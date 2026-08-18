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'बहुत जोर से बात करती हैं आप, चुप हो जाइए...', व्हाइट हाउस में महिला रिपोर्टर से भिड़ गए ट्रंप

Trump Clash with Reporter: सीएनएन की एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से उनके और उनकी एक सहयोगी को लेकर सवाल पूछा तो बात काफी आगे बढ़ गई. पहले ट्रंप से उस महिला रिपोर्टर की तू-तू-मैं-मैं हुई. इसके बाद व्हाइट हाउस ने भी हमला बोला.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 18, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:44 PM IST
'बहुत जोर से बात करती हैं आप, चुप हो जाइए...', व्हाइट हाउस में महिला रिपोर्टर से भिड़ गए ट्रंप

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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