'बहुत जोर से बात करती हैं आप, चुप हो जाइए...', व्हाइट हाउस में महिला रिपोर्टर से भिड़ गए ट्रंप

Donald Trump White House CNN: व्हाइट हाउस ने सोमवार को सीएनएन की एक महिला रिपोर्टर पर हमला बोला. महिला रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से उनकी एक सहयोगी के साथ रिश्तों को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद बात बिगड़ गई. ओवल ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान, रिपोर्टर क्रिस्टन होम्स ने 80 साल के ट्रंप से राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नताली हार्प (35 साल) के बारे में एक डेमोक्रेटिक लॉमेकर की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने को कहा.
व्हाइट हाउस की 'रैपिड रिस्पॉन्स' टीम ने होम्स को और ट्रंप की प्रतिक्रिया का वीडियो लिंक करते हुए X पर एक पोस्ट में कहा, 'किसी दिन, आपके बच्चे आपके इस घिनौने और अमानवीय सवाल को देखेंगे.'
बाद में ट्रंप ने होम्स को 'बहुत बदतमीज' कहा क्योंकि उन्होंने उत्तर कोरिया के बारे में सवाल पूछा था.
दरअसल, यह प्रोग्राम एक किशोर लाइफगार्ड को सम्मानित करने के लिए था जिसने एक बच्चे को ऊंची लहरों से बचाया था, लेकिन राष्ट्रपति ने हमेशा की तरह अन्य मुद्दों पर भी सवाल पूछने की इजाजत दे दी.
ट्रंप ने होम्स से कहा,'आप बहुत जोर से और शोर-शराबे के साथ बात करने वाली इंसान हैं, आप फेक न्यूज हैं, चुप हो जाइए.'
.@POTUS: "You're very disrespectful in front of this young man... You're a loud, boisterous person. You're Fake News. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter and you report FAKE NEWS." https://t.co/ag30QbC3Iu pic.twitter.com/BciRrLrCKD
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026
वहीं, CNN ने कहा कि होम्स पर किए गए हमले 'पद की गरिमा के खिलाफ' थे. एक बयान में कहा गया,'हम क्रिस्टन के साथ मजबूती से खड़े हैं और इन बयानों की कड़ी निंदा करते हैं.' नताली हार्प हाल ही में इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि यह बात सामने आई है कि जुलाई में एयर फोर्स वन की एक गुप्त अदला-बदली के दौरान ट्रंप के साथ मौजूद कुछ सहयोगियों में वह भी शामिल थीं.
डेमोक्रेटिक सीनेटर और 2028 के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार जॉन ओसॉफ ने रविवार को एक चुनावी भाषण में ट्रंप पर आरोप लगाया कि वह अपना काम करने के बजाय 'अपना बॉलरूम बनाना और नताली के साथ घूमना' चाहते हैं.
ट्रंप ने ओसॉफ को 'पी-वी हरमन जैसा दिखने वाला' कहकर खारिज कर दिया और व्हाइट हाउस में 400 मिलियन डॉलर की लागत से बॉलरूम बनाने के अपने फैसले का बचाव किया, लेकिन अपनी सहयोगी के बारे में कोई बात नहीं की.
व्हाइट हाउस ने लाइफगार्ड के साथ एक कार्यक्रम के दौरान हार्प के बारे में पूछने के लिए होम्स की आलोचना की. रैपिड रेस्पॉन्स टीम ने लिखा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में लाइफगार्ड को सम्मानित करने के लिए एक प्रोग्राम रखा था. लेकिन सीएनएन की महिला रिपोर्टर ने इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति की सहयोगी पर घटिया बयान देने के लिए किया.'
पूर्व टीवी न्यूज पर्सनालिटी हार्प अक्सर ट्रंप के साथ देखी जाती हैं और उन्हें 'ह्यूमन प्रिंटर'कहा जाता है क्योंकि वह राष्ट्रपति को जानकारी के प्रिंट-आउट देती रहती हैं. इस साल छपी किताब 'रिजीम चेंज' में न्यूयॉर्क टाइम्स के दो पत्रकारों ने लिखा है कि हार्प की वफादारी उन्हें 'प्यार भरे खत' लिखने तक जाती थी. एक खत में तो यह भी लिखा था, 'मेरे लिए सिर्फ आप ही मायने रखते हैं.'