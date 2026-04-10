मिडिल ईस्ट में ड्रैगन का 270 अरब डॉलर दांव पर! फिर भी ईरान के लिए साथ क्यों पड़ा कमजोर?

कोरोना महामारी के बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं झटके खा रही थीं, उसी समय चीन ने मिडिल ईस्ट का तेजी से रुख किया. ईरान उसका एक बड़ा कूटनीतिक साझेदार बना रहा, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे. खाड़ी देशों में फैले अरबों डॉलर के अपने निवेश के कारण राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान के लिए खुलकर समर्थन देने में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं. दरअसल, चीन की कंपनियां घरेलू आर्थिक सुस्ती से जूझ रही थीं, इसलिए उन्होंने नए अवसरों की तलाश में मिडिल ईस्ट आए. खाड़ी देश भी तेल पर निर्भरता कम कर ग्रीन टेक्नोलॉजी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा रहे थे, जो चीन की विशेषज्ञता से मेल खाते थे.

वहीं, जाम्बिया और श्रीलंका जैसे देशों के कर्ज संकट ने चीन को यह एहसास दिलाया कि तेल संपन्न देश ज्यादा सुरक्षित निवेश विकल्प हो सकते हैं. इसी रणनीति का नतीजा रहा कि हाल के वर्षों में मिडिल ईस्ट में चीन का निवेश और निर्माण कार्य सबसे तेजी से बढ़ा. यह इलाका अब शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का अहम केंद्र बन चुका है. चीन ने यहां वित्तीय मदद के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से 2023 के बीच चीन ने मिडिल ईस्ट को हर 1 डॉलर के मुकाबले करीब 2.34 डॉलर की सहायता या कर्ज दिया, जो अमेरिका से कहीं ज्यादा है.

मिडिल ईस्ट की जंग से जिनपिंग की रणनीति पर खतरा

अब मिडिल ईस्ट की भड़कती जंग ने जिनपिंग की इस पूरी रणनीति पर खतरा खड़ा कर दिया है. हजारों लोगों की जान ले चुकी इस लड़ाई ने वैश्विक बाजारों को भी हिला दिया है, जिससे उस स्थिरता पर सवाल उठने लगे हैं, जिस पर चीन अपनी आर्थिक पकड़ मजबूत कर रहा था. भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने ईरान को दो हफ्ते के संघर्ष विराम के लिए मनाने में भूमिका निभाई, लेकिन इस क्षेत्र में स्थायी शांति अभी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है.

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मिडिल ईस्ट में ड्रैगन ने किया 279 अरब डॉलर का निवेश

पिछले दो दशकों में चीन ने मिडिल ईस्ट में करीब 270 अरब डॉलर के निवेश और निर्माण परियोजनाएं खड़ी की हैं. ऐसे में अगर अस्थिरता बढ़ती है, तो यह सिर्फ क्षेत्र ही नहीं, बल्कि चीन की वैश्विक आर्थिक रणनीति के लिए भी बड़ा झटका साबित हो सकता है. चीन के लिए खाड़ी क्षेत्र (Gulf) में ये दांव काफी बड़ा है. यहां उसके सामने कई तरह के जोखिम हैं. लोगों की सुरक्षा का खतरा, निवेश पर असर और ऊर्जा संसाधनों की अनिश्चितता. द एशिया ग्रुप के ग्रेटर चाइना प्रैक्टिस के पार्टनर जॉर्ज चेन के मुताबिक, बीजिंग की कोशिश अब यह होनी चाहिए कि वह ईरान को तनाव कम करने के लिए राजी करे, साथ ही खाड़ी देशों को यह भरोसा भी दिलाए कि चीन उनके साथ सहयोग जारी रखेगा.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का चीन पर कितना असर?

जार्ज चेन का मानना है कि लंबे समय में यह स्थिति चीन के लिए एक अवसर भी बन सकती है. क्षेत्र में अस्थिरता के चलते कई संपत्तियों की कीमतें कम हो सकती हैं, ऐसे में चीन निवेश बढ़ाने पर जोर दे सकता है. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत फू कोंग ने इस हफ्ते एक्स (X) पर एक पोस्ट में अपने देश का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल के हमले अंतरराष्ट्रीय नियमों का साफ उल्लंघन हैं. साथ ही उन्होंने शिपिंग लेन और ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा पर जोर दिया, जो परोक्ष रूप से ईरान को भी एक संदेश माना जा रहा है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब चीनी निवेश पर भी साफ दिखाई देने लगा है. ईरान के हमलों की जद में दुबई, कतर और ओमान में चीन की फंडिंग से बने कम से कम तीन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ चुके हैं.

US के ईरान पर हमले के समय UAE में मौजूद थे 3.7 लाख चीनी नागरिक

अमेरिका की विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्च लैब एड डाटा के मुताबिक, इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 4.66 अरब डॉलर का निवेश दांव पर लगा हुआ है, जिसमें वे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं जो पहले ही प्रभावित हो चुके हैं. हालांकि, ईरान के बाहर किसी भी चीनी नागरिक के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि हजारों चीनी कर्मचारी इस समय युद्ध जैसे हालात वाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, संघर्ष शुरू होने से पहले सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात में ही करीब 3.7 लाख चीनी नागरिक मौजूद थे. हालात बिगड़ने के बाद 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो यहां से जाने के बजाय रुकना ही बेहतर समझ रहे हैं.

चीन में एक दशक पहले जैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बूम था वैसा ही कुछ यहां भी

ऐसे ही लोगों में 40 साल के जेम्स वांग भी शामिल हैं. वह पिछले साल गर्मियों में अपने 11 साल के बेटे को छोड़कर यूएई आए थे. यहां वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 40 लोगों की टीम को संभालते हैं और महीने में लगभग 15,000 युआन (करीब 2,193 डॉलर) कमाते हैं, जो चीन में मिलने वाली सैलरी से दोगुनी है, जहां प्रॉपर्टी सेक्टर की गिरावट ने आमदनी पर असर डाला है. जेम्स बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब उनके फोन पर हर घंटे एयर रेड अलर्ट की चेतावनी आती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहां से जाने का मन नहीं बनाया. उनका मानना है कि यह क्षेत्र इस समय उसी तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर बूम से गुजर रहा है, जैसा चीन ने करीब दस साल पहले देखा था.

चीन ने करवाई ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह

साल 2023 चीन के लिए मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक अहम मोड़ लेकर आया. बीजिंग ने तेहरान के साथ अपनी दोस्ती और खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों के बीच एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया. उसने लंबे समय से कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहे सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह करवाई. उस समय इस समझौते को एक बड़ी उपलब्धि माना गया और इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का संकेत समझा गया. लेकिन इसके बाद हालात बदलते नजर आए. मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा और चीन ने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया.

चीनी कारों के लिए सबसे बड़ा बाजार बना UAE

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी चीन की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है. यहां चीनी कंपनियां दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित कर रही हैं. वहीं सऊदी अरब में वे सोलर प्लांट के साथ-साथ डेटा सेंटर भी बना रही हैं. इतना ही नहीं, पिछले साल UAE चीनी कारों के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा. कुल मिलाकर, जहां एक ओर चीन की कूटनीतिक भूमिका सीमित होती दिख रही है, वहीं आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में उसका प्रभाव लगातार मजबूत होता जा रहा है.

मिडिल ईस्ट जंग ने बिगाड़े सारे समीकरण

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने अब वैश्विक समीकरणों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है. त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एसोसिएट प्रोफेसर शे गांगझेंग के अनुसार, यह संघर्ष चीन के लिए खाड़ी क्षेत्र के साथ उसके संबंधों को जटिल बना सकता है. उनका कहना है कि अब खाड़ी क्षेत्र चीन के लिए पहले जैसा आसान सोने की खान नहीं रहा. इस संकट ने न केवल भौतिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे क्षेत्र को लेकर भरोसा भी कमजोर किया है. हालांकि खतरा बढ़ने के बावजूद, इजरायल, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में कई निर्माण परियोजनाएं अब भी तेजी से जारी हैं.

अमेरिकी सहयोगियों पर ईरान के एक्शन से बड़ा झटका

मिडिल ईस्ट की बदलती स्थिति के बीच चीन के लिए भविष्य में नए अवसर भी उभर सकते हैं. अमेरिका के सहयोगियों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका की साख को झटका लगा है, जिससे चीन को आर्थिक रूप से अपनी भूमिका और मजबूत करने का मौका मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान अब होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए कुछ भुगतान युआन में ले रहा है, जिससे चीनी मुद्रा को भी बढ़ावा मिल रहा है.

हालात सामान्य होने पर चीन बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरेगा

विशेषज्ञों का मानना है कि हालात सामान्य होने के बाद भी चीन इस क्षेत्र में एक बड़ी आर्थिक ताकत बना रहेगा, हालांकि अब उसे पहले की तुलना में ज्यादा जोखिम और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. नीदरलैंड्स की ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम फिगुएरोआ के अनुसार, चीन इस संघर्ष को एक तूफान की तरह देख रहा है, ऐसी स्थिति जिसे वह न तो नियंत्रित कर सकता है और न ही रोक सकता है. इसलिए उसकी रणनीति फिलहाल इस संकट को झेलने और इसके खत्म होने के बाद फिर से मजबूती से खड़े होने की है.

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