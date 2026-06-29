/चीन: फरवरी में 9, जून में 6 मिलिट्री कमांडरों की छुट्टी, क्या बगावत का डर? शी जिनपिंग के फैसलों की वजह क्या है?

चीन में सेना के मिलिट्री कमांडरों पर भ्रष्टाचार की चाबुक चल रही है. खासकर 2026 में सेना के कई दिग्गजों पर शिकंजा कसा है. इसी जून महीने की बात करें तो शी जिनपिंग की सरकार ने एक साथ कई बड़े सैन्य अधिकारियों और नेताओं को उनके पद से हटा दिया है. चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम दिग्गजों पर चाबुक चली है.
चीन ने इसी साल फरवरी में सबसे बड़ी सालाना राजनीतिक बैठक से पहले, कानून बनाने वाले सदस्यों की सूची से 19 अधिकारियों को हटाया था, उनमें नौ सैन्य अधिकारी शामिल थे. जनवरी में सेना के जिन 2 बड़े अफसरों को बाहर निकाला गया था, वो सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम था.
शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने छह मिलिट्री सांसदों के साथ-साथ दो बड़े नेताओं के पदों को खत्म कर दिया है.
इस ज्वलंत फैसलों की जानकारी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जारी नोटिस में दी गई, लेकिन उसमें किसी को भी पद से हटाने की वजह नहीं बताई गई. हालांकि चीनी थिंकटैंक इसे शी जिनपिंग की एंटी करप्शन ड्राइव का हिस्सा मान रहे हैं.
चीन और चीन की सेना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के नाम पर शी जिनपिंग का सफाई अभियान यूं तो कई सालों से चल रहा है. उनकी एंटी करप्शन ड्राइव में पहले 6 महीने या सालभर के अंतराल में एक-दो सैन्य जनरलों/कमांडरों पर गाज गिरती थी, लेकिन 2025 से 2026 के कालखंड पर नजर डालें तो सेना में कई बदलाव हुए हैं. कई दिग्गजों की छुट्टी हुई है. जो जेल नहीं गए, वो भी गंभीर कानूनी जांच का सामना कर रहे हैं.
जून, 2026 में जिन 6 सैन्य सांसदों को हटाया गया है उनमें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड जनरल शू श्युछियांग, जनरल ली फेंगबियाओ, जनरल गुओ पुक्षियाओ, वांग कांगपिंग, झांग मिंगहुआ और यिन होंगशिंग को उनके पदों से हटाया गया है. इन सभी भी ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आ पाई है.
24 जनवरी के वीकेंड पर ऐलान होता है कि चीन के अधिकारियों ने 'पीपल्स लिबरेशन आर्मी' के दो बड़े अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के मामले में जांच शुरू की है. यह ठीक वैसा ऐलान था, जिसका इस्तेमाल चीनी सरकारी बयानों में अक्सर भ्रष्टाचार के लिए किया जाता है.
जिन लोगों के खिलाफ जांच शुरू हुई उनमें टॉप जनरल झांग यूक्सिया भी शामिल हैं. वो सेना में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते थे और चीन के सर्व शक्तिशाली 'सेंट्रल मिलिट्री कमीशन' के दो डिप्टी चेयरमैन में से एक थे.
दूसरे टॉप सैन्य अधिकारी लियू झेनली थे जिनके खिलाफ जांच शुरु होते ही उनकी छुट्टी हो गई. चीन की सेना पीएलए के आधिकारिक अखबार में छपे एक संपादकीय में झांग और लियू पर लगे आरोपों के बारे में बताया गया था. दोनों पर आरोप था कि उन्होंने पार्टी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भरोसे और उम्मीदों को बुरी तरह तोड़ा और ऐसी राजनीतिक और भ्रष्टाचार से जुड़ी समस्याएं पैदा कीं, जिनसे सेना पर पार्टी की पूरी लीडरशिप कमजोर हुई.
बीते कुछ सालों में चीनी सेना पीएलए के जिन बड़े अधिकारियों को हटाया गया है, उनमें झांग सबसे सीनियर थे. इनमें पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू भी शामिल हैं, जिन्हें 2023 में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से हटाकर 2024 में पार्टी से निकाल दिया गया था. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, झांग के पतन की वजह उनका ली को प्रमोट करना था.
हालांंकि तब जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के सीनियर फेलो और सीआईए के पूर्व सीनियर एनालिस्ट डेनिस वाइल्डर ने कहा था - 'यह कार्रवाई भ्रष्टाचार या सीक्रेट जानकारी लीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे जनरल के बारे में है जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था.'
इस घटनाक्रम पर 26 जनवरी, 2026 को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एसोसिएट प्रोफेसर अल्फ्रेड वू ने कहा था- 'कुछ समय पहले शी जिनपिंग के साथ झांग का दिखना. 2022 में सीएमसी के लिए उनका नॉमिनेशन होना जबकि वो रिटायरमेंट की सामान्य उम्र पार कर चुके थे, ये बताता है कि कुछ समय पहले तक वो शी जिनपिंग के भरोसेमंद थे. अचानक भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाकर हटा देना समझ से परे है, क्योंकि भ्रष्टाचार रातों-रात नहीं होता.'
झांग और झेनली पर गाज गिरने वाली खबर आने के बाद चीन की राजनीति पर नजर रखने वाले एशिया सोसाइटी थिंक टैंक के एक्सपर्ट नील थॉमस ने कहा था - 'यह माओ युग के बाद चीनी सेना में हुई सबसे बड़ी कार्रवाई है. इसकी दुर्लभता को समझना मुश्किल है. यह ऐसा होगा जैसे अमेरिका में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए.'
चीन ने फरवरी में नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी अपनी सबसे बड़ी सालाना राजनीतिक बैठक से पहले, कानून बनाने वाले सदस्यों की सूची से 19 अधिकारियों को हटाया था, उनमें नौ सैन्य अधिकारी शामिल थे.
इन अधिकारियों को हटाने की घोषणा देश की सर्वोच्च विधायी संस्था, नेशनल पीपल्स कांग्रेस (NPC) की स्थायी समिति ने की थी. हालांकि तब भी इन्हें हटाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह कदम राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा अपने सबसे वरिष्ठ जनरल और करीबी सैन्य सहयोगी झांग यूक्सिया को पद से हटाने के कुछ हफ्ते बाद उठाया गया था.
फरवरी में जिन 9 सैन्य अधिकारियों को हटाया गया था उनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की थल सेना के कमांडर ली कियाओमिंग और PLA नौसेना के पूर्व कमांडर शेन जिनलोंग शामिल थे. उस सूची में कई अन्य सैन्य अधिकारी और कई प्रांतीय अधिकारी भी शामिल थे, जिनमें इनर मंगोलिया क्षेत्र के पूर्व पार्टी प्रमुख सन शाओचोंग का भी नाम था.
इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी शी जिनपिंग ने चीनी सेना पीएलए के नौ शीर्ष जनरलों को उनके पदों से हटा दिया गया था. उस समय भी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा थी.
सत्ता में आने के बाद से, शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार विरोधी कई अभियान चलाए हैं और भ्रष्टाचार को कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. हालांकि, कुछ आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए किया गया है.
2012 में चीन का नेता बनने के बाद से, शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों पर जबरदस्त कार्रवाई की है. उन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं और यहां तक कि उन वरिष्ठ नेताओं को भी हटा दिया है जिन्हें कभी कोई छू भी नहीं सकता था.
भ्रष्टाचार खत्म करना शी के कार्यकाल की शुरुआत में ही एक मुख्य लक्ष्य था, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने इस कोशिश को और तेज किया है. साल 2025 में, CCP के 'अनुशासन निरीक्षण' अधिकारियों ने दस लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए, जो शी के पद संभालने वाले साल की तुलना में लगभग सात गुना ज्यादा थे. जिसमें जनवरी 2026 में जब शी जिनपिंग ने अचानक शीर्ष जनरलों झांग यूक्सिया और लियू झेनली को हटा दिया, जिससे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कमज़ोर पड़ गया था.
चीन में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन वह सामूहिक कमांड यानी बॉडी है जो चीन की सभी सशस्त्र सेनाओं— थल सेना, नौसेना, वायु सेना और परमाणु हथियार वाली रॉकेट फोर्स के साथ-साथ स्पेस फोर्स, सशस्त्र पुलिस और मिलिशिया की देखरेख करती है. इसके चेयरमैन शी जिनपिंग हैं, जो देश के राष्ट्रपति होने के साथ-साथ सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं.
शी जिनपिंग के पास तीन बड़े पद हैं. बस उसी में उनके सर्वशक्तिमान होने का राज छिपा है. शी जिनपिंग मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन हैं. मिलिट्री कमीशन की चेयरमैनशिप को सबसे शक्तिशाली माना जाता है. वो चीन के राष्ट्रपति होने के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं.
चीन के संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार, मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन ही सशस्त्र बलों की कमान संभालते हैं न कि राष्ट्रपति, जैसा कि अक्सर माना जाता है.
ऐसे में चीन से भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर जिस तेजी से जनरलों की छंटाई हो रही है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं.