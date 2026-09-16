/हूतियों से जंग के बीच सऊदी अरब को बड़ा झटका, F-15 फाइटर जेट मार गिराने का दावा; बम बरसाने पहुंचा था यमन

Saudi Arabia and Yemen Conflict: यमन के हूती विद्रोहियों के साथ जारी जंग के बीच सऊदी अरब को बड़ा झटका लगा है. हूतियों ने दावा किया कि उनकी ओर से सऊदी अरब के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया गया. हूतियों का दावा है कि इस विमान को निशाना बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर बने हथियारों का इस्तेमाल किया गया.
दरअसल, हूतियों ने F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है. अगर वास्तव में यह बात सही होती है, तो सऊदी अरब के लिए यह एक बड़ा झटका होगा. खबर लिखे जाने तक सऊदी अरब की ओर से इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. पिछले कई दिनों से हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष जारी है, जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.
टाइम्स ऑफ इजरायल पर एएफपी के हवाले से दी गई जानकारी में बताया गया कि हूतियों ने कहा कि सऊदी अरब ने यमन की ओर 450 से अधिक बार हमला किया. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि यमनी सशस्त्र बल सऊदी अरब के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने में सफल रहे.
सरी ने आगे कहा कि यह विमान मारिब प्रांत के हवाई क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों के समर्थन में हमले कर रहा था. इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब पर 450 हमले करने का आरोप भी जड़ा.
सऊदी अरब ने F15 फाइटर जेट को अमेरिका से खरीदा था. अल-जजीरा की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाल से बताया गया कि इस लड़ाकू विमान को मारिब के उत्तर पश्चिम में माउंट हेलान के पास मार गिराया गया. हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने एफ15 फाइटर जेट को निशाना बनाया.
उन्होंने यह भी कहा कि हमारे हमले सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं, जो पवित्र स्थलों से काफी दूर हैं. इससे पहले सऊदी ने दावा किया था कि हूतियों ने मुस्लिमों के सबसे पवित्र शहर मक्का पर भी निशाना साधने का काम किया. हालांकि, हूती विद्रोहियों ने इस दावे को झूठ करार दिया था.
इन सबके बीच मंगलवार को यमन की राजधानी सना से करीब 170 किलोमीटर दूर मारिब प्रांत के राघवन जिले में एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा मिला. दावा किया गया है कि यह चीन में बनी DF-15A शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का है. कुछ एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने यमन के हूती ठिकानों पर दागी हो, लेकिन यह फेल हो गई.