X 59 NASA: अमेरिका ने किया कमाल, बनाया 'गूंगा' विमान, उड़ते वक्त नहीं करेगा आवाज

US No Noise Plane: मेरी आवाज ही पहचान है...ये गाना तो आपने सुना होगा. लेकिन अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और लॉकहीड मार्टिन ने ऐसा जेट बनाया है, जो आवाज ही नहीं करेगा या कम आवाज करेगा. इस विमान ने 28 अक्टूबर को अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट पूरी की. यह कैलिफोर्निया रेगिस्तान के ऊपर से उड़ा. इस विमान का नाम है X-59. इस विमान में ऐसी सुपर सॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उड़ान भरते वक्त यह कम या ना के बराबर आवाज करे.

लॉकहीड मार्टिन कंपनी के प्रवक्ता कैंडिस रूसेल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि 'X-59 ने अपनी पहली फ्लाइट पूरी कर ली है.' इसे एविएशन सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. यह विमान सूरज उगने के बाद कैलिफोर्निया के पामडेल स्थित प्लांट 42 से नासा के एक प्लेन के साथ उड़ा और एक घंटे की फ्लाइट के बाद आर्मस्ट्रांग फ्लाइट रिसर्च सेंटर के पास सुरक्षित रूप से उतरा.

370 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा प्लेन

इस टेस्ट फ्लाइट को करीब 200 कर्मचारियों और उनके परिवारों ने देखा. X-59 नाम के इस जेट ने लगभग 370 किमी प्रति घंटे की सबसॉनिक स्पीड से टेस्ट फ्लाइट पूरी की और लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा.

इसे इस तरह से बनाया गया है कि उड़ान के दौरान साउंड बैरियर को तोड़ते वक्त होने वाले साउंड बूम के शोर को काफी कम किया जा सके. नतीजतन, यह जेट 55,000 फीट की ऊंचाई पर मैक 1.4 (लगभग 1480 किमी प्रति घंटे) की रफ्तार से आराम से उड़ सकता है, जबकि तेज धमाके के बजाय सिर्फ एक धीमी आवाज पैदा करता है.

एक्स-59 का मकसद जमीन पर सुपरसॉनिक कमिर्शियल ट्रैवल की संभावना के बारे में पता लगाना है जो केवल शोर की वजह से ही मुमकिन नहीं हो पाता.

बदल जाएगा हवाई सफर का तरीका

अमेरिकी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने कहा, "यह काम एविएशन सेक्टर में अमेरिका की आगे रहने की क्षमता को दिखाता है और इसमें जनता के उड़ान भरने के तरीके को बदलने की ताकत है.'

2018 से, नासा ने कम आवाज वाली उड़ान तकनीकों के इंटीग्रेशन को पेश करने के लिए एक्स-59 प्रोग्राम में 518 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है. हालांकि पहली उड़ान योजना के मुताबिक सबसोनिक और कम ऊंचाई पर रही, लेकिन जो आंकड़े मिले हैं, उनसे अगले चरणों में टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिसमें ऊंचाई, रफ्तार बढ़ाना और आखिर में सुपरसोनिक फ्लाइट शामिल है.