भुना हुआ मेमना, केकड़े का मांस, झींगा मछली...शी जिनपिंग ने पुतिन-किम जोंग के लंच में क्या-क्या रखा मेन्यू, सभी की आई डिटेल्स

Grand Lunch for kim-putin: चीन ने बुधवार को अपनी ऐतिहासिक सैन्य परेड करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है. इस परेड में पुतिन-किम समेत दुनिया के कई‌ दिग्गज शामिल हुए. उनके लिए लंच की भी व्यवस्‍था की गई. लंच में शामिल मेन्यू की भी खबर दुनिया के सामने आई है. जानें पूरी खबर.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 03, 2025, 01:19 PM IST
China military parade: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में सैन्य परेड के बाद दुनिया भर के दिग्गजों के लिए भव्य लंच की व्यवस्‍था की गई. चीनी नेता शी जिनपिंग ने विदेशी नेताओं के लिए  एक शानदार मेन्यू तैयार किया. सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी नेताओं के लिए एक शानदार दावत का आयोजन किया गया है. इस भोज में उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, रूस के व्लादिमीर पुतिन और अन्य वैश्विक नेता शामिल होंगे. हॉन्गकॉन्ग के अखबार वेन वेई पो के अनुसार, इस भोज का मेन्यू चीनी और अंतरराष्ट्रीय स्वादों का अनोखा मिश्रण है.

मेन्यू में क्या-क्या है खास?
इस शाही दावत में कई लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे. मेहमानों को चिकन सूप विद कॉन्च मीट और लिली बल्ब्स, रोस्टेड लैंब चॉप्स, झींगा और केकड़े के मांस के साथ स्टर-फ्राइड लॉब्स्टर, मशरूम के साथ स्कैलप कॉन्सोमे, और क्रीमी मस्टर्ड सॉस के साथ रोस्टेड साल्मन जैसे व्यंजन होंगे. इसके अलावा, फ्राइड राइस, पी केक और मैंगो मूस केक का भी इंतजाम है. खास बात यह है कि भोज में परोसी गई रेड और व्हाइट वाइन चीन के हेबेई प्रांत से है, जो मेहमानों को स्थानीय स्वाद का अनुभव कराने के लिए चुनी गईं है. वेन वेई पो ने बताया कि यह मेन्यू न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि यह चीनी संस्कृति और वैश्विक रुचियों का शानदार संगम है.

क्यों खास यह भोज?
यह भोज केवल खाने-पीने का आयोजन नहीं, बल्कि यह शी जिनपिंग की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है. बीजिंग में आयोजित इस भोज में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन के लिए आए नेताओं को भी आमंत्रित किया गया. शी जिनपिंग ने इस मौके का इस्तेमाल वैश्विक मंच पर चीन की साख बढ़ाने और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए किया. इस तरह के आयोजनों से चीन न केवल अपनी मेहमाननवाजी दिखाता है, बल्कि वैश्विक नेताओं के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत करता है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

