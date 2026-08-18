Xi Jinping Defends Tiananmen Crackdown: चीन के इतिहास में 4 जून 1989 की वो तारीख एक ऐसा जख्म है, जिसे बीजिंग की सत्ता हमेशा दुनिया की नजरों से छिपाने और इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश करती रही है. लेकिन अब, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करीब 37 साल पुरानी उस खूनी कार्रवाई का खुलकर बचाव किया है, जब तियानमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों और नागरिकों पर चीनी सेना (PLA) ने टैंक दौड़ा दिए थे.
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) द्वारा 1989 में किए गए उस सैन्य दमन को पूरी तरह सही और आवश्यक करार दिया है. पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन की 100वीं जयंती के अवसर पर बीजिंग के 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि पार्टी ने उस दौर में देश की स्थिरता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया था.
कार्यक्रम में चीन की सर्वोच्च नीति-निर्माता इकाई 'पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी' के सभी सातों शीर्ष नेता मौजूद थे. जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन घरेलू स्तर पर आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों के कड़े रणनीतिक दबाव का सामना कर रहा है.
चीन में तियानमेन स्क्वायर की घटना एक ऐसा विषय है जिस पर सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में चर्चा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसे में सवाल उठता है कि जिस मुद्दे को चीन दुनिया के सामने दबाने की कोशिश करता है, देश के सर्वोच्च नेता ने अचानक खुद उस पर पार्टी लाइन को इतना आक्रामक तरीके से क्यों दोहराया?
पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन की 100वीं जयंती के मौके पर शी जिनपिंग ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि 1989 के उथल-पुथल भरे दौर में जियांग ने शंघाई में पार्टी के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन किया और स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया. इस संदर्भ के जरिए शी जिनपिंग पार्टी कैडर और पूरे देश को यह कड़ा संदेश दे रहे हैं कि पार्टी के आदेशों के प्रति अटूट वफादारी ही नेतृत्व की पहली शर्त है.
वर्तमान में चीन की अर्थव्यवस्था रियल एस्टेट संकट, युवाओं में बेरोजगारी और धीमी विकास दर से जूझ रही है. कोविड प्रतिबंधों के दौरान उभरे 'व्हाइट पेपर मूवमेंट' जैसे छिटपुट विरोध प्रदर्शनों ने यह साबित किया था कि जनता में असंतोष की चिंगारी मौजूद है. तियानमेन पर बल प्रयोग को सही ठहराकर जिनपिंग ने देश के भीतर किसी भी प्रकार की असहमति, विरोध या लोकतंत्र की मांग करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है.
शी जिनपिंग ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि चीन के सामने चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां आएं, देश पीछे नहीं हटेगा. ताइवान मुद्दे, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वॉर और अमेरिका के साथ बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच जिनपिंग यह साबित करना चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर नियंत्रण ही चीन को एक वैश्विक महाशक्ति बनाए रख सकता है.
अप्रैल 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व उदारवादी नेता हू याओबांग का निधन हो गया था. हू याओबांग पार्टी के भीतर राजनीतिक सुधारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे. उनके निधन के बाद बीजिंग के विश्वविद्यालयों के हजारों छात्र तियानमेन स्क्वायर पर जमा होने लगे.
शुरुआत में यह श्रद्धांजलि सभा थी, लेकिन देखते ही देखते इसने एक ऐतिहासिक आंदोलन का रूप ले लिया। छात्रों की मुख्य मांगें थीं:
- प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- सरकारी तंत्र और शीर्ष नेताओं के बीच भ्रष्टाचार का खात्मा
- लोकतांत्रिक राजनीतिक सुधार
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी
मई 1989 तक यह आंदोलन बीजिंग से निकलकर शंघाई, चोंगकिंग और ग्वांगझू समेत 400 से अधिक चीनी शहरों में फैल गया. इसमें छात्रों के अलावा शिक्षक, मजदूर, पत्रकार और आम नागरिक भी शामिल हो गए.
पार्टी नेतृत्व इस आंदोलन को लेकर दो गुटों में बंट गया था. तत्कालीन पार्टी महासचिव झाओ जियांग छात्रों से बातचीत के पक्षधर थे, जबकि डेंग शियाओपिंग और पार्टी के कट्टरपंथी बुजुर्ग नेता इसे कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकने की 'क्रांति-विरोधी साजिश' मान रहे थे. अंततः झाओ जियांग को पद से हटाकर नजरबंद कर दिया गया.
3 जून 1989 की देर रात चीनी सेना (PLA) को तियानमेन स्क्वायर को खाली कराने का अंतिम आदेश दिया गया:
- भारी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक बीजिंग की सड़कों पर उतार दिए गए.
- निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे लाइव राउंड (असली गोलियां) चलाई गईं.
- 'टैंक मैन' की वह ऐतिहासिक तस्वीर इसी दौर में सामने आई, जब एक अज्ञात व्यक्ति टैंकों के काफिले के आगे अकेला खड़ा हो गया था.
इस दमन में कितने लोग मारे गए, इसका कोई आधिकारिक और स्वतंत्र आंकड़ा आज तक सामने नहीं आ सका है:
चीनी सरकार का दावा: सरकार ने दावा किया था कि केवल 200 के करीब नागरिक और कुछ सुरक्षाकर्मी मारे गए.
रेड क्रॉस और विदेशी मीडिया के अनुमान: प्रत्यक्षदर्शियों, ब्रिटिश राजनयिक दस्तावेजों और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार मृतकों की संख्या सैकड़ों से लेकर 3000 से अधिक तक आंकी गई थी.
चीन के इंटरनेट पर 4 जून, 64, तियानमेन या टैंक जैसे कीवर्ड्स को पूरी तरह ब्लॉक रखा गया है. हॉन्गकॉन्ग में हर साल 4 जून को निकलने वाली ऐतिहासिक 'कैंडललाइट विजिल' को भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. पार्टी को डर है कि अगर इस नरसंहार की सच्चाई नई पीढ़ी के सामने आ गई, तो यह कम्युनिस्ट पार्टी की नैतिक वैधता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देगा.
तियानमेन स्क्वायर की घटना ने आधुनिक चीन के शासन मॉडल की दिशा हमेशा के लिए बदल दी. शी जिनपिंग का वर्तमान प्रशासन उसी दमनकारी मॉडल को आधुनिक तकनीक और डिजिटल निगरानी के जरिए आगे बढ़ा रहा है. 1989 की घटना के बाद जियांग जेमिन के नेतृत्व में चीन ने एक नई रणनीति अपनाई: आर्थिक दरवाजे पूरी तरह खोल दो, देश को आर्थिक महाशक्ति बनाओ, लेकिन राजनीतिक सुधारों का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दो.
चीन ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रवेश किया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. पार्टी ने जनता को यह संदेश दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी का एकछत्र शासन ही आर्थिक समृद्धि और सामाजिक स्थिरता की गारंटी है.
आज के चीन में तियानमेन जैसा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा न हो सके, इसके लिए दुनिया का सबसे उन्नत और आक्रामक सर्विलांस सिस्टम तैयार किया गया है:
- ग्रेट फायरवॉल: विदेशी समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के भीतर पूरी तरह ब्लॉक रखा जाता है.
- एआई और फेशियल रिकग्निशन: करोड़ों कैमरों के जरिए हर नागरिक की गतिविधि पर नजर रखी जाती है.
- सोशल क्रेडिट सिस्टम: असहमति जताने वाले नागरिकों की यात्रा, नौकरी और बैंकिंग सुविधाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाता है.
शी जिनपिंग के कार्यकाल में 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की परिभाषा को इतना व्यापक बना दिया गया है कि सरकार की किसी भी आलोचना, नीतिगत असंतोष या स्वतंत्र पत्रकारिता को देशद्रोह या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया जाता है. चाहे वह हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र समर्थकों की गिरफ्तारी हो या शिनजियांग में उइगरों पर नियंत्रण, बीजिंग का दृष्टिकोण 1989 के उसी सिद्धांत पर आधारित है: पार्टी की सत्ता की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक बल प्रयोग जायज है.
जियांग जेमिन की जन्मशती पर शी जिनपिंग का यह भाषण केवल एक श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक रणनीतिक घोषणापत्र था. इतिहास गवाह है कि आर्थिक विकास के दम पर विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता. शी जिनपिंग ने तियानमेन के टैंकों को सही ठहराकर यह साफ कर दिया है कि बीजिंग का मौजूदा नेतृत्व किसी भी आंतरिक विरोध को कुचलने के लिए 1989 की तरह ही तैयार है.