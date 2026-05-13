आओ ड्रिंक लो... खाना खाओ और डील करो, लेकिन इन 4 चीजों पर मत बोलना, ट्रंप के जहाज में चढ़ने से पहले बीजिंग ने खींच दी लक्ष्मण रेखा

Trump China visit: ट्रंप के चीन दौरे से पहले, बीजिंग ने वाशिंगटन डीसी में ही अमेरिका को अपने चार पर्सनल मामलों में टांग न अड़ाने की नसीहत दी है. अमेरिका में स्थित चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर ट्रंप की चीन विजिट को रोमांचक बना दिया है.
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Trump China Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो दिवसीय चीन दौरे से पहले, बीजिंग ने यूएस में मौजूद चीनी दूतावास से एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर ट्रंप को अपना रुख और रवैया दो टूक बता दिया है. सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट लिखकर चीन ने अपनी पसंद और नापसंद बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे एक नहीं चार-चार लक्ष्मण रेखाएं खींच दी है. चीनी दूतावास ने कौन सी चार रेड लाइन खींचकर पूरे आयोजन को दिलचस्प बना दिया है, आइए आपको बताते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी चेहरा देखकर टीका (तिलक) करते हैं. छोटे और गरीब देश हैं, तो घुड़क देना है. यूरोप के छोटे, लेकिन मजबूत देश हैं, तो धौंस जमानी है. रूस और चीन जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं ,तो बस मीटिंग-मीटिंग खेलकर पुतिन माय फ्रेंड... शी माय डियर फ्रेंड कहकर इतिश्री कर लेनी है.
ईरान युद्ध में केवल पहले दिन 28 फरवरी को छोड़ दें तो तेहरान की बची-खुची मिलिट्री पावर और लीडरशिप ने ट्रंप का 2 महीने में इतनी बार नाम लेकर मजाक उड़ाया कि अमेरिका के 200 साल के इतिहास में किसी राष्ट्रपति की इतनी बेइज्जती करने की हिमाकत किसी और ने नहीं की होगी.
ट्रंप के चीन दौरे से पहले चीनी दूतावास ने अपने चार सूत्रीय कार्यक्रम का खुलासा करके सुपरपावर पैक समिट के दौरान के प्रोटोकाल अमेरिका को बता दिए हैं. चीन ने घुमाफिराकर नहीं डायरेक्ट संदेश देते हुए कहा, शी जिनपिंग और ट्रंप की दोस्ती, केमेस्ट्री और हिस्ट्री-जियोग्राफी सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन चीन के निजी मामलों को लेकर उसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए.
US में चीनी एम्बेसी के मुताबिक, 'कूटनीकि के No-Go एरिया में ताइवान पर चीन की स्थिति और उसके मनमाफिक डेवलपमेंट के राइट्स शामिल हैं. चीनी एम्बेसी ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'चीन-US रिश्तों में चार रेड लाइन को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए. चीनी दूतावास की पोस्ट की गई इमेज में एक ग्राफिक भी था, जिसमें बड़ा-बड़ा लिखा था कि 'ताइवान का सवाल', 'डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स', 'रास्ते और पॉलिटिकल सिस्टम' और 'चीन का डेवलपमेंट राइट' ये चार चीजें बीजिंग के नॉन-नेगोशिएबल्स के तौर पर पहले से लिस्टेड है. कृपया इनका सम्मान करें.'
The four red lines in #China-#US relations must not be challenged. #ChinaUSRelations #ChinaDiplomacy pic.twitter.com/4kmNeEWLGH
— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) May 12, 2026
X पर एक और पोस्ट में, चीनी दूतावास ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक, कंस्ट्रक्टिव और स्टेबल चीन-यूएस रिश्तों को मजबूत बनाने के बारे में सोचना चाहिए. अपनी बड़ी डिप्लोमैटिक स्थिति को मजबूत करते हुए, पोस्ट में आगे कहा कि आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण साथ रहना और विन-विन सहयोग चीन और US के साथ रहने का सही तरीका है.
आपको बताते चलें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नवंबर 2024 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने के बाद एक बयान जारी करके सबसे पहले चार रेड लाइन की घोषणा की थी. आज चीनी दूतावास ने ट्रंप प्रशासन को वहीं चार लाइनें याद दिलाकर उनके आगे लक्ष्मण रेखा खींच दी है.