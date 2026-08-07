/DNA: रोजगार, स्टार्टअप और खेल... उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बड़ा दांव, युवा आयोग से क्या-क्या बदलेगा?

Youth Policy UP: भविष्य के निर्माता और वर्तमान के मार्गदर्शक युवाओं की ऊर्जा के सकारात्मक इस्तेमाल और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा निर्णय किया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को नई युवा नीति बनाने के लिए 16 से 35 साल के आयु वर्ग के युवाओं की राय लेने और युवा आयोग बनाने का निर्देश दिया है. यूपी सरकार ने युवा आयोग बनाने का फैसला क्यों किया. यूपी में युवा आयोग बनने से क्या बदलाव होगा.
ये युवा आयोग उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की मॉनिटरिंग करेगा. युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना धांधली और भ्रष्टाचार के मिले इसके लिए सुझाव देगा. आयोग जिला और गांव स्तर तक युवाओं से सीधा संवाद करेगा. युवाओं का फीडबैक लेकर सरकार को नीतिगत सुझाव देगा. आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश में राज्य युवा नीति बनाई जाएगी.
इस आयोग के कार्यक्षेत्र के दायरे में यूपी का हर युवा होगा. बिना किसी भेदभाव के छात्र, खिलाड़ी, शोधार्थी, स्टार्टअप उद्यमी, युवा पेशेवर सभी के लिए नीतियां बनाने में यूपी सरकार की मदद युवा आयोग करेगा. योगी सरकार की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा आंदोलन और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों में बर्बाद नहीं हो. इसका इस्तेमाल राष्ट्र और भविष्य निर्माण में किया जाए, क्योंकि युवा आबादी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है. उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है. इसमें 15 से 29 साल के आयु वर्ग वाले युवाओं की आबादी करीब 6 करोड़ है. ये कुल राष्ट्रीय युवा आबादी का लगभग 16% हिस्सा है. देश का हर छठा युवा उत्तर प्रदेश से है. युवा शक्ति के योगदान के बदौलत यूपी की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत तक पहुंच गई है. जबकी उद्योग और निर्माण की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है
इन दोनों सेक्टर्स में युवा कार्यशक्ति का बोलबाला है. युवा शक्ति के बदौलत ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पिछले 8 साल में दोगुनी से ज्यादा बढ़ी है. 2016-17 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 14 लाख करोड़ रुपये की थी. 2024-25 में ये बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई यानी हर साल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 11 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है. 2026-27 के बजट अनुमान में यूपी की अर्थव्यवस्था को करीब 40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का लक्ष्य है. भारत की जीडीपी में यूपी की हिस्सेदारी 2016-17 के साढ़े 8% से बढ़कर 2024-25 में लगभग साढे 9% हो गई है.
ये तभी संभव हुआ है जब युवा शक्ति को सही दिशा दिखाई गई. उसे सकारात्मक और रचनात्मक कामों में इस्तेमाल किया गया. योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है. इसके लिए जरूरी है कि युवा आबादी की शक्ति का मजबूत समायोजन किया जाएगा. इसलिए यूपी में युवा आयोग बनाने की पहल हुई है. मित्रो उत्तर प्रदेश की युवा आबादी की ताकत का सही इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं देश की तस्वीर बदेलगी. इसलिए योगी आदित्यनाथ ने 2026-27 के बजट में युवाओं के स्वरोजगार के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.
युवा अड्डा के जरिए 2027 तक 5 लाख युवाओं को जोड़ने, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन दिलाने और 10,000 से ज्यादा नए उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है
खेल, इन्क्यूबेशन सेंटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को नशे और भटकाव से दूर रखने की रणनीति है. यूपी का युवा आयोग युवा शक्ति को आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगा. इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत ही नहीं बढ़ेगी यूपी में सामाजिक बदलाव भी होगा, आर्थिक तौर पर मजबूत युवा समाज को नई दिशा दिखाएंगे. 1969 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा बोर्ड बनाया था. इस आयोग ने राज्य और जिला स्तर पर युवा बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी.
1988 में सरकार ने पहली राष्ट्रीय युवा नीति बनाई थी. ये नीति 1985 के संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष से प्रेरित थी. 2002 में सरकार ने राष्ट्रीय युवा आयोग बनाया था. इस आयोग को युवाओं से जुड़ी समस्याओं पर रिपोर्ट बनानी थी. 5 जुलाई 2004 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. 2003 में सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति बनाई थी. 2014 में भी राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी यानी युवाओं को केंद्रीय कर नीतियां बनाने की पहल पहले भी हुई है. लेकिन योगी सरकार की पहल इस मायने में अलग है कि यूपी का युवा आयोग एक खास योजना या एक खास समय के लिए नहीं बनाया जा रहा है. ये स्थाई आयोग होगा. जो आनेवाले वक्त युवाओं के हित में काम करेगा, युवा केंद्रीत नीति बनाने में यूपी सरकार की मदद करेगा.