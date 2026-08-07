/DNA: रोजगार, स्टार्टअप और खेल... उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बड़ा दांव, युवा आयोग से क्या-क्या बदलेगा?

इस आयोग के कार्यक्षेत्र के दायरे में यूपी का हर युवा होगा. बिना किसी भेदभाव के छात्र, खिलाड़ी, शोधार्थी, स्टार्टअप उद्यमी, युवा पेशेवर सभी के लिए नीतियां बनाने में यूपी सरकार की मदद युवा आयोग करेगा. योगी सरकार की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा आंदोलन और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों में बर्बाद नहीं हो. इसका इस्तेमाल राष्ट्र और भविष्य निर्माण में किया जाए, क्योंकि युवा आबादी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है. उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है. इसमें 15 से 29 साल के आयु वर्ग वाले युवाओं की आबादी करीब 6 करोड़ है. ये कुल राष्ट्रीय युवा आबादी का लगभग 16% हिस्सा है. देश का हर छठा युवा उत्तर प्रदेश से है. युवा शक्ति के योगदान के बदौलत यूपी की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत तक पहुंच गई है. जबकी उद्योग और निर्माण की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है