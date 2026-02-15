ट्रंप टैरिफ-टैरिफ खेलते रहे और US में इस बीमारी ने मचा दी तबाही, बंद करने पड़े कॉलेज

पूरी दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने महंगे टैरिफ से त्राहिमाम कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साउथ कैरोलिना में सैकड़ों लोग खसरे की बीमारी के चपेट में आ गए हैं. इतनी तेजी से बढ़े खसरे के मामलों से हेल्थ डिपार्टमेंट निपट नहीं पा रहा है. फ़ेडरल हेल्थ से मिले डाटा के मुताबिक अमेरिक के नागरिक बीते तीन दशकों से ज़्यादा समय में अमेरिका में खसरे के सबसे बड़े आउटब्रेक से निपट रहे हैं. यह आउटब्रेक ऐसे समय में आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में यह बीमारी पहले से ही बहुत खराब दौर से गुज़र रही है 2025 में पूरे देश में खसरे के 2,280 कन्फ़र्म्ड मामले थे, जो 2000 में वायरस के खत्म होने की घोषणा के बाद से किसी भी दूसरे साल से ज़्यादा हैं.

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में खसरे पर नज़र रखने वाले प्रोजेक्ट को लीड करने वाली पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट लॉरेन गार्डनर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल मामलों की संख्या और भी ज़्यादा होगी, जिसका एक बड़ा कारण बच्चों के वैक्सीनेशन रेट में कमी है. इस साल 700 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर साउथ कैरोलिना में फैले आउटब्रेक से जुड़े हैं. फ़्लोरिडा में देश में सबसे ज़्यादा मामले हैं, जिसका एक बड़ा कारण एवे मारिया आउटब्रेक है. आपको बता दें कि मौजूदा समय फ़्लोरिडा खसरे के सबसे बुरे आउटब्रेक से जूझ रहा है.

एवे मारिया यूनिवर्सिटी में आए सबसे ज्यादा मामले

साउथ-वेस्ट फ़्लोरिडा में एवे मारिया यूनिवर्सिटी में खसरे के 40 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो हाल के इतिहास में किसी कॉलेज कैंपस में सबसे बड़ा मामला है. ऐसे में कॉलेज कैंपस को बंद करने का आदेश दे दिया गया है. प्राइवेट कैथोलिक कॉलेज में इस बीमारी के फैलने से यूनिवर्सिटी के लीडर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच यह चिंता बढ़ गई है कि मीज़ल्स, जिसे ज़्यादातर बचपन की बीमारी माना जाता है, उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन सकता है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है.

80 से ज्यादा स्टूडेंट हुए क्वारंटीन

इस साल मीज़ल्स ने देश भर के कई कैंपस में दिक्कत पैदा की है. साउथ कैरोलिना में, क्लेमसन यूनिवर्सिटी और एंडरसन यूनिवर्सिटी में 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जनवरी में क्वारंटीन किया गया था, जब हर इंस्टीट्यूशन ने कैंपस में एक केस रिपोर्ट किया था. यूनिवर्सिटी ऑफ़ विस्कॉन्सिन-मैडिसन के अधिकारियों ने इस महीने लगभग 4,000 लोगों को बताया कि वे वायरस के संपर्क में आए हैं. इसी महीने, यूनिवर्सिटी ऑफ़ फ्लोरिडा के अधिकारियों ने स्टूडेंट्स को बताया कि उनके गेन्सविले कैंपस की दो क्लास में वायरस के संपर्क में आए हैं.

स्टूडेंट्स से मांगा जाता है वैक्सीनेशन का प्रूफ

ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स से खसरे के वैक्सीनेशन का प्रूफ़ मांगते हैं, लेकिन कई कॉलेज स्टूडेंट्स को धार्मिक या पर्सनल छूट का दावा करने की इजाज़त देते हैं. अमेरिकन कॉलेज हेल्थ एसोसिएशन की पूर्व प्रेसिडेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया में चीफ़ कैंपस हेल्थ ऑफ़िसर डॉ. सारा वैन ऑरमैन ने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच वैक्सीनेशन रेट पर कोई नेशनल डेटा नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटीज़ ने हाल के सालों में पर्सनल छूट में बढ़ोतरी देखी है.

लंबे समय से नहीं हो रहे थे खसरे के वैक्सीनेशन

देश के हेल्थ सेक्रेटरी, रॉबर्ट एफ़. केनेडी जूनियर के पुराने साथियों ने उन कानूनों को रद्द करने के लिए एक नई कोशिश शुरू की है, जिनके तहत दशकों से बच्चों को डे केयर या किंडरगार्टन में जाने से पहले खसरा, पोलियो और दूसरी बीमारियों के वैक्सीन लगवाना ज़रूरी था. फ़ेडरल सरकार के टॉप लेवल से मिले सपोर्ट से उत्साहित होकर, वैक्सीन एक्टिविस्ट्स का एक नया बना ग्रुप अपने सपोर्टर्स को उन कानूनों को टारगेट करने के लिए इकट्ठा कर रहा है जिन्हें जानलेवा बीमारियों से बचाने का मुख्य आधार माना जाता है. राज्यों ने लंबे समय से बच्चों के डे केयर या स्कूल शुरू करने से पहले बचपन के वैक्सीनेशन को ज़रूरी कर दिया है, हालांकि कुछ छूट भी उपलब्ध हैं.

