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हूतियों से जंग के बीच सऊदी अरब को बड़ा झटका, F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा; बम बरसाने पहुंचा था यमन

हूतियों ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी ओर से स्थानीय स्तर पर बने हथियारों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है. हूती विद्रोहियों का कहना है कि यह विमान बम बरासाने के लिए यमन के एयरस्पेस में दाखिल हो रहा था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 16, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:45 PM IST
हूतियों से जंग के बीच सऊदी अरब को बड़ा झटका, F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा; बम बरसाने पहुंचा था यमन
Image Credit: सऊदी अरब और हूतियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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