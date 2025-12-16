100 से अधिक बच्चों का बना पिता, अब एलन मस्क के परिवार में करवाना चाहता है सबकी शादी; चीनी अरबपति की अजीब डिमांड

Advertisement
Hindi Newsदुनिया100 से अधिक बच्चों का बना पिता, अब एलन मस्क के परिवार में करवाना चाहता है सबकी शादी; चीनी अरबपति की अजीब डिमांड

Elon Musk: एक चीनी अरबपति जू बो ने अमेरिका में सरोगेसी के जरिए 100 से ज्यादा बच्चे पैदा करवाए हैं. अब जू अगला प्लान इन सभी बच्चों की शादी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बच्चों से करवाना. 

 

Dec 16, 2025, 10:13 AM IST
Chinese billionaire Xu Bo: एक चीनी अरबपति जू बो ने सरोगेसी एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में 100 से अधिक संतानें पैदा करवाई हैं और अब वह सब बच्चों की शादी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बच्चों से कराना चाहते हैं ताकि एक महान पारिवारिक वंश स्थापित किया जा सके. जानकारी के अनुसार, 48 वर्षीय जू बो ने चीन में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डुओयी की स्थापना करके ये संपत्ति अर्जित की है. खुद को चीन का पहला ऐसा पिता बताने वाले जू ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से यह लक्ष्य साझा किया कि वह कम से कम 50 उच्च गुणवत्ता वाले पुत्र पैदा करना चाहते हैं. बाद में उनकी कंपनी डुओयी ने भी पुष्टि की कि अमेरिका में सरोगेसी के माध्यम से उन्होंने 100 से अधिक बच्चों को जन्म दिया है.

जू 300 से अधिक बच्चों का पिता: पूर्व प्रेमिका

इस बीच, जू की पूर्व प्रेमिका तांग जिंग ने दावा किया कि जू 300 से अधिक बच्चों का पिता हैं और उन्होंने खुद उनमें से 11 बच्चों का पालन किया. वर्तमान में जू और जिंग दो बेटियों की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल और इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जू का कहना है कि उन्होंने वर्षों से अपनी पूर्व प्रेमिका पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं और वह अपने सैकड़ों बच्चों के बारे में किसी विवाद में शामिल नहीं होना चाहते. 

बता दें, 2023 में कैलिफ़ोर्निया की एक अदालत ने जू द्वारा दायर कई याचिकाओं की जांच की थी जिनमें 4 अजन्मे बच्चों और आठ अन्य बच्चों के कानूनी पितृत्व की मांग थी. न्यायाधीश ने मामले को बंद कमरे की सुनवाई में स्थानांतरित कर दिया था. सुनवाई में जू ने कहा कि उनका इरादा संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 20 बच्चों का पिता बनने का है और उन्होंने पुरुष उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता देने की योजना बनाई है जिसके बाद अदालत ने जू की याचिकाएं खारिज कर दीं.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Elon Musk

