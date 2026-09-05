जिनपिंग को दो हार्ट अटैक, उत्तराधिकारी की तलाश...क्यों शी के लिए 'जानलेवा' है ये फैसला?

क्या चीन में तख्तापलट होने वाला है. चीन की सत्ता पर काबिज जिनपिंग अब अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं. क्या वाकई जिनपिंग का शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा.जिनपिंग पर काम का प्रेशर है. जिनपिंग को दो बार हार्टअटैक आ चुका है और अगर शी जिनपिंग उत्तराधिकारी चुनते हैं तो चीन में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा. ये हम नहीं बल्कि तिब्बत के एक नेता का दावा है.
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर तिब्बत के पूर्व निर्वासित पीएम लोबसांग सांगेय ने चौंकाने वाले दावे किए हैं.दिल्ली में एक पॉडकास्ट के दौरान सांगे ने जो कहा उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है.हाल ही में जिनपिंग किर्गिस्तान में SCO समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे..पहले आप जिनपिंग की किर्गिस्तान पहुंचने के बाद का वीडियो देखिए.
On August 30, Xi Jinping arrived in Bishkek by special plane. Upon exiting the aircraft, Xi Jinping appeared severely swollen, pale, and unsteady on his feet, clearly lacking physical agility. He needed his wife, Peng Liyuan, to support him as he struggled to descend the aircraft… pic.twitter.com/AXBoeXxK1t
— Wanjun Xie (@xie_wanjun) August 30, 2026
किर्गिस्तान पहुंचने पर जिनपिंग का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पत्नी के साथ प्लेन से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिनपिंग ने पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है.
इसी वीडियो के बाद जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर तिब्बत के नेता ने चौंकाने वाला दावा किया है.
लोबसांग सांगेय ने कहा, मैं ये नहीं बताऊंगा किसने. लेकिन चीन के बहुत सीनियर अधिकारी जिनसे मैंने मुलाकात की है, उस शख्स ने बताया कि शी जिनपिंग को तीन नहीं तो कम से कम दो हार्ट स्ट्रोक आए हैं. क्या आपको याद है कि शी जिनपिंग अचानक से तीन से पांच हफ्ते के लिए गायब हो गए थे, फिर अचानक से प्रकट हो गए.
सांगेय का दावा है कि जिनपिंग को दो बार हार्ट अटैक आ चुका है, जिसके बाद चीन के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा गरम हो गई है. सांगेय का दावा है कि चीन के ही एक अधिकारी से लंबी बातचीत के दौरान उन्हें जानकारी मिली.
लोबसांग सांगेय ने जिनपिंग को लेकर कहा, जिनपिंग पर काम का बहुत ज्यादा दबाव है और इसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है.आप उनका चेहरा देखेंगे तो फुला हुआ सा रहता है. उनके चलने का अंदाज भी आजकल कुछ वैसा ही है, उनका कहना है कि निश्चित रूप से उनका काम काफी दबाव वाला है,लेकिन इस प्रेशर से असर हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया.
मानसिक थकान की वजह से उन्हें निर्णय लेने में परेशानी भी होती है, जिस वजह से मिलिट्री के सीनियर जनरलों को नौकरी से निकाल दिया गया. यहां से कई जनरल गायब हुए हैं. रक्षा मंत्री लापता हो जाते हैं.
सांगेय जो दावा कर रहे हैं उसके बाद चीन की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया और ना ही कोई सबूत...जो इस बात की पुष्टि करता हो कि शी जिनपिंग को हार्ट अटैक आया था.
तिब्बत के इस नेता के दावे जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर ही नहीं आगे सांगेय ने जो कुछ कहा वो और भी चौंकाने वाला था. शी जिनपिंग के उत्तराधिकारी को लेकर पूछे गए सवाल पर लोबसांग सांगेय ने कहा कि उनके लिए अपना उत्तराधिकारी चुनना चुनौती वाला काम है
उत्तराधिकारी चुनना भी खतरा है और नहीं चुनना भी. जिनपिंग के लिए ये दुविधा है.चीन में नया चुना गया नेता ही भविष्य में उनकी सत्ता के लिए एक प्रतिद्वंद्वी या खतरा बन सकता है. जिनपिंग के पद छोड़ने के बाद सत्ता हासिल करने के लिए देश में भारी अनिश्चितता और आपसी संघर्ष शुरू हो सकता है.
तो क्या वाकई अब जिनपिंग इस दुविधा में फंस चुके हैं. उनका शरीर साथ नहीं दे रहा और उन्हें उत्तराधिकारी का ऐलान करने पर भी खतरा नजर आ रहा है और अगर जिनपिंग उत्तराधिकारी का ऐलान करते हैं तो चीन में गृहयुद्ध छिड़ सकता है.
सांगेय कहते हैं, 'आम तौर पर एक बादशाह अपने क्राउन प्रिंस की नियुक्ति करता है. चीन के इतिहास को देखें तो इस बात की पूरी आशंका है कि प्रिंस आपकी हत्या कर देगा और आपकी जगह ले लेगा. यहां अगर आप प्रिंस की नियुक्ति नहीं करने पर ज्यादा दिन तक शासन कर सकते हैं, लेकिन इससे देश को नुकसान हो जाएगा. ऐसे में गृह युद्ध छिड़ सकता है और चीन का इतिहास भी ऐसा रहा है. यही कारण है कि जिनपिंग अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं कर रहे हैं.'
हालांकि चीन की ओर से ऐसे किसी दावे पर कोई बयान सामने नहीं आया है लेकिन इन दावों के बीच एक सच ये भी है कि जिनपिंग करीब 73 साल के हो चुके हैं. ऐसे में उत्तराधिकारी की तलाश एक विकल्प हो सकता है लेकिन चीन क्या ये पसंद करेगा ये फैसला भविष्य के गर्त में है