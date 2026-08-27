/ममदानी के विरोध के बीच भागवत के कार्यक्रम पर नया बवाल, आयोजक AHEAD का X अकाउंट सस्पेंड

मोहन भागवत के न्यूयॉर्क वाले प्रोग्राम को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बताया जा रहा है कि उनके प्रोग्राम के आयोजकों के X हेंडल सस्पेंड कर दिए गए हैं. अमेरिकन हिंदू फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) नाम की संस्था न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का प्रोग्राम आयोजित करवा रही है और इसी संगठन का हेंडल सस्पेंड कर दिया गया है. संगठन का X अकाउंट अब यूजर्स के लिए 'अनुपलब्ध' हो गया था लेकिन फिलहाल अकाउंट वापस आ गया है..
AHEAD एक 501(c)(3) गैर-लाभकारी संगठन के तौर पर रजिस्टर्ड है. न्यूयॉर्क में होने वाले बहुसांस्कृतिक और अंतरधार्मिक कार्यक्रम को समर्थन देने वाले 200 से ज्यादा संगठनों में AHEAD भी शामिल है. मोहन भागवत के होने वाले कार्यक्रम का मकसद शांति, सामाजिक सद्भाव, आपसी समझ और अलग-अलग धर्मों और समुदायों के बीच सम्मान को बढ़ावा देना बताया गया है. संगठन के सस्पेंड किए गए X अकाउंट पर भी इन्हीं मुद्दों से जुड़ा कंटेंट शेयर किया जाता रहा है, इसमें अलग-अलग समुदायों और धार्मिक नेताओं से कार्यक्रम में शामिल होने व समर्थन देने की अपील की जाती थी.
AHEAD का कहना है कि उसका X अकाउंट गलती से सस्पेंड हुआ हो सकता है. संगठन के मुताबिक, उसके सभी संदेश शांति, एकता, भाईचारे और अलग-अलग धर्मों व संस्कृतियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने वाले रहे हैं. हालांकि, X ने अकाउंट क्यों सस्पेंड किया, इसकी वजह अभी साफ नहीं है.
We are back up!
We got “botted” by misguided opponents who tried to game the X algorithm and get our handle blocked.
A big thank you to @X @Support for the prompt response, restoring our account and clearing out the bots.
Now, back to what really matters: celebrating…
— AHEAD Forum (@Aheadforum1) August 27, 2026
अकाउंट वापस आने पर AHEAD ने कहा,'हम वापस आ गए हैं. कुछ विरोधियों ने X के एल्गोरिदम का गलत इस्तेमाल कर हमारे हैंडल को ब्लॉक कराने के लिए बॉट्स का इस्तेमाल किया था. @X और @Support का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, हमारा अकाउंट वापस बहाल किया और बॉट्स को हटा दिया. अब फिर से उस काम पर लौटते हैं जो सबसे जरूरी है. सार्वभौमिक सद्भाव और एकता का जश्न मनाना.'
ममदानी ने कहा कि वह मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले RSS के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते. उन्होंने RSS को एक ऐसा संगठन बताया, जिसे वह बहिष्कार करने वाला यानी कुछ लोगों को अलग रखने वाला मानते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि शहर के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का कानूनी अधिकार नहीं है. ममदानी ने कहा,'मैं इस आयोजन का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि शहर के पास किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार है या नहीं.'