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DNA: रोजगार, स्टार्टअप और खेल... उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बड़ा दांव, युवा आयोग से क्या-क्या बदलेगा?

Youth Policy In UP For Young Generation: उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नई युवा नीति बनाने का ऐलान किया है. इसके तहत 16 से 35 साल की उम्र के युवाओं की राय लेकर युवा आयोग बनेगा. यह सरकार की मदद करने में फायदेमंद होगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 07, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:38 PM IST
DNA: रोजगार, स्टार्टअप और खेल... उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बड़ा दांव, युवा आयोग से क्या-क्या बदलेगा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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