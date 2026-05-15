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जिनपिंग ने US को बताया पतनशील देश, तो ट्रंप भी हो गए सहमत; बाद में देने लगे सफाई

Donald Trump: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को पतनशील देश कहा था. जिसके बाद चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि उन्होंने अमेरिका को गिरता हुआ देश क्यों कहा था?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 15, 2026, 03:01 PM IST
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जिनपिंग ने US को बताया पतनशील देश, तो ट्रंप भी हो गए सहमत; बाद में देने लगे सफाई

Xi Jinping: आमतौर पर ट्रंप और जिनपिंग के बीच तनातनी देखी जाती है लेकिन अब दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, शी जिनपिंग ने अमेरिका को एक पतनशील देश कहा, जिसपर डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरह से सहमत हो गए हैं, उन्होंने कहा कि उनका इशारा मौजूदा नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय की नीतियों की तरफ था. वो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का जिक्र कर रहे थे. वो बिल्कुल 100 प्रतिशत सही थे. इसके अलावा ट्रंप ने क्या कुछ कहा जानते हैं. 

सही कह रहे थे जिनपिंग

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि शी जिनपिंग बिल्कुल सही कह रहे थे. क्योंकि जो बाइडेन की सरकार में खुली सीमाएं, ज्यादा टैक्स, जेंडर और ट्रांसजेंडर मुद्दे, महिलाओं के खेल में पुरुषों का शामिल होना, DEI नीति, खराब व्यापार समझौते और बढ़ते अपराध जैसी समस्याओं से देश कमजोर हुआ था, इसका नुकसान झेलना पड़ा था, जिसे देखते हुए जिनपिंग ने ये बात कही है. 

मजबूत हुआ अमेरिका

हालांकि, ट्रंप ने ये भी कहा कि उनके 16 महीने के कार्यकाल में अमेरिका फिर से काफी ज्यादा मजबूत हो गया है. स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, नौकरियां बहुत अच्छी हैं. अर्थव्यवस्था फिर से पावरहाउस बन रही है और दुनिया भर से 18 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आया साथ ही साथ मिलिट्री जीत का भी जिक्र किया.

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बधाई देने की भी कही बात

इसके अलावा आखिर में कहा कि उनके कार्यकाल से दो साल पहले अमेरिका का स्तर गिर रहा था लेकिन अब अमेरिका दुनिया में कहीं भी सबसे हॉट देश है. उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन के साथ हमारे रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होंगे. ट्रंप ने अमेरिका में आने वाले ट्रिलियन डॉलर के विदेशी इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र किया, एडमिनिस्ट्रेशन के डाइवर्सिटी, इक्विटी और इनक्लूजन (DEI) प्रोग्राम को वापस लेने की तारीफ की और दावा किया कि प्रेसिडेंट शी ने उन्हें कम समय में एडमिनिस्ट्रेशन की जबरदस्त सफलताओं के लिए बधाई दी.

विमान खरीदने पर सहमति

जिनपिंग के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोइंग से 200 विमान खरीदने पर सहमति जताई है. हालांकि, चीन की तरफ से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

ये भी पढ़ें: चीन दौरे पर ट्रंप को मिल गया वो बड़ा तोहफा, जिसका इंतजार कर रहा था पूरा अमेरिका! ईरान की बढ़ेगी मुसीबत?

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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