:55 PM IST
आसमान में करेंगे नाश्ता... दुबई में खुला दुनिया का सबसे ऊंचा लग्जरी होटल; अंदर मिलेगा 'तत्तू' रेस्टोरेंट और गोल्ड प्लेटेड खाना!

Ciel Dubai Marina: दुबई ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है. Ciel Dubai Marina नाम का होटल आधिकारिक तौर पर खुल गया है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है. यह वास्तुकला का कमाल 377 मीटर (1,236.88 फीट) ऊंचा है और इसमें कुल 82 मंजिलें हैं.

IHG के विगनेट कलेक्शन का हिस्सा, इस होटल में 1,000 से अधिक कमरे और सुइट हैं. यहां से दुबई मरीना, पाम जुमेराह और अरब की खाड़ी का शानदार नजारा दिखता है.

ऊंचाई पर शानदार सुविधाएं
सिएल दुबई मरीना की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 76वीं मंज़िल पर बना इन्फिनिटी पूल, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पूलों में से एक है. मेहमान 24 घंटे जिम और स्पा का आनंद भी ले सकते हैं. होटल में कुल आठ रेस्टोरेंट हैं. इनमें यूके का मशहूर एशियन रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट 'तत्तू' (Tattu) भी है, जो तीन मंजिलों पर फैला हुआ है.

खाने-पीने का शानदार इंतजाम
तत्तू रेस्टोरेंट की बात करें तो यह 74वीं मंजिल पर है, जहां जापानी व्यंजन मिलते हैं और वहीं वेस्ट 13  रेस्टोरेंट की बात करें तो यहां इटली, ग्रीस, स्पेन और फ्रांस से प्रेरित भूमध्यसागरीय के व्यंजन और हाथ से बने पास्ता मिलते हैं. वहीं ईस्ट 14 की बात करें तो  यहां लाइव रमेन, फो स्टेशन, सुशी, डिम सम, गोल्ड प्लेटेड भोजन और भारतीय करी के साथ एशियन बुफे मिलता है.

परिवारों और बिजनेस मेहमानों के लिए खास
यह होटल परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. बच्चों के लिए स्प्लैश पैड, किड्स क्लब और खास मेन्यू जैसी सुविधाएं हैं. बिजनेस क्लास के मेहमानों के लिए मीटिंग की जगहें और तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. मेहमानों को पाम जुमेराह पर स्थित सोलुना बीच क्लब तक भी पूरी पहुंच मिलती है, जहां वे प्राइवेट पूल या किनारे पर आराम कर सकते हैं.

होटल का स्थान बहुत बढ़िया है. यह पाम जुमेराह और अपटाउन दुबई से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है. दुबई मरीना मॉल, द वॉक और दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील, ऐन दुबई, तक जाना यहाँ से बहुत आसान है.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको

hotel ciel

