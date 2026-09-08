यमन का सऊदी अरामको पर भीषण हमला, जिजान रिफाइनरी से उठा धुएं का गुबार

यमन और सऊदी अरब के बीच जंग फिर भड़क उठी है. यमनी सेना ने सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से पर भीषण हमला बोला है. निशाने पर सरकारी तेल कंपनी अरामको के ठिकाने और सैन्य हवाई अड्डे रहे, इस हमले में दर्जनों मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार की गई. हमले के फौरन बाद जिजान रिफाइनरी से काला धुआं उठता दिखा. यह सऊदी अरब की बेहद अहम रिफाइनरी है, यहां हर दिन चार लाख बैरल तेल साफ होता है, इसे पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है. हूतियों का मकसद सिर्फ बम या मिसाइलें गिराना भर नहीं है. उनकी सीधी चोट सऊदी अरब की सबसे कमजोर नब्ज पर है यानी उसकी तेल संपदा और सेना के वे अड्डे, जिनके दम पर पूरा देश और उसकी ताकत टिकी है.
यमन की सेना ने इसे सीधा पलटवार बताया है. उसका कहना है कि सऊदी अरब ने तीन दिनों में 121 हवाई हमले किए थे, एक जेल पर भी भीषण बमबारी की गई थी. यह कार्रवाई उसी का करारा जवाब है. हूतियों ने दावा किया है कि इस हमले में एक बच्चे सहित सात लोगों की जान चली गई थी और सात अन्य लोग घायल हुए थे.
दरअसल, यमन के बड़े हिस्से और घनी आबादी वाले उत्तरी इलाकों पर हूती लड़ाकों का ही कंट्रोल है. जुलाई में जब से उन्होंने सऊदी अरब की समुद्री घेराबंदी का ऐलान किया है, तभी से दोनों के बीच तनातनी और बढ़ गई है. इसके बाद से ही हूती लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले सऊदी जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं.
यमन और सऊदी अरब के बीच टकराव?
दरअसल, यमन और सऊदी अरब के बीच झगड़े की तीन बड़ी वजहें हैं. कुर्सी की लड़ाई, इलाके में अपना दबदबा बनाने की होड़ और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने की चिंता. इसलिए दोनों देश तनाव बढ़ने पर एक दूसरे पर हमला बोलते रहते हैं.
सऊदी अरब पर हुआ यह हमला सिर्फ रियाद के लिए झटका नहीं, बल्कि उसके नए सैन्य गठजोड़ मक्का समझौता की पहली अग्निपरीक्षा बन गया है. आज से ठीक एक महीने पहले, 7 अगस्त को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में मिलकर एक सुरक्षा करार किया था, उस वक्त बड़े दावे के साथ तय हुआ था कि अगर किसी एक देश पर आंच आई, तो बाकी दोनों देश उसे खुद पर हमला मानेंगे. अब जब यमन की मिसाइलें सीधे सऊदी जमीन पर गिरी हैं, तो दुनिया की नजरें इस्लामाबाद और अंकारा पर टिकी हैं कि क्या वे अपने वादे के मुताबिक मैदान में उतरते हैं या सिर्फ बयानों तक सिमट कर रह जाते हैं.
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