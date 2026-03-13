'मोजतबा खामेनेई की जान के लिए बीमा...', ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर नेतन्याहू की कड़ी चेतावनी

Advertisement
जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इजरायल खामेनेई के बेटे और उत्तराधिकारी, मोजतबा खामेनेई को निशाना बनाएगा, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'मैं किसी भी आतंकवादी संगठन के नेताओं के लिए 'जीवन बीमा पॉलिसी' जारी नहीं करूंगा. ये लोग आतंकवाद के संरक्षक हैं और मेरा यहां यह बताने का कोई इरादा नहीं है कि हम क्या योजना बना रहे हैं या हम आगे क्या करने वाले हैं?'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:23 AM IST
ईरान पर जारी अमेरिकी-इजरायली हमलों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि दुनिया को धार्मिक कट्टरपंथ के खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए. नेतन्याहू के मुताबिक, सुन्नी और शिया दोनों तरह के चरमपंथी संगठन वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि यह समस्या समय के साथ अपने-आप खत्म हो जाएगी. उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस खतरे का सामना करने के लिए गंभीर और सामूहिक प्रयास करने होंगे.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को सीधी चेतावनी दी है. नेतन्याहू ने इशारों में संदेश दिया है कि वो  मोजतबा खामेनेई को भी उनके पिता की तरह कभी भी निशाना बना सकते हैं. जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इजरायल खामेनेई के बेटे और उत्तराधिकारी, मोजतबा खामेनेई को निशाना बनाएगा, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'मैं किसी भी आतंकवादी संगठन के नेताओं के लिए 'जीवन बीमा पॉलिसी' जारी नहीं करूंगा. ये लोग आतंकवाद के संरक्षक हैं और मेरा यहां यह बताने का कोई इरादा नहीं है कि हम क्या योजना बना रहे हैं या हम आगे क्या करने वाले हैं?'

आग से खेल रहा है लेबनानः नेतन्याहू

बेंजामिन ने आतंकी संगठन हिज्बुल्लाह को लेकर लेबनान सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि लेबनान आग से खेल रहा है. अगर सरकार हिजबुल्लाह को निहत्था किए बिना उसे काम करने की अनुमति देती रहती है, तो इसका मतलब है कि वह खुद अपने भविष्य का फैसला कर रही है. नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि यदि लेबनान सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो इजरायल खुद कार्रवाई करेगा. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि जमीनी स्तर पर यह कार्रवाई किस तरह की होगी. उन्होंने इतना जरूर कहा कि हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

अब न पहले वाला ईरान रहा और न ही पुराना इजरायल...

नेतन्याहू ने युवा खामेनेई को ईरान के 'रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' की एक कठपुतली बताया, जो सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखा सकता. एक कड़े बयान में, नेतन्याहू ने संकेत दिया कि इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों ने इजरायल, ईरान और व्यापक मध्य पूर्व के बीच के रणनीतिक संतुलन को बदल दिया है. साथ ही, उन्होंने उन समूहों के खिलाफ भविष्य में संभावित कार्रवाई की ओर भी इशारा किया, जिन्हें इजरायल आतंकवादी संगठन मानता है. नेतन्याहू ने आगे कहा, 'अभी भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह अब वही पुराना ईरान नहीं रहा. यह अब वही पुराना मध्य पूर्व भी नहीं रहा और यह अब वही पुराना इजरायल भी नहीं रहा. हम अब इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम पहल कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं. 

हमने आतंकी संगठनों के लिए जीवन बीमा नहीं खोल रखा- नेतन्याहू

बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर माने जा रहे मोजतबा खामेनेई को लेकर कहा कि मोजतबा खामेनेई की जान की कोई गारंटी नहीं है और अब इजरायल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है. नेतन्याहू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह किसी भी आतंकवादी संगठन के नेताओं के लिए 'लाइफ इंश्योरेंस' नहीं लेते. जब उनसे पूछा गया कि क्या इजरायल मोजतबा खामेनेई और नईम कासिम को निशाना बना सकता है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आतंकवादी संगठनों के नेताओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती. 

