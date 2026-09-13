सऊदी अरब पर हूती का बड़ा हमला: मिसाइल हमलों से मिलिट्री बेस दहला, 'शरूराह' में दहशत

आतंकी संगठन हूती के लड़ाकों ने थोड़ी देर पहले सऊदी अरब पर पूरी ताकत से हमला करते हुए रियाद के हुक्मरानों को दहलाने का दावा किया है. ताजा जानकारी के मुताबिक ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों में सऊदी का काफी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है. इस बीच हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने बताया कि हमारे लड़ाकों ने शरूराह बेस को निशाना बनाकर यह हमला किया गया था.
हूतियों के प्रवक्ता ने ये भी बताहा, इसी बेस से उनके देश और लोगों के खिलाफ सैन्य अभियानों को अंजाम दिया जा रहा था, इसलिए वहां मौजूद हथियारों के गोदामों और कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया.'
टाइम्स ऑफ इजरायल में न्यूज़ एजेंसी एएफपी के हवासे से प्रकाशित जानकारी के मुताबिक हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने एक्स के अलावा एक टेलीग्राम चैनल पर भी इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमारा टारगेट हथियारों से भरा डिपो और कमांड कंट्रोल रूम था, जिसे हमने उड़ा दिया. हमने बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन पावर का इस्तेमाल किया. हमारा हर निशाने ने अपने टारगेट को हिट किया.'
ताजा हमसा ऐसे समय हुआ है जब ईरान का समर्थन पाने वाले हूती और सऊदी अरब की सरकार द्वारा समर्थित यमनी सरकार के सुरक्षा बलों के बीच बीते 7 दिनों से अचानक जंग और तेज हो गई है.
हूती ने चेतावनी देते हुए कहा, 'उम्मीद है हमारी ताकत समझ आ गई होगी. हमारे ऊपर और हमले नहीं रोके तो और घातक तरीके से जवाब दिया जाएगा.'
बीते 21 दिनों यानी तीन हफ्तों में हूतियों ने सऊदी अरब के 5 बड़े शहरों समेत सबसे बड़ी ऑयल कंपनी अरामको के ठिकानों पर अनगिनत ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं. जिससे सऊदी का जाजान और अभा बेस्ड ऑयल रिजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इससे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर संकट गहरा गया है. वहीं फोन करने के बाद भी मदद न मिलने यानी अमेरिका के वेट एंड वॉच वाले रुख से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी असहज बताए जा रहे हैं. सऊदी सिविल डिफेंस ने भी हूती हमले से नुकसान की पुष्टि की है.
सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो-दो बार फोन मिलाकर लाल सागर और बाब-अल-मंदेब की तरफ बढ़ रहे हूतियों पर हमले की मांग की लेकिन ट्रंप ने सऊदी की इस मांग को सीधे तौर पर ठुकराते हुए कहा वह सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा.
इसके बाद दुनिया की एनर्जी सप्लाई व्यवस्था पर नया खतरा मंडराने लगा है.
आपको बताते चलें कि ईरान युद्ध में अपने हाथ जला चुके ट्रंप मानो दूध के जले की तरह छांछ भी फूंक-फूंककर पी रहे हैं. लाल सागर में हूतियों के हुड़दंग पर अमेरिकी चुप्पी को कुछ इसी तरह से देखा जा रहा है. ऐसे में दुनियाभर के लोगों के घरों का चूल्हा कैसे चलेगा इसकी चर्चा होने लगी है. दुनिया की करीब 20 से 25 फीसदी तेल-गैस की आपूर्ति होर्मुज स्ट्रेट से होती है. यहां ईरान और अमेरिका की अदावत से सप्लाई चेन बाधित हुई है, कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़े हैं. यहां से भी सऊदी का बिजनेस आराम से चलता था.
वहीं लाल सागर के नजदीक बाब अल-मंदेब स्ट्रेट से दुनियाभर का करीब 12 फीसदी तेल-गैस का कारोबार होता है. यहां हूती अपना दददबा बढ़ाते जा रहे हैं. बाल अल-मंदेब से सऊदी का तेल-गैस एक्सपोर्ट होता था. रणनीतिक रूप से अहम मोखा पोर्ट पर कब्जा करके हूतियों ने लाल सागर में रणनीतिक ताकत बढ़ा ली है. उनका कहना है कि सऊदी अरब के जहाजों को छोड़कर किसी भी अन्य देश के टैंकरों और कार्गो शिप को नहीं रोंकेगे. इस तरह सऊदी कारोबारियों की सांसें हलक में अटकी हैं और ऑयल बेस्ड सऊदी इकोनॉमी 25 और 12 के फेर में फंसी नजर आ रही है.